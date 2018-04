Sonera bude nabízet služby GPRS a HSCDS svým zákazníkům

Telekomunikační společnost Sonera plánuje nabízet a provozovat pro své zákazníky v síti GSM jak služby GPRS, tak HSCDS. Obě technologie jsou krokem k rychlým přenosům dat v bezdrátových GSM sítích. Zároveň se těmito rozšířeními podobné společnosti pomalu připravují na příchod sítí třetí generace.

Jako eventualitu ke standardu GPRS Sonera spouští i HSCDS, což by mělo fungovat na stejném vybavení a zákazník by měl akorát možnost zvolit síť. Alespoň takto to vidí Niko Kettunen, produkt manager pro mobilní služby společnosti Sonera.

Obě řešení budou aplikovatelná pro browsování po internetu a pro přenos dat, ale jenom GPRS bude moci používat WAP aplikace pro WEB nebo e-mail, zatímco HSCDS bude pravděpodobně používána pro přenos větších objemů dat.