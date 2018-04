Solskia - multiplatformní RPG pod drobnohledem

Především musím uvést, na čem že jsem obě verze testoval - takže PocketPC ARM verzi na iPAQu 3630 a PalmOS verzi na Clié T615. Je ale třeba dodat, že hra nepodporuje Hi-Res, takže testovaný produkt se vyrovná všem ostatním barevným Palmům - existuje ale i černobílá verze s podporou šedé. Stejně tak na PPC existují i verze na ostatní procesory.

Ke hře Solskia

Jedná se o jednu z mála isometrických (pohled zešikma dolů) RPG her, která v PalmOS verzi již nějakou dobu existovala, a její tvůrci CrimsonFire nyní vypustili i její PPC verzi - testovány byly verze 1.1.

Co to vlastně je "RPG"?

RPG (= Role Playing Game) je populární herní žánr na desktopových platformách - tato kategorie her se chytila zejména na PC. Ovládáte postavičku a chodíte s ní po tajemné zemi, můžete rozmlouvat s jinými postavami, činíte různá rozhodnutí, sbíráte informace i předměty a bojujete s nepřáteli. Každá správná RPG má napínavý intro příběh, který vás uvede do děje; nejinak je tomu i zde (i když jen v náznaku).

Solskia - RPG věrná žánru

I ve hře Solskia najdete obvyklé propriety RPG žánru, a těmi jsou zejména:

- volnost pohybu, rozmluvy, obchod

po světě Solskia můžete volně putovat - navštívíte hodně měst a čekají vás rozhovory s mnoha postavami.

Můžete s nimi ale i obchodovat!

- budete se trošku bát a hodně bojovat

svět Solskia nejsou jen pláně a města - budete muset prozkoumat i tmavé jeskyně a odolat spoustě nepřátel, včetně monster!

Pozor - na nepřátele ale narazíte i ve městech, s dobrým mečem se ale snad dokážete ubránit...

- hra má bodovou strukturu i bohatý inventář

vaše postava má řadu obvyklých parametrů i schopnosti učit se/získávat zkušenosti.

Můžete nést řadu užitečných předmětů, kupovat je či prodávat, a to včetně zbraní.

Jinak hra obecně trošku trpí absencí manuálu, takže na ovládání hry musíte přijít prostě sami (snazší to mají majitelé WinCE, kteří mají na displeji ikony, Palmisté si musí "osahat" hardwarové buttony). Funkci "save" budete hledat marně - demoverze ji neobsahuje, ale na prozkoušení programu demo i tak stačí.

Systém bojů je značně zjednodušen - přicházíte ke svému protivníkovi a začnete se bít (je vždy dobré mít přitom v ruce nějakou zbraň :-)), můžete i utéct. Boje probíhají automaticky. Strategická část je tedy kombinací správného vyvážení zbraní a obranných prostředků a monster, se kterými se bijete (někdy vám nic jiného nezbývá, protože příšery třeba hlídají důležitý vchod do jeskyně apod., leckdy je však výhodnější ustoupit a nejdřív se trošku pro boj "vybavit").

Najdete-li nějaký předmět, můžete jej sebrat (červený terčík se změní v žlutý). Hra je určitě vhodná pro lidi, kteří nejsou v angličtině jako doma, protože dialogy jsou poměrně jednoduché.

Srovnání PalmOS a PocketPC verzí

Úvodní obrazovky jsou stylizované pro obě rozlišení, rozdílů mezi nimi ale příliš mnoho nenalezneme. (Vlevo je vždy screenshot z iPAQu, vpravo z Palmu.) Pro Palmy existuje i černobílá verze s podporou šedých odstínů (většina Palmů je stále černobílých). Hra ale vyžaduje minimálně DragonBall EZ procesor a PalmOS 3.0.

Hlavní dva rozdíly mezi oběma verzemi jsou asi patrné ze srovnání tohoto "základního" herního screenshotu - PPC verze díky většímu rozlišení obsáhne daleko větší část herního pole. Hra je tak přehlednější a nepříjemná překvapení v podobě monstra náhle se objevivšího před vaším hrdinou jsou méně častá. Na displeji iPAQu se našlo navíc místo i pro ikony inventáře a charakteru postavy.

Díky ARM procesoru je hra na iPAQu svižnější, i když ten rozdíl není tak výrazný, jak jsem se bál. I na Palmu se tedy hra dá dobře hrát.

Problémem je, že kdyby firma předělala hru na Hi-Res Sony 320x320 pixelů (či QVGA 240x320), ztratil by pak WinCE výhodu vyššího rozlišení. Je ale pravděpodobné, že by to hru na PalmOS ještě víc zpomalilo...

Větší rozlišení umožní rozbalit dialogy do pozadí herního okna. Hra pak není tak rozkouskovaná jako na Palmu, kde dialogové okno vyplní celý displej.