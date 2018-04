Solidní výkon za solidní cenu - bezšňůrový telefon Siemens Gigaset A200 (recenze)

Siemens se rozhodl u bezdrátových telefonů používat podobné značení jako u mobilů. Pokud se v něm jen trošku orientujete, potom vám již z označení tohoto telefonu bude jasné, že jde o nejnižší třídu (A) určenou nejméně náročným uživatelům. Pro náročné budou určené Gigasety třídy S a pro uživatele, kteří nevyžadují všechny možné funkce, ale chtějí trošku větší komfort, bude v budoucnu Siemens dodávat bezdrátové telefony třídy C.

Základna

Ve žluté krabici jsem objevil základnu, sluchátko, akumulátory, napájecí a telefonní kabel. Nechyběl ani podrobný manuál. Základna, stejně jako sluchátko, je celá v černé barvě. Vpravo od nabíjecího prostoru naleznete tlačítko, kterým aktivujete paging. Při delším stisku zahajujete přihlašovací dialog. Do otvorů na zadní straně základny zasunete napájecí a telefonní kabel - nejde o nic složitého, protože kabely mají odlišné koncovky. Základnu není možno umístit na stěnu.

Sluchátko

Sluchátko se podobá svému předchůdci, Gigaset 4000 Classic, vzhledem i ovládáním. Povrch boků je trochu zdrsnělý, aby neklouzalo v ruce. Displej zobrazí tři řádky. V horním trvale svítí číslo sluchátka a symbol, který ukazuje stav akumulátorů. Ve druhém řádku, pokud se sluchátko nachází v pohotovostním stavu, je zobrazen aktuální čas. Třetí řádek navazuje na dvě kolébková tlačítka pod displejem. Zeleným tlačítkem přijímáte hovor, nebo vytáčíte číslo. Červené tlačítko funguje přesně opačně. Hovor ukončíte, ale to není vše. Při pohybu v nabídkách se vracíte o úroveň zpět, nebo nabídku úplně opustíte. Při jeho delším stisku se sluchátko vypne.

Tlačítko s knihou vstupuje do režimu "telefonní seznam". Zde můžete zadat celkem dvacet čísel i se jménem. Záznamy jsou řazeny abecedně. Můžete záznam smazat, přidat nový nebo zobrazit číslo. Bohužel již není možno záznam opravit, musíte jej smazat a vytvořit nový. Delším stiskem hvězdičky vypínáte vyzvánění a pípnutí při stisku kláves. Křížkem zamknete tlačítka. Nic nového pod sluncem, uživatelé mobilních telefonů jisté vědí, o čem hovořím. Při stisku tlačítka R aktivujete flash signál (80, 100, 120, 180, 250, 300, 600 ms). Delším stiskem vkládáte pauzu. Poslední tlačítko se třemi šipkami aktivuje seznam provozovatelů sítí. Zde je možno zadat deset záznamů i se jménem. Prvních osm lze přiřadit pro rychlou aktivaci pod tlačítka 2 až 9.

Telefonování

Popisovat telefonování by bylo asi jako nosit dříví do lesa. Jen bych nerad opomněl, že příchozí hovor přijmete také sejmutím ze základny a ukončíte podobným způsobem. Odchozí hovor lze uskutečnit dvěma způsoby: buď přímým vytáčením, nebo zvolením režimu s opravou. Při hovoru je zobrazen hovorový čas a podporována je také identifikace volajícího (CLIP). Od začátku dubna nabízí tuto funkci také Telecom, takže všichni majitelé, jejichž přístroj "umí" tuto službu, mohou stejně jako majitelé mobilů a ISDN vědět, kdo jim volá. Pokud není možno z nějakých důvodů hovor přijmout, bude o tom uživatel informován ve speciálním seznamu, do kterého se vejde deset položek. Že taková situace nastala, poznáte podle symbolu blikající obálky na displeji. Zde se u čísla, případně jména zobrazuje také datum a čas.

Funkce

Pomocí kolébkového tlačítka vstoupíte do menu. Nahoru a dolů se pohybujete druhým kolébkovým tlačítkem. Nabídky jsou v českém jazyce, takže uživatel nebude mít problém s obsluhou. Co všechno můžete nastavit? Podporovány jsou některé služby telefonního poskytovatele: upozornění na druhý hovor a přesměrování. Dále můžete nastavit deset melodií vyzvánění v pěti hlasitostech. Vyzvánění je možno vypnout nebo nastavit zesilující (crescendo). Systém je možno uvést do továrního nastavení, změnit PIN a nastavit druh volby (tónová, impulsní). Pokud nastavujete datum a čas, lze vybrat mód (12, 24). V případě, že máte k základně připojeno více sluchátek (celkem 6), můžete provádět příposlech, interní volání, nebo předat hovor na jiné sluchátko. Uživatel nemusí vždy vybírat kód provozovatele sítě, ale nastavit jednoho, jehož kód se bude automaticky vkládat před vytáčené číslo.

Pod klávesu "1" můžete zadat číslo své hlasové schránky. Pokud ji nevyužíváte, zadejte jiné číslo, třeba to, které voláte nejčastěji. Pak stačí tuto klávesu déle podržet a už se číslo vytáčí. To je velice příjemná vlastnost. Není sice podporováno dětské volání, ale za určitých okolností může být tato vlastnost využita podobně.

Co se týká přihlašování sluchátek, lze použít dva způsoby. Originální sluchátka s označením A2 přihlásíme tak, že je vložíme do základny. Přibližně po jedné minutě bude sluchátko přihlášeno. Na displeji se objeví pořadové číslo (1-6). Pokud budete přihlašovat další sluchátko, automaticky se odhlásí šesté a na jeho místo se přiřadí nové. Pokud budete přihlašovat sluchátka Gigaset, ale s jiným označením (1000, 2000, 3000, 4000), případně sluchátka jiných výrobců (je podporován GAP), musíte použít obvyklý způsob přihlašování, tedy stisknout déle tlačítko pro paging a na sluchátku vyvolat přihlašovací dialog, který je podmíněn zadáním kódu PIN. Tuto funkci jsme otestovali se základnou Siemens Gigaset 3000.

Dosah

Dosah, jak tomu už bývá u standardu DECT, je ve volném terénu kolem tří set metrů a v zastavěné oblasti do padesáti metrů. Pokud je sluchátko příliš vzdáleno od základny, rozbliká se celý displej. V takovém případě již není možné telefonovat.

Akumulátory

Akumulátory AAA (700 mAh, NiMH) vydrží v pohotovostním režimu asi sedm dní. Telefonovat můžete celkem třináct hodin. Nabíjení akumulátorů na maximální hodnotu trvá pět hodin. Podle symbolu na displeji poznáte, v jakém stavu jsou akumulátory a kdy je třeba nabíjet.

Manuál

Manuál, jak už je u výrobků Siemens zvykem, je dotažený k dokonalosti. Na začátku je přístroj zobrazen a popsány ovládací prvky. V závěru nechybí podrobný popis menu, tabulka běžných závad, typy doporučených akumulátorů a rejstřík.

Tabulka parametrů

Standard DECT/GAP Počet kanálů 60 duplexních Modulace GFSK Dosah 300/50 Rozměr základny 115x102x105 mm Rozměr sluchátka 55x152x30 mm Hmotnost základny 138 g Hmotnost sluchátka 117 g Seznam 20+10

Hodnocení

Za docela solidní peníze (2 990 Kč s DPH) dostanete přístroj, který leží někde na hranici low-endu a střední třídy. Na trhu ovšem naleznete i jiné bezšňůrové telefony ve stejné kategorii, jejichž cena je nižší. Pokud nechcete být přivázáni na jedno místo, ale volně se pohybovat v terénu, může pro vás být A200 to správné řešení. Čtrnáct dnů jsem přístroj testoval a velice rychle jsem si zvykl. Někomu by mohl vadit kratší telefonní seznam, ale v takovém případě je již nutno dívat se do jiné třídy. Věřím, že si tento zajímavý přístroj své příznivce jistě najde.