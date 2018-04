Solidní smartphone za dobrou cenu. Recenze LG Optimus Sol

Telefon patří ještě do loňské vlny novinek. Pro LG je to přechodný model, který má pomoci značce na českém trhu přežít do doby, než přijdou opravdové novinky, které se letos daleko více zaměří na design. Právě vzhledem se chce LG od konkurence odlišovat nejvíce.

Sol není špatný telefon, ale zároveň ukazuje, v čem je slabina současných LG nejen na našem trhu. Zatímco v USA se LG vytahuje telefony s bombastickou výbavou a neuvěřitelnými displeji, nám musí stačit šedý průměr. Snad jen právě displej modelu Sol je to, co jej vyvyšuje nad konkurenci. Otázkou je, zda to bude stačit v cenové kategorii okolo 6 000 korun.

Plusy a mínusy Proč koupit? dobrý displej

dobrý poměr výkon/cena Proč nekoupit? lesklé plasty jsou magnetem pro otisky prstů

fotoaparát bez blesku Kdy? V prodeji Za kolik? 6 000 Kč

Vzhled a konstrukce – lesklý plast

Používání lacině vypadajících plastů je nejčastější problém telefonů LG nižších tříd. Ani Optimus Sol se tomuto nešvaru nevyhýbá: tělo kryjí převážně lesklé plasty, v našem případě v kombinaci černé a šedé barvy. Všude ulpívají otisky prstů a Optimus Sol tak nevypadá v ruce příliš působivě. Přitom LG jej označuje za stylový model a jakousi dočasnou náhradu za velmi elegantní Optimus Black, který považujeme za nejpovedenější LG poslední doby.

Zpracování telefonu přitom není špatné. Kryt baterie kryje celá záda a na bocích předvádí v kombinaci s rámem telefonu efektně zkosenou linku (asi jediný zajímavý designový prvek telefonu. Vše lícuje perfektně. Nikde nic nevrže a spáry jsou minimální, nezdá se, že by Sol měl být po delší době používání zdrojem nepříjemných pazvuků.

LG na těle telefonu hodně šetřilo prvky, záda jsou krom znaku výrobce a čočky fotoaparátu holá, to samé platí pro boky a spodek telefonu. Jen vlevo najdeme tlačítka pro regulaci hlasitosti. Trochu rušněji je na vrchní straně, kde jsou vedle sebe 3,5 jack konektor, pod krytkou ukrytý microUSB konektor a vypínací tlačítko. Čelní strana je hladká a pod displejem se ve vypnutém stavu jen lehce rýsují popisky a ikony senzorových tlačítek.

Optimus Sol dobře padne do ruky, a to především díky příjemným rozměrům 123 × 63 × 9,8 mm. Není to ani nejtenčí, ani největší telefon, jde zlatou střední cestou. Jenže lesklé plasty v ruce kloužou a ruka se při dotyku s nimi ráda potí. Chce to dávat pozor, aby při prudším gestu telefon z ruky nevyletěl. Ještě pro pořádek, hmotnost je standardních 110 gramů.

Displej a ovládání – tentokrát zářivý AMOLED

LG se rádo u svých modelů chlubí výbornými displeji. Především u Optimus Black se nám velmi líbil IPS displej s jemnou kresbou a především skvělým kontrastem a věrným podáním barev. Optimus Sol vyměnil IPS displej za nový Ultra AMOLED s úhlopříčkou 3,8 palce. Ta opět představuje zlatou střední cestu, co se velikosti týče. Displej se také může pochlubit vynikající jemností, na dané úhlopříčce nabízí standardní rozlišení 800 × 480 pixelů.

Věrné barvy ale tentokrát displej vyměnil za barvy zářivější a sytější, které jsou tak typické pro AMOLED displeje. Výhodou displeje je špičkové podání černé a široké pozorovací úhly.

Co se operačního systému týče, běží v Optimus Sol Android 2.3.4 Gingerbread, tedy v rámci možností vlastně stále ještě aktuální verze systému. Příchod aktualizace na Ice Cream Sandwich lze očekávat, ale LG je notoricky známé, že uživatelé na updaty dlouho čekají.

Aktuální Android je vybaven obvyklou grafickou nadstavbou LG, která umisťuje ikony na spodek úvodní obrazovky s widgety a umožňuje například seskupování programů v menu do skupin podle jejich původu. Líbí se nám také ovládací prvky pro vypínání bezdrátových sítí a dalších funkcí ve stahovací liště v horním okraji obrazovky. Je tu také ovládání hudebního přehrávače. Je to jedna z našich oblíbenějších grafických nadstaveb, protože původní systém příliš nemění a nezatěžuje hardware telefonu. Trochu malovaná grafika ale může pro někoho vypadat podivně.

Optimus Sol pohání 1 GHz procesor TI OMAP Cortex-A8, tedy žádný výstřelek nejnovější techniky, ale prověřený a spolehlivý kousek. Ten by měl zaručit dobrou integraci systém a hardwaru. Optimus Sol byl při našich testech stabilní a vcelku svižný stroj.

Na špičku sice v rychlosti trochu ztrácí, ale v dané kategorii předvádí více než akceptovatelné výkony. Jen doufejme, že tomu tak bude po celou dobu životnosti, přístroje LG jsou známé tím, že se jejich nešvary rády projevují postupně a systém pomalu ale jistě kolabuje. Zatím jsme ale takovou "degeneraci" u Optimus Sol nezaznamenali.

Běžné funkce

V oblasti běžné funkční výbavy nenabízí LG Optimus Sol asi nic, na co bychom nebyli zvyklí z jiných modelů výrobce nebo od konkurence v dané cenové kategorii. V oblasti telefonování tak chválíme kvalitní vyhledávání v telefonním seznamu přímo z číselníku telefonní aplikace i přehledné provedení karet s kontakty.

Drobné úpravy se dočkala aplikace pro tvorbu zpráv, která je graficky více sladěná s prostředím telefonu. Klávesnice zůstává velmi jednoduchá, hodně připomíná tu z iPhonu. Píše se nám na ní bez problémů, kdo by si přeci jen stěžoval na stísněnost, může přepnout na klasickou telefonní klávesnici nebo využít režim na šířku.

Softwarová výbava je na obvyklé úrovni a krom specifických aplikací jako LG World nebo Smart Share tu najdeme také třeba standardně předehraný hlasový záznamník, poznámky nebo kancelářský balík Polaris Office. U něho potěší, že lze pomocí něj dokumenty nejenom prohlížet, ale i editovat a vytvářet. To bychom v této kategorii přístrojů neočekávali a LG si připisuje kladné body. Zajímavostí je aplikace Wi-Fi Cast, pomocí které si můžete soubory z telefonu promítat přes wi-fi třeba na televizi.

V zábavní oblasti potěší přítomnost FM rádia. Fotoaparát tentokrát u LG trochu ořezali. Má sice rozlišení pět megapixelů a automatické ostření, chybí ale přisvětlovací dioda a mechanická spoušť. Také možnosti nastavení jsou vcelku základní.

Za dobrého světla produkuje fotoaparát slušné snímky, jenže jakmile světla ubude, objevuje se šum a fotoaparát na konkurenci silně ztrácí. V šeru už nelze fotografovat vůbec, chybějící blesk je opravdu citelnou ztrátou.

Shrnutí – na výběr je hodně jiných

LG Optimus Sol lze bez problémů koupit za cenu pod hranicí šesti tisíc korun. To je vcelku přiměřená částka. Potíží pro LG je, že má kolem sebe řadu dotěrných konkurentů: třeba designově atraktivnější Sony Ericsson Xperia Neo V nebo Huawei Vision. Nokia do těchto cenových končin pošle rovněž designově povedenější model 700 se Symbianem, Samsung nabízí oblíbený Galaxy Ace, jehož displej ale tomu od LG nesahá ani po kotníky.

Jenže sáhněte po modelu Omnia W (o necelou tisícovku dražší než LG) a dostanete přístroj s výkonnějším hardwarem a uživatelsky přivětivým systémem Windows Phone 7.5 Mango. Motorola nabízí odolný model Defy+. Navíc je tu řada výprodejových modelů jako třeba HTC Desire S.

LG Optimus Sol to tak u zákazníků nebude mít vůbec jednoduché. Nad konkurencí v dané třídě vyniká snad jen o trochu lepším displejem. Velkou komplikací pro LG je také fakt, že se tento telefon na rozdíl od předchozích modelů nedostal do nabídky žádného z našich operátorů. Ti raději doprodávají zásoby stávajících korejských modelů.

LG Optimus Sol a konkurence

LG Optimus Sol E730 Komunikátor LG Optimus Sol E730 představuje smartphone s operačním systémem Android, který je vybaven Ultra AMOLED displejem. Ve výbavě najdeme pětimegapixelový fotoaparát s automatickým ostřením, avšak bez blesku. Konstrukce telefonu zaujme tloušťkou pouhých 9,8 milimetru. Cena: 6 000 Kč

Samsung Omnia W Samsung Omnia W s operačním systémem Windows Phone nabízí dotykový Super AMOLED displej s rozlišením WVGA. K fotografování poslouží pětimegapixelový fotoaparát s autofokusem a bleskem. Full HD videa telefon nahrávat neumí, uživatel si musí vystačit s nahráváním HD videa 720p. Cena: 6 900 Kč

Samsung Galaxy Ace Samsung Galaxy Ace, který běží na operačním systému Android, uspokojí i náročnější uživatele. Ve výbavě je A-GPS navigace, hudební přehrávač, FM rádio a vestavěný fotoaparát s rozlišením 5 megapixelů. Cena: 6 090 Kč