Solární nabíječka pro vaše PDA a přehled programů a her zdarma

úterý

Ovládejte PDA z příkazové řádky nebo si zahrajte výborný poker

Další aplikace z naší freewarové rubriky čekají na vaše stažení. CardTXT je propracovaný textový editor. Voyager vychytaný správce souborů, Games Gear zase pomůže s evidencí počítačových her v palmu. S vPokerem a Pocket Sudoku se můžete trochu odreagovat.

První projektory se prý objeví v mobilních zařízeních do roka

Jihokorejská firma vyvinula miniaturní projektory velikosti mince, které jsou určeny pro přenosná zařízení jako mobilní telefony nebo kapesní přehrávače. Na trhu prý budou do roka. Připravuje je od prosince 2005 Samsung a LG.

středa

Vyzrajte na vizitky v telefonu nebo zkuste skvělý MP3 přehrávač

Další přehled aplikací pro Symbian je zde. Best vCard je užitečnou aplikací zdarma, která vytvoří ze zvoleného kontaktu VCard vizitku s možností jejího odeslání. Total Recall pomůže s konverzí AMR souborů do WAV, XSound patří mezi nejlepší MP3 přehrávače.

čtvrtek

Solární nabíječka CSB 1016 - kde není elektřina, pomůže slunce

Drahocennou energii již nemusíte ve svém PDA nebo telefonu šetřit pokaždé, když se dostanete do oblasti bez elektrického proudu. Pokud je slunečné počasí, můžete si vyrobit energii vlastní a tou zařízení zásobovat. Jak dopadla solární nabíječka v našem testu?



pátek

Zachraňte kancelářskou krysu a hrajte další hry pro PDA zdarma

Přinášíme vám přehled her, které si můžete stáhnout zcela zdarma. Be The Last je jednoduchou hrou, ve které je vaším úkolem odpalovat bomby proti svému protihráči. Vedex výbornou logickou gameskou a Version Quest zase hrou z prostředí kanceláře.

sobota

Megatest zázračných samolepek pro nekonečnou výdrž

Samolepky slibující nekonečnou výdrž jsou v prodeji již delší dobu. Někteří tvrdí, že fungují, podle jiných jde o sprostý podvod. Získali jsme na test několik vzorků od německé firmy Batterylife a podrobili je redakčnímu testu.