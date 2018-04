Sokoboxx - stará klasika v novém kabátě

Logickou hru Sokoban si troufám zařadit do skupiny kultovních her, jako je Tetris, Worms apod. Pro ty, kteří teprve nedávno spadli z Marsu, dodávám, že smyslem této hry je přemísťovat krabice v "bludišti" na určená místa, přičemž je třeba dávat pozor, aby se krabice nedostala do prostoru, odkud ji nemůžete tlačit, a také na to, že nemůžete posouvat více jak dvě krabice za sebou. Pravidla jsou tedy poměrně jednoduchá, o to těžší bývá často realizace úkolu.

Sokoboxx, dílo firmy FatCatz, je klonem Sokobanu určeným pro platformu EPOC. Nová verze 2.00 pracuje na všech Psionech od Reva až po netBook, kde nabízí i podporu barevné obrazovky. Smysl hry se v ničem neodlišuje od svého vzoru; hrajete zde roli Joeye Boxxe, skladníka v obchodním domě, a vaším úkolem je rovnat bedny se zbožím na určená místa.

Pro hodně dlouhé chvíle

Spolu s programem dostanete v základu 75 úrovní, které vám pomohou zaplnit nejen ztrátový čas. Hned první kolo vyžaduje dost přemýšlení a deprimace z neúspěchu v těžších kolech dělají ze hry dost nakažlivou věc. Naštěstí lze nepoddajné úrovně i přeskakovat, nejste tedy omezeni pouze úspěšně absolvovanými koly. Komu dodávané úrovně nestačí, může si nahrát další, neboť program umí načítat úrovně uložené v souborech XSB (XSokoban) a čistém textu TXT (Sokoban). S trochou šikovnosti si pak můžete vytvářet i vlastní úrovně.

Ovládání skladníka je řešeno hlavně klávesnicí (implicitně kurzorovými klávesami), případně lze využít i dotykovou obrazovku. Vhod přijde funkce pro vrácení tahu zpět, aktuální verze umožňuje vracet se dokonce na jakoukoli dřívější pozici. Na jednotlivé pozice si lze vytvářet i "záložky", na které by se pak mělo jít při neúspěšném řešení rychle vrátit, v praxi ale tato funkce bohužel nepracuje - inu, chybička se vloudila. Téměř stejně je však možné využívat ukládání pozice do souboru, resp. načtení uložené pozice.

Jakmile některé kolo úspěšně dokončíte, zapíšete se případně do seznamu nejlepších časů, který si pak můžete kdykoli vyvolat. Můžete si přitom uložit i postup řešení, který lze později opětovně načíst. Bohužel, i tato funkce nefunguje vždy zcela správně.

Co je naopak na Sokoboxxu dobře propracované, je grafická stránka hry. Sokoboxx totiž nabízí i zmenšování/zvětšování náhledu na hru, a pokud se na displej počítače nevejde plocha celá, můžete v ní rolovat. I rozsáhlejší úrovně lze proto bez problémů hrát i na malém displeji Reva, aniž byste ztratili ve hře přehled. Obzvlášť pěkné je pak barevné provedení Sokoboxxu při běhu na Psionu netBook či netpad. Vzhled a některé další vlastnosti hry si můžete také nastavovat, v poslední řadě je k dispozici i stručná nápověda.

Za zábavu se platí

Sokoboxx je distribuován jako trialware (de facto shareware), což s trochou nadsázky znamená, že vás obere nejen o drahocenný čas, ale i o peníze. 15 USD sice není nijak přemrštěná cena, nutno však dodat, že pro Psion existuje - sice méně zdařilá - hra stejného žánru jako freeware. Nezaregistrovaný Sokoboxx můžete zdarma používat po dobu 28 dní, omezeni jste navíc i maximálním posunem krabic v jednom kole na 150, což vám některá kola zcela znemožňuje dokončit.