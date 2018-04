Šok: Microsoft chystá u WM7 stejná omezení jako Apple u svého iPhonu

Informace o WM7 v kostce V Barceloně se představí pouze uživatelské prostředí WM 7, tedy jakési demo systému. Podrobnější prezentace proběhne na tradiční vývojářské konferenci MIX v březnu 2010. WM 7 budou podporovat technologii SilverLight 3.0 s prvky verze 4.0 a to i mimo internetový prohlížeč; naopak Flash podporován nebude. SilverLight by měl s pomocí senzorů umožňovat rozpoznávání různých netradičních gest. Uvádí se, že WM 7 telefon půjde například odemknout zatřepáním. Aplikace pro WM 7 bude možné vyvíjet s pomocí Visual Studio (VS Expression), kterou údajně Microsoft připravuje jako freeware. Pro vývoj her pak bude sloužit XNA Game Studio 3.1. Systém má postrádat kompatibilitu s .NET Compact Framework, což by znamenalo, že se naplní již dříve předpovídaná zpětná nekompatibilita starších aplikací. Použito má být nové uživatelské prostředí s kódovým označením METRO podobné rozhraní na přehrávači Zune HD, obrazovka Start má být rovněž zcela nová. Partneři Microsoftu, tedy výrobci, kteří budou pro svá zařízení kupovat licence nových WM 7, prý nebudou mít možnost jakkoli zasahovat do nastaveného uživatelské rozhraní. Microsoft bude mnohem více spolupracovat s klíčovými partnery a tak by se nemělo stát, že budou WM 7 předinstalována na hardwarově nedostatečně vybavené zařízení. Každé zařízení například bude mít 3D akcelerátor, k němuž bude ovladače dodávat přímo Microsoft, což umožní jejich snadnou over-the-air aktualizaci. Systém zanevře na multi-tasking v podobě, v jaké ho známe dnes. Zdroj popisuje novou metodu, kdy bude možné aplikaci pozastavit a o důležitých zprávách bude uživatele informovat push notifikace. Marketplace nabídne možnost vyzkoušet libovolnou aplikaci před nákupem (již nyní je možné zakoupenou aplikaci do 24 hodin vrátit a získat zaplacenou částku zpět). Instalace aplikací má však být možná pouze přes k tomu určené portály, instalace přes PC nebo z paměťové karty nemá být povolena. Výrazně vylepšený má být internetový browser založený na jádru desktopového IE7, ovšem navíc s některými prvky z IE8. Prohlížeč má být rychlejší (načítání stránek i jeho obsluha) než na iPhonu. Slibována je integrace služby XBox Live nejen pro přímý nákup her, filmů a muziky. K synchronizaci zařízení s PC by již neměl sloužit známý WM Device center, ale nástroj používaný u Zune HD. Integrace sociálních služeb Facebook a Twitter s možností synchronizace s telefonem. To nabízí nejnovější HTC Sense už dnes

O multimediální obsah telefonu by měly rovněž "pečovat" stejné aplikace, jaké používá ZuneHD.