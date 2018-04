Šok: finanční výsledky Ericssonu horší, než byl předpoklad

V pátek ráno zveřejnil švédský koncern Ericsson své kvartální finanční výsledky a na telekomunikační trh tím přinesl studenou sprchu. Jeho finanční výsledky za třetí čtvrtletí 2001, tak pozorně očekávané, byly ještě horší, než se předpokládalo.

Ztráty za tři letní měsíce končící zářím představují 5,8 miliard švédských korun, tedy zhruba 550 milionů dolarů. V porovnání se ziskem 4,1 miliardy korun ve stejném období loňského roku je to naprosto ohromující propad. Původní předpoklad ztrát byl přitom podstatně nižší – Ericsson očekával ztrátu ve výši 4,5 miliard švédských korun.

Ozdravná kůra zatím nepomohla

Ericsson hodlal ztrátám předejít hromadným propouštěním a rozsáhlým úsporným programem. Celkem mělo firmu opustit více jak 22 000 zaměstnanců, ale jak připomíná výkonný ředitel Kurt Hellstrom, úsporný program doposud plně neproběhl, takže je jistá naděje, že jeho výsledky se projeví později. Na druhou stranu analytici varují – firma nemá dost síly nebo vůle prosadit drastické škrty. A to není dobře. Do konce letošního roku chce firma ušetřit nejrůznějšími škrty 7 miliard švédských korun, původně očekávala, že bude spořit jen 5,5 miliard – a to je zase dobrá zpráva pro investory.

Trh nemá dynamiku

Zajímavou zprávou je dramatický pokles prodeje mobilních telefonů. Z obratu 14,8 miliardy švédských korun v 3. pololetí loňského roku se firma propadla na 8,3 miliardy v letošním třetím pololetí. Ericsson upozornil, že kvůli útlumu v tomto odvětví očekává další hruba desetiprocentní pokles na příští rok.

Výsledky Ericssonu nejsou prvním varováním – i Motorola upozornila již dříve, že telekomunikační trh ani v příštím roce nepůjde nahoru a k tomuto varování se (sice opatrně, ale přesto) připojila i Nokia.

Ericsson je v současné době číslem jedna v prodeji telekomunikační infrastruktury a také drží třetí pozici v prodeji mobilních telefonů. Jen pro porovnání – u firmy Nokia dělá telekomunikační infrastruktura jen 25 procent výnosů, zatímco u Ericssonu jde o 80 procent tržeb.

Společnost Nokia hospodařila ve třetím čtvrtletí letošního roku se ziskem před zdaněním 1,068 miliardy EUR, což představuje 0,16 EUR na akcii. Ve srovnatelném období loňského roku byl přitom zisk společnosti vyšší a činil 1,336 miliardy EUR, přičemž na akcii připadlo 0,19 EUR. Další informace o výsledcích Nokia z minulého týdne jsou zde.

Akcie Ericssonu jen za ráno poklesly o 5,7 procent, další pokles se očekává, podívejte se zde na online graf. Pro celé telekomunikační odvětví jsou výsledky Ericssonu i jeho další tržní prognózy velmi špatnou zprávou. Jak vidno z vývoje cen akcií, i pro konkurenty Ericssonu.