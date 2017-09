Smartphony jsou konečně chytré, inovace táhne software

Existuje nějaká hardwarová funkce, kterou byste chtěli ve svém notebooku a výrobci ji přitom ignorují? Žádná taková asi nebude. A u smartphonů je to velmi podobné. V průběhu uplynulých let do nich jejich výrobci nacpali v podstatě vše, co jde – chytrý telefon je dnes multifunkční zařízení, které nahradí spoustu jiných zařízení.

Ano, i tady je pořád prostor pro inovace a rozvoj hardwaru v telefonech neustane – důkazem je aktuální roztahování displejů do krajů, možný příchod displejů ohebných nebo třeba to, že některé funkce se dnes do chytrých telefonů vracejí po letech absence. Třeba duální fotoaparáty, se kterými to HTC a LG u svých smartphonů zkoušely už dávno, jenže tehdy nikdo po takové věci netoužil, protože nebyla praktická. Ale dnes zažívají duální fotoaparáty boom.

Důvodem je to, že hardware telefonů dospěl do stadia, kdy je dostatečně výkonný, aby zvládal nejen ovládat samotný fotoaparát, ale aby jeho software dovedl potenciálu dvou čoček opravdu skutečně využít. A díky výkonnému hardwaru, který je dnes schopen věcí, jež jsme si snad nedovedli před pár lety představit ani v PC, právě software u chytrých telefonů přebírá otěže inovace. Hardwarové funkce a vlastnosti telefonů budou samozřejmě postupně vylepšovány, ale programová část se postará o ten hlavní posun.

Nevěříte? Důkazů je letos hodně. Vezměme si třeba kouzla, která u nových smartphonů dokáže provádět Sony s obrazem z fotoaparátu. Xperia XZ Premium letos zkraje roku přinesla třeba super-zpomalené video, jaké bylo doposud vyhrazeno spíš drahým speciálním kamerám. Ano, funguje trochu omezeně, kvalita nemusí být dokonalá, ale funguje to. Je to něco, co bylo před pár lety nemyslitelné a přitom je to „jen“ softwarová funkce. Ale nebýt silného procesoru Snapdragon 835, který dovede zpracování takového množství dat zvládnout v reálném čase, takové funkce bychom se nedočkali.

A u Sony zůstaňme. Zpomalená videa teď dostala i dvojice modelů XZ1 a XZ1 Compact představená v Berlíně. K tomu ale přišly tyto kousky s další novinkou – skenování objektů do podoby 3D modelů. Opět něco, co se doposud dělo jen díky profesionálním nástrojům, byť samozřejmě Sony to nabízí asi s trochu nižší kvalitou. I takové „bothie“, neboli „obojíčko“, jež propaguje Nokia u svého nového modelu 8, je softwarová záležitost a vzniknout mohla díky výkonové rezervě, kterou dnes smartphony mají.

Další úroveň softwarových inovací představil v Berlíně Huawei – hlavním tématem byl sice nový procesor Kirin 970, který má jádro NPU určené k pohánění umělé inteligence. Ano, opět je základem inovace v podobě silného hardwaru (procesoru), ale ten pouze umožňuje vznik softwarové novinky v podobě umělé inteligence v telefonu. Takové, která bude schopna „přemýšlet“ v reálném čase, nebude se muset „radit“ s cloudem a zajistí smartphonu nové funkce, od automatické volby nejvhodnějšího nastavení při focení až po hrátky s obrazem v reálném čase. A bude to právě umělá inteligence, s čím se budou uživatelé v telefonu potkávat a co budou považovat za onu novinku, nikoli procesor skrytý uvnitř.

Za softwarovými inovacemi ve smartphonech se bude samozřejmě ukrývat výkonný hardware, ale postupně se těchto novinek dočkáme i v levnějších telefonech. Prozatím asi začne být při koupi telefonu docela důležité, jaké softwarové funkce dovede zvládnout. V poslední době jsme se totiž dostali do fáze, kdy levné i drahé telefony v tabulkách specifikací mají v podstatě shodné údaje. Ano, procesor je v levnějších telefonech jiný a mají méně RAM, jenže displeje mají stále podobné rozlišení (Full HD je pořád standard), fotoaparáty také (byť drahé modely mívají lepší optiku) a dvojitý foťák začíná být běžnou věcí i ve střední třídě. I mezi levnými smartphony najdeme spoustu kovových modelů, nechybí pořádné baterie. Hardwarově se jednoduše top-modely od obyčejných přístrojů na první pohled odlišují čím dál hůře.

Ale právě software umožňující nejnovější kouzla je tím, co dělá ze špičkových smartphonů ony inovátory.