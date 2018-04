Softwarové firmy se těší na budoucí mobily

Mobilní telefony již dávno dospěly do stádia, kdy přestávají být přístrojem určeným jenom pro telefonování a psaní textových zpráv. Dnes je s nimi možné se připojovat k internetu, hrát hry, posílat e-maily a na některých chytrých telefonech si už můžete doinstalovat libovolný software. Jenže i tak uživatelé těchto možnosti zatím příliš nevyužívají, a pokud si do mobilu něco doinstalují, tak jsou to spíše nová loga a melodie, případně javové hry.

Aktivita gigantů v operačních systémech pro kapesní počítače je dostatečně viditelná (Microsoft, Symbian), ale vyloženě aplikační a velké herní firmy se zatím drží poněkud stranou. Snaží se sice prezentovat, že aplikace a hry pro mobily napsat dokáží, ale rozhodně nejsou tahouny tohoto nově vznikajícího oboru.

Podle několika studií, které byly uvolněné v poslední době, softwarové firmy trh s aplikacemi pro mobily velmi dobře sledují. Současný hardware a aplikační platformy na mobilech jsou podle nich nedostatečné k tomu, aby pro ně byl trh s mobilními aplikacemi zajímavý. Předpokládají ale, že se to velmi rychle změní. Zatím se ale nechtějí vrhnout do vývoje aplikací, které se možná v současné podobě neuchytí, a tak přenechávají malý trh malým hráčům.

Očekávají, že až budou mít mobily rychlejší barevné displeje s větším rozlišením, pohodlné a rychlé připojení k internetu a především možnost spouštět rychlé aplikace (klidně v Javě), potom teprve nastane jejich chvíle. Ostatně, to že teď nepřicházejí s vlastními aplikacemi neznamená, že nespolupracují s výrobci na vývoji nových mobilů. Softwarové firmy správně předpokládají, že až budou aplikace pro mobily dostatečně zajímavé, začne se trh rozdělovat především na základě aliancí softwarových firem s výrobci.

Mobily jsou totiž na rozdíl od počítačů relativně uzavřenou platformou a prosadit se proti vůli výrobce je dost obtížné, ne-li nemožné. A to i v okamžiku, kdy si bude moci každý doinstalovat, co chce. Většina uživatelů totiž vždy bude využívat to, co najdou v krabici s mobilem nebo na přednastaveném portálu výrobce – po dalších možnostech se bude pídit jenom menšina. Později by se tato menšina sice měla stát většinou, ale v té době už by softwaroví giganti měli mít dostatek zkušeností s vývojem aplikací pro mobily, a pokud si nepokazí reputaci, měli by mít šanci si své postavení uchovat.

V současnosti existuje jediná oblast, kde už se vyplácí vyvíjet aplikace pro mobilní telefony – hry. I tady se ale očekává, že pravý boom přijde až se zdokonalením hardwaru v mobilech (příkladem je herní konzole Nokie N-Gage). Dalším impulsem by měly být interaktivní hry, využívající připojení k internetu. Přístup softwarových firem a dosavadní prognózy vývoje trhu říkají, že čekat na pravou chvíli by se v tomto případě mělo vyplatit. Jenom se nesmí čekat se složenýma rukama, ale připravovat se na start…