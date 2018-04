Software Palm III

Agenda

AportisDOC

BrainForest

Check-In

Dinky Pad

Giraffe

HardBall

Doktor Badura

Launch Pad

MineHunt

Puzzle

SubHunt

TealPaint

Posuvníky, určené pro pohyb po větším nožství aplikací

Chybí tady tlačítko Delete (to je umístěno v menu spráce apliakcí)

Přibylo tlačítko Version, sloužící k určení verze konkrétní vybrané aplikace

Změna názvu z Pilot Desktop na Palm Destop (no, to bylo to nejdůležitější :-)))

Desktop se neinstalije do složky Pilot ale do složky Palm (konečně :-)))

V date booku se změnilo Zobrazení jednoho dne

Zpřehlednilo se a zlepšilo se propojení mezi aplikacemi Adress a ToDo

V pravém dolním rohu Zobrazení dne je přepínač mezi seznamem adres (AdressBook) a položkami Úkolů (ToDo)

Pomocí Drag'n Drop můžete přetahovat údaje z Adresáře nebo z Úkolů do Diáře ke konkrétním plánovaným schůzkám.





Stejně jako u Hardware dostál Palm III určitých změn a novinek u Software. Je velmi předčasné hovořit o jejich kvalitách, neboť ty se ukáží až po delším pouzívání Palm III.Pro někoho mohou být apikace Palm III zklamáním, neboť ani u nich nedošlo k zásadním změnám. Nicméně mnohá vylepšení vyplývající ze zkušenosti uživatelů, provázanost a jednoduchost těchto aplikací nedávají uživateli šanci propadnout skepsi.Všechny tyto nové rysy OS 3.0 jsou představovány novým Launcherem (správce aplikací). Palm III má nové fonty, softawre pro komunikaci přes IR port, zdokonalené aplikace Palm Desktopu, hry a několik dalších vylepšení.Přestože změny u Palm III jsou lákavé, je důležité, aby programové vybavení pro předcházející verze PalmPilota pracovalo i na Palm III. V prvé řadě se prováděly testy na správný chod Hacků z Pilotzone (AppHack, MenuHack, CaseToggleHack, ClockHack, CorrectHack, GlowHack, PowerHack, SafeHack, SelectHack a SwitchHack).Obecně se dá uvažovat o tom, že pokud bude Palm III spolehlivě pracovat s těmito Hacky, bude už pracovat se vším. Testy se osvědčily a Palm III pracoval dobře.Další testy se prováděly na funkčnost nejpoužívanějších externích aplikací pro PalmPilota a to při současně nataženém HackMasterovi se všemi výše uvedenými Hacky. Testy se prováděly na následujících apliakcích:Všechny tyto aplikace pracovaly spolehlivě bez náznaku nestability nebo chybových hlášení.Pomocí tohoto správce si můžete vybrat, jestli chcete ikony aplikací zobrazit na ploše nebo jako seznam (obdoba průzkumníka z Win95). Toto se dá nastavit v Preferencích - Options (View By List nebo View By Icon).Nový správce aplikací obsahuje menu, pomocí kterého můžete aplikace umisťovat do kategorií, mazat je, popřípadě přetahovat do jiného Palm III pře IR port.Obrovskou výhodou nového správce aplikací je možnost umisťovat aplikace do kategorií. Pro interní aplikace to snad ani není nutné, ale pokud do Palm III nahrajete větší množství externích aplikací, jejich používání se stává nepřehledným.Stačí kliknout na ikonu Menu (vlevo vedle plochy pro psaní Graffiti) a z menu vybrat Category. Během několika sekund se zobrazí následující obrázekNa tomto obrázku vidíte seznam aplikací a vedle každé z nich je rozvinovací menu se seznamem kategorií. Stačí si u aplikace vybrat z menu potřebnou kategori. Mám-li srovnávat tento způsob umisťování aplikací do kategorií např. s Launch Padem (pomocí Drag'n Drop) musím konstatovat, že mi způsob, využívající Launch Pad připadne pohodlnějšíVe správci aplikací budete marně hledat ikonu Memory (Paměť). Informace o obsazení paměti naleznete v dialogovém okně Info (ve správci aplikací). Ostatně jak to vypadá ukazuje obrázek:Jak si můžete sami všimnout, je tento dialog velmi podobný tomu z Pilota/PalmPilota. Přesto obsahuje některé doplňky, které u předchozích modelů nebyly:POZOR! Pokud budete chtít správce aplikací (Launcher) nahradit jiným produktem, ujistěte se, zda tento produkt umožňuje práci s pamětí (prohlížení s možností získání informací a mazání aplikací).Je otázka, zda si uživatelé použití IR portu oblíbí, či nikoliv. Domnívám se, že to bude záviset na počtu kusů Palm III ve firmě a nutnosti si vyměňovat v Palm III data. Pokud totiž budete mít Palm III pouze Vy, IR port nevyužijete a pro výměnu dat budete muset sáhnou po staré metodě (Pilot, PC, Pilot).V opačném případě si myslím, že bude Vaše kancelář protkaná IR paprskem neustále.Pokud budete chtít přenést pomocí IR paprsku nějakou aplikaci, stačí vybrat v menu správce aplikací položku Beam a ze zobrazeného okna si vybrat potřebnou aplikaci.Všimněte si těch malých zámků vedle některých aplikací. Jsou to identifikátory pro ty aplikace, které se nemohou být pomocí IR portu pkopírovány ("copy-protected and cannot be beamed."). Jedná se hlavně o interní aplikace. Pokud máte vybráno, stačí ukázat tužkou na tlačítko. Palm III zobrazí dialog, informující o průběhu kopírování dat (Připravuji, Hledám, Posílám).Příjemci se na Palm III zobrazí: Chtete přijmout aplikaci a přidat ji do seznamu aplikací Vašeho Palm III. Stačí vybrat Yes a aplikace se instaluje. No tuto volbu zruší. Protože jsou aplikace pro Palm III (Pilot/PalmPilot) vesměs malé, trvá jejich přetažení tak 1 až 2 sekundy.Pomocí IR portu nemusíte vždy přetahovat pouze aplikace. Jak ukazuje obrázek, můžete poslat někomu dalšímu například pouze některou položku z Vaší aplikace.Sekretářka naplánuje účastníkům jednání další schůzku a okamžitě ji zůčastněným rozešle do jejich Palm III. Pokud chcete, můžete komukoliv poslat také např. celou kategorii (např. adres) nebo např. pouze svou vizitku, reprezentovanou jednou položkou z AdressBooku. Záleží už jenom na Vás, co ve Vaší vizitce uvedete za informace. Můžete si tedy vytvořit položku v Adreesáři s názvem -Majitel-privat, -Majitel-firm. Záleží na Vás, co pošlete.Následující obrázky názorně ukazují, jak se dají přes IR přetahovat data i z dalších aplikací:Zdálo by se. že se takto dají přetahovat pře IR port také data z externích aplikací. Bohužel tomu tak není. Věřím však, že tomu tak bude. Záleží jen na vývojářích, jak rychle se dokáží přizpůsobit novým provkům Palm III, protože 3COM uvolnil API pro IR rozhraní.V interních aplikacích přidali vývojáři od 3COMu velké fonty. Můžete si je nastavit pře menu Options položku Font, jak ukazuje obrázek:Pokud budete chtít změnit velikost zobrazovaného písma, vyberte Font a zobrazí se dialogové okno pro zadání typu fontu:Jak to vypadá konkrétně v aplikacích si můžete prohlédnout ve dvou následujích obrázcích:I Desktopu se dotkly nepatrné změny:Toto je také nový nástroj desktopu. Pomocí tohoto nástroje si můžete provázat Palm Desktop s daty jiného uživatele, která mohou ležet na úplně jiném místě pevného disku počítače nebo serveru a následně provést HotSync s Vaším Palm III.Součástí dodávky Palm III je i Bonus Pack od MacMillan Digital Publishing, CD-ROM, na kterém je balík programového vybavení pro Palm III. Pack obsahuje finanční kalkulačku, aplikaci pro zjišťování světových časů, grafickou aplikaci, prohlížeč dokumentů, WEB channel manager a hry. Monoho z nich jsou dema popřípadě Lite verze. Bohužel se ještě neví, jestli dostanete tento CD-ROM s Upgradem.