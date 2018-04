SoftMaker Office anywhere- kancelář pro Windows CE

Office anywhere německé společnosti SoftMaker je poměrně ambiciózní projekt, který zatím ve světě kapesních počítačů nemá žádnou vážnou konkurenci a který si klade nemalé cíle. Office anywhere je zatím k dispozici pouze "na papíře", některé jeho komponenty jsou však už hotové a můžete si je vyzkoušet v podobě betaverze B3a textového editoru TextMaker. Tento textový editor je momentálně ke stažení pouze ve verzi pro handheldy s Windows CE (HPC, HPC Pro, HPC 2000 s procesory MIPS, SH3/SH4 a Intel StrongARM), v budoucnu by ale měl být stejně jako celý balík Office anywhere k dispozici i ve verzi pro Pocket PC včetně verze pro procesory MIPS.







Mimo klasických funkcí pro psaní a zpracování textu nabízí TextMaker několik funkcí, které u Pocket Wordu z MS Pocket Office nenajdete nebo o ty funkce, které byly často tomuto defacto "monopolnímu" textovému editoru vytýkány. Jedná se především o opravy slov při psaní, možnosti vkládání grafiky do dokumentu (ve formátech BMP, JPG, GIF, PNG a TIFF) a všeobecně propojení vkládané grafiky s jinými programy včetně podpory vektorové grafiky )pouze základní grafické objekty), poznámky, práce s tabulkami a tabulátory, formátování textu/odstavců, definování předloh/vzorových stran, možnost použití drop caps apod. TextMaker tak až na výjimky nabízí velmi podobné funkce jako profesionální textové editory pro Windows či Mac OS, mezi zajímavosti pak patří i možná integrace celého kancelářského balíku do systému na, kdy můžete volit mezi plnou verzí se všemi funkcemi nebo mezi verzí v podobě "thin" ASP klienta využívajícího služby celého balíku přes server s využitím internetu či lokální sítě. TextMaker umí přímo importovat DOC formát Microsoft Wordu (tedy bez nutnosti používat ActiveSync či jiný konvertor dokumentů), plnou kompatibilitu s využitím všech prvků DOC dokumentů ale samozřejmě nelze z logických důvodů očekávat. TextMaker dále podporuje export dokumentů ve formátu RTF, Pocket Word, ASCII, Unicode a HTML - současná betaverze programu ale bohužel zatím neumí exportovat DOC formát MS Wordu, takže momentálně není možné jednoduše upravovat tyto dokumenty na kapesním počítači bez nutnosti jejich konverze.















Plná verze TextMakeru by měla být hotová v průběhu srpna letošního roku (což se ale může změnit), další části balíku Office anywhere by pak měly přicházet postupně v průběhu letošního a příštího roku. Celý kancelářský balík Office anywhere by měl existovat ve verzích pro Windows, Windows CE a Linux a jeho součástí by měl být Microsoft Word kompatibilní textový editor TextMaker (podporovány budou mimo jiné formáty MS Word 6.0, 95, 97, 2000, XP a dokumenty v HTML formátu), MS Excel kompatibilní (MS Excel 5.0, 95, 97, 2000 a Excel XP) tabulkový kalkulátor PlanMaker, databázový program DataMaker (s podporou databází přes standardní ODBC drivery, tj. například včetně podpory práce s databázemi Microsoft Access a SQL databází) a PIM aplikaci či soubor aplikací zajišťující nezbytné synchronizační funkce, práci s e-maily apod. jako náhradu za Pocket Outlook. Oficiální plná verze by měla být prvním kancelářským balíkem pro kapesní počítače s Windows CE, který bude přímo kompatibilní s Microsoft Office bez nutnosti používat specializované konvertory dokumentů. Ceny celého balíku zatím nejsou známé, TextMaker by se měl prodávat za cca 70 USD.







SoftMaker do celého projektu multiplatformního kancelářského balíku investoval už nemalé prostředky, otázkou ale zůstává, zda se podobný projekt vůbec může komerčně prosadit, o něco podobného si už totiž více či spíše méně neúspěšně pokusilo několik dalších firem. SoftMaker má však malou výhodu v dostupnosti Office anywhere i ve verzi pro kapesní počítače s Windows CE, kterých se bude prodávat stále víc a víc, otázkou ale je, proč znovu (a poměrně draze) platit za něco, co už je v o něco jednodušší podobě obvykle součástí Windows CE. Je sice pravda, že Office anywhere respektive jeho jednotlivé části už nabízí nebo v budoucnu nabídnou výrazně větší možnosti než nabízí Microsoft Pocket Office a navíc bude umožňovat přímo editovat dokumenty MS Office bez nutnosti jejich konverze, což ale možná mnoha majitelům kapesních počítačů nebude připadat dostatečný důvod ke koupi balíku Office anywhere. Když si k tomu připočítáme zatím neexistující plnou podporu češtiny, je zřejmé, že celý balík bude mít v podmínkách našeho trhu jen zcela minimální šanci na úspěch, na zahraničním (hlavně německém) trhu to ale může být zcela naopak.