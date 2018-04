Tento dokument obsahuje popis práce s programem SoftGSM. Balík SoftGSM umožňuje propojit přístroj s Windows CE s některými mobilními telefony. Výhodou je že spojení je realizováno přes kabel, takže vám zbývá volný slot pro PC kartu. Balení DataConnect SoftGSM WinCE obsahuje: Instalační diskety

Seriový kabel pro propojení PDA a mobilního telefonu

Manuál V případě, že nemáte kompletní balení kontaktujte prosím Vašeho prodejce. Požadované parametry Požadované parametry na PC a softwarové vybavení PC musí mít minimálně 486 procesor a 8MB paměti

Nejméně 3MB volných na HDD

0,3 MB volné paměti na Vašem PDA

Windows CE 2.x a vyšší instalované na PC

Windows CE Services 2.x a vyšší instalované na PC Požadavky na mobilní telefon Pozn.: Ujistěte se, že mobilní telefon má zřízeny komunikační služby (data, fax, SMS) jinak Soft GSM nebude fungovat. Nastavení Tato brožurka je pouze jednoduchým manuálem. Bližší informace získáte v přiložené nápovědě. PŘIPOJENÍ TELEFONU K PDA

Připojte seriový kabel k PDA ( ten, jenž je dodán s PDA ). Připojte seriový kabel k mobilnímu telefonu ( ten, jenž je dodán se SoftGSM) Pak propojte oba volné 9-pinové konektory k sobě ( MALE - FEMALE ) INSTALACE ( jedna z možností spuštění setup.exe) Pozn. Před samotnou instalací musíte mít propojeno Vaše PDA s PC prostřednictvím seriového kabelu od PDA a provedenu synchronizaci

Vsuňte instalační disketu do disketové jednotky Klikněte na tlačítko START Windows 95,98,NT Vyberte příkaz Spustit (Run) Do dialogového okna napište následující příkaz: A:\ SETUP Klikněte na tlačítko OK nebo stiskněte ENTER na klávesnici Průvodce instalací Vítejte v instalačním programu SoftGSM Software License Agreement Zvažte Software License Agreement Soft GSM. V případě, že s tímto nesouhlasíte, instalace bude ukončena. Informace pro uživatele Zapiště své jméno, společnost Výběr komponentů pro instalaci Help Files se instalují na PC, SoftGSM Windows CE na Vaše PDA

Aplikační manager Zde Vás Průvodce upozorní na propojení PC a PDA, aby instalace mohla pokračovat. Jinak se instalace zatím ukončí a bude pokračovat až po propojení PC a PDA.

Viz obr.

Při propojení bude instalace pokračovat výběrem programového adresáře a poté přejděte na obrazovku PDA zařízení.

Vyplňte licenční číslo ( uvedeno na dodaném médiu ).

Po instalaci Vás Průvodce vyzve k restartu PDA zařízení, což proveďte, a potvrďte OK. REGISTRACE Nezapomeňte si zaregistrovat Software na www.softgsm.com pro další zasílání informací a upgradů. Poté propojte PDA s mobilním telefonem. Software PHONEBOOK MANAGER Phonebook Manager umožňuje snadné a rychlé zapisování všech telefonních číslel a jmén v osobní databázi. Můžete přidat, změnit nebo přemístit telefonní čísla a jména mnohem snadněji než klasickým mobilním telefonem. Pozn.: Doporučujeme vždycky používat mezinárodní telefonní čísla. Pouze v tomto případě Vám nebudou dělat problémy mezinárodní předvolby zemí, po kterých cestujete a odesílání a příjem SMS zpráv. SMS MANAGER Pozn.: Předtím, než pošlete SMS zprávu , by jste měl znát telefonní číslo Vašeho poskytovatele pro odesílání SMS zpráv a nakonfigurovat aplikaci s tímto číslem. Pro Eurotel je to číslo +420602909909, pro Paegas +420603052000. Podrobný popis ovládání SoftGSM SMS&Phonebook management softwaru Pro ovládání tohoto SW doporučujeme postupovat dle tohoto návodu, jinak je veliká pravděpodobnost vymazání dat z paměti Vašeho mobilního telefonu nebo SIM karty. Po spuštění programu SoftGSM ( Start-Programs-Communications-SoftGSM ) se Vám objeví tři lišty pro nastavení a ovládání.



Zvolte Settings a nastavte číslo Vašeho poskytovatele pro odesílání SMS zpráv (viz bod SMS MANAGER). Další nastavení na této liště můžete ponechat nezměněna. Přejděte na lištu Phonebook, která Vám poskytuje možnost nastavování telefonních čísel se jmény mezi Vaším PDA a mobilním telefonem, tvorbu skupin adres apod. Na liště se nachází pět tlačítek:







New record - pro nastavení nového jména a čísla s možností volby národního ( např. 06038888888) nebo mezinárodního ( např. +420603888888 ) čísla. Vzhledem k využívání tohoto SW k zasílání krátkých 160-ti znakových SMS zpráv doporučujeme volit mezinárodní čísla

New phonebook - pro nastavení nového adresáře telefonních čísel

( např. Firma A, Firma B atd. )

Read phonebook - pro přenos telefonních čísel z mobilního telefonu do Vámi zvoleného Phonebooku. Při této volbě doporučujeme zvolit Append místo Overwrite, čímž dosáhnete přidání telefonních čísel z Vašeho mobilu do Phonebooku, místo jejich přepsání. Tato volba je bez upozornění a nenávratná.







Write Phonebook - pro přenos telefonních čísel z Phonebooku Vašeho PC do paměti nebo SIM karty mobilu. Tato volba je bez upozornění a nenávratná.

Přepis je uskutečňován bez diakritiky (doporučujeme psát adresy bez čárek a háčků).



Delete - tato volba Vám umožňuje mazat adresy ve Phonebooku ( bez upozornění ), případně mazat celé Phonebooky ( s upozorněním ).

Poslední lišta - lišta SMS - Vám umožní vlastní odesílání krátkých 160-ti znakových SMS zpráv. K provedení odeslání je nutno zvolit adresáta z lišty Phonebook, poté přejít na lištu SMS, kde je možnost napsání SMS zprávy. Po jejím napsání je nutno zvolit mezinárodní číslo s + ( např. +420603888888 dle nápovědy pod tlačítkem Send SMS ) a kliknout na Send SMS.

Zpráva je automaticky odeslána adresátovi, což se objeví napsáním zprávy Message sent pod okenkem pro napsání SMS zprávy na liště SMS.

Manuál pro využití SoftGSM pod WinCE pro další služby Pro plné využití funkcí ( přístup k Internetu, stahování e-mailové pošty atd. ) tohoto produktu je nutno nainstalovat Ethernet komponenty pro podporu sítě na Váš Palm-size PC nebo HPC z instalačního CD WinCE dodaného s HPC nebo Palm-size PC takto : Proveďte spojení mezi HPC nebo Palm-size PC a Vaším PC s nainstalovaným Win95/98/NT tj,

- Jestli nemáte nainstalovánu službu "ActiceSync" na Vašem PC pak si ji nainstalujte z dodaného CD WinCE

- Poté proveďte propojení HPC nebo Palm-size PC s Vaším PC prostřednictvím seriového kabelu dodaného s HPC nebo Palm-size PC Dalším krokem je samotná instalace síťových komponet následovně:

- Klikněte na "Mobile devices" na Vašem PC a vyberte připojený HPC nebo Palm-size PC

- Dále klikněte na např."Palm-size PC", dále na adresář /Windows a nechte okno otevřeno

- Poté např. pomocí Průzkumníka otevřete adresář Optional components-Ethernet Components for Microsoft Windows CE 2.0(nebo vyšší verze)-MIPS na CD s WinCE a zkopírujete tyto soubory



arp.dll,dhcp.dll,ndis.dll,ne2000,network.cpl



do adresáře /Windows , který jsme si nechali otevřen již dříve.Ověřte správnost zkopírování .

- Po zkopírování souborů musíte HPC nebo Palm-size PC restartovat, po jehož provedení se Vám na HPC nebo Palm-size PC objeví složka Network pod Start-Setting , což je známka toho, že se síťové komponenty nainstalovaly správně. Poté lze nastavit parametry sítě následovně .

- Na svém HPC nebo Palm-size PC otevřete složku Network. Objeví se složka Network Configuration se dvěmi lištami Adapters a Identification. Na liště Adapters vyberte NE2000 Compatible Ethernet Driver-Properties a zde nastavte parametry sítě, ke které se připojujete, s IP protokolem a DNS servery. Jestliže je neznáte , kontaktujte svého správce sítě.

- Potvrďte OK a další obrazovka Vám sdělí , že síťové komponenty jsou nastaveny

- Dále přejděte na druhou lištu Identification, kde si nastavíte přihlašovací údaje do Vaší sítě (uživatelské jméno, heslo, příp. doména).Potvrďte OK na Network Configuration.

Tímto okamžikem je konfigurace síťových komponent hotova

Průvodce připojení k Internetu prostřednictvím sofwarového modemu SoftGSM Na PDA zvolte Začít-Programy-Communication-Připojení, pak Vytvořit nové připojení Vypiš jméno připojení a zaškrtni Připojení přes modem ( Dial-up Connection ), klikni na Další ( Next ) Vyber modem - SoftGSM on COM5: - a klikni na Konfigurace ( Configure ). Pak v Nastavení zásuvky nastavit 19200-8-None-1-Hardware a ostatní pole nezaškrtávat.Přejít na Možnosti vytáčení, kde kolonku Wait for dial tone before dialing nezaškrtávat a do kolonky Extra dial-string modem commands vepsat AT příkazy dle následujícího klíče: AT+CBST=71,0,0 (pro protokol V.110)

AT+CBST=71,0,1(pro protokol V.110 s opravou chyb)

Pro starší modely mobilních telefonů Nokia použijte ATS35=0

AT+CBST=7,0,0(pro protokol V.32)

AT+CBST=7,0,1(pro protokol V.32 s opravou chyb) Poté potvrďte OK a přejděte na Nastavení TCP/IP, kde zaškrtněte v liště Obecné všechny kolonky kromě Použít SLIP. Pak klikněte na lištu Jména serverů, nechte prázdné políčko Získat adresy od serveru a doplňte IP adresy DNS serverů.Potvrďte OK a Další . Přejdete na nastavení telefonního čísla: a dále Dokončit. Nově vytvořené připojení se objeví v liště Připojení. Dvakrát na něj klikněte a pak zadejte přihlašovací údaje k ISP. V Dial properties pak nastavte

Kód země - 420, Country kode - 0602 nebo 0603 nebo 0604 podle mobilního poskytovatele, Tone dialing . Dialing patterns are: g,g,g viz obrázek ( přes Edit na liště Dial properties ) : Při správném nastavení se Vám objeví volané telefonní číslo vedle položky Phone

( např. T4670 ). Vhodné je před prvním připojením zaškrtnout pole Uložit heslo.

Poté už můžete zvolit Connect pro připojení. Příklad nastavení přístupu k Internetu prostřednictvím služby Internet via Paegas od společnosti Radiomobil a.s.: Paegas poskytuje připojení k Internetu prostřednictvím dvou poskytovatelů - VOL a PVT. Jednodušší je prostřednictvím VOL, které se děje elektronicky, trošku složitější je u PVT, kde se příslušná data pro připojení získávají písemnou formou.Uvádíme VOL ( pro PVT musíte vyzvednout formulář u dealera Paegas - pro bližší informace lze volat 4603 nebo 0603603603 ) : Ujistěte se, že máte všechen potřebný HW, že máte aktivován Váš mobilní telefon pro zasílaní SMS zpráv a že podporuje datové přenosy.Aby jste se mohli připojit na Síť je třeba, aby jste měli aktivovanou datovou službu na Vašem mobilním telefonu Paegas. Pro aktivování této služby kontaktujte prosím oddělení zákaznické podpory na čísle: 4603 (zdarma při volání z telefonu Paegas), nebo na čísle 0603-604605.

Získání uživatelského jména a hesla. K získání uživatelského jména a hesla postupujte prosím podle následujících kroků: Zašlete následující SMS zprávu z Vašeho mobilu na číslo 4616:

IVP VOL ZAP Během několika sekund obdržíte SMS zprávu s Vaším uživatelským jménem a heslem, které bude funkční během 30ti minut. V další SMS zprávě obdržíte základní informace potřebné k připojení na Internet přes Video On Line (např.: DNS adresy)

Prvotní DNS: 195.250.128.34

Druhotný DNS: 195.250.128.38 Pokud používáte mobilní telefon Paegas budete vytáčet pro připojení na Internet číslo 4670 ( u PVT 4666 ). Ostatní uživatelé musí použít číslo 0603-124670. Pokud jste uživatelem Windows CE a Pocket Exploreru postupujte podle následujících kroků, které Vás provedou konfigurací připojení. Připojte Váš mobilní telefon s kabelem SoftGSM k Vašemu počítači na volný sériový port.

Vytvořte Nové připojení dle bodu 11 tohoto manuálu

Do Speciálních nastavení vyplňte: AT+CBST=71,0,0 (For V.110)

AT+CBST=71,0,1(For V.110 s opravou chyb)

Pro starší modely mobilních telefonů Nokia použijte ATS35=0

AT+CBST=7,0,0(For V.32)

AT+CBST=7,0,1(For V.32 s opravou chyb) Každý uživatel Internet via Paegas může zdarma používat speciální e-mailovou schránku s možností nastavení pro přijímání e-mailů na mobilní telefon. Pro rychlý přístup k Internetu zvolte nastavení dle obrázků Telefony, podporující datovou komunikaci se SoftGSM Telefony, které podporují datový protokol V110:

(přenos dat tímto protokolem je rychlejší)

Ericsson GH388, GA628, GH688, GF788, GH888,T18

Nokia 5110, 6080, 6110, 6150,

Siemens S10 Nápověda Jestliže máte nějaké potíže s nastavením, které není zahrnuto v této příručce nebo v souboru " Nápověda " nebo potřebujete jinak poradit využijte on-line pomoci na internetu: www.softgsm.com nebo se obraťte na svého prodejce. Přenosové standardy Data Non- transparent, používá Radio Link protocol (SM 04.22)

Transparent mode (FSM 03.45)

Přenosová rychlost : 300-9.600 bps (omezena sítí GSM)

Support for UDI SMS (SHORT MESSAGE SERVICE) Mobile Terminated (MT)

Mobile Originated (MO)

PDU mode

Až 160 znaků

Připraven pro CONCAT mode PŘÍKAZY Hayes AT (GSM 07.07 & 07.05) TELEPHONE SUPPORT ETSI standard for SMS and phone book management

Seriové kabely pro Siemens S4, S10 a Ericsson 318,337,388,6xx,7xx,8xx, T18 Nokia 5110,6110,6150

Další kabely budou dodávány průběžně Podle materiálů firmy SoftGSM