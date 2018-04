Socket Bluetooth Compact Flash Card - redakční test

Společnost Socket je majitelům kapesních počítačů dobře známa zejména výrobou různého příslušenství pro kapesní počítače, především ve formě Compact Flash karet. Díky firmě MORAVIA Consulting jsem měl možnost otestovat Bluetooth Compact Flash kartu typu I, kterou mohou využít všichni majitelé kapesních počítačů s CF slotem a přes levnou PCMCIA redukci také majitelé notebooků. Nejprve několik základních technických informací o samotné kartě. Rozměry 3,63 x 4,29 x 0,33 cm jsou de facto dány specifikacemi pro CF karty typu I, hmotnost karty 10 gramů u kapesního počítače pocítíte jen stěží, u notebooku pak vůbec. Proudový odběr Bluetooth Compact Flash karty Socket je typicky 40 mA/132 mW (vysílač na kartě lze kdykoliv softwarově vypnout), dosah na bezdrátové komunikace je maximálně 10 metrů (specifikace Bluetooth v1.1 Class 2). Společně s kartou dostanete ovladače pro Windows CE 3.x ve verzi Pocket PC 2000/2002 a Handheld PC 2000 (mobilní zařízení typu HPC Pro s Windows CE 2.11 nejsou podporována) a také solidní programové vybavení pro Windows 98SE/ME a Windows 2000/XP včetně podrobné PDF dokumentace. Elektronické manuály ke kartám Socket musím opravdu pochválit, jsou totiž nebývale detailní a například dokumentace dodávaná s PCMCIA Bluetooth kartou 3Com působí ve srovnání s manuály ke kartám Socket pouze jako chudý příbuzný. Anténa je v CF kartě samozřejmě integrovaná, takže nikde nic "netrčí", což oceníte nejen u kapesního počítače, ale zejména při používání Socket Bluetooth karty v notebooku přes PCMCIA redukci.

























Předmětem recenze je hlavně funkce karty na kapesním počítači s Pocket PC, takže se pustíme rovnou do instalace karty a dodávaného programového vybavení pro Windows CE 3.x nazývaného Socket Bluetooth Connection Kit. Po instalaci Windows CE 3.x driverů (v paměti zaberou cca 500 KB) a softresetu se můžete směle pustit do nezbytné úvodní konfigurace. Preference karty a další doplňkové konfigurační nástroje jsou u Pocket PC 2002 dostupné z ikonky v dolní liště (viz první obrázek). Protože některé komunikační porty (obvykle dva) bývají vyhrazené infraportu, můžete je s pomocí speciálního ovládacího panelu uvolnit pro Bluetooth Compact Flash kartu - chcete-li však infraport stále používat, u některých Pocket PC patrně nebudete moci využít všechny dostupné porty pro jednotlivé komunikační profily Bluetooth CF karty. Mezi první úkoly patří zadání identifikačního názvu kapesního počítače a nastavení některých základních parametrů nutných pro používání Bluetooth rozhraní, jako je možnost jeho detekce jiným Bluetooth zařízením, používání šifrování při přenosu dat, nutnost autorizace při párování a další obvyklé.Dalším krokem je nastavení jednotlivých Bluetooth profilů využívajících volné komunikační porty. Socket Bluetooth karta ve stávající verzi a se současnou verzí programového vybavení podporuje mimo všeobecného profilu Generic Access ještě profily DUN, LAN (přes ppp), Service Discovery, Serial Port a FAX - chybí tedy například specializované profily Headset, Audio, OBEX (nová betaverze driverů už podporu profilu OBEX obsahuje, oficiálně budou tyto nové ovladače dostupné v nejbližší době) a Network, které ale až na profil Headset patrně nebudete pro běžné využití Bluetooth karty příliš potřebovat. Nejčastěji využívaný profil Dial-up networking označovaný v preferencích jako Bluetooth Phone je přitom automaticky zapnutý neustále a nelze ho manuálně deaktivovat. K detekci dalších Bluetooth kompatibilních zařízení slouží samostatná konfigurační utilitka, která vyhledá a spojí se téměř se vším, co je vybaveno Bluetooth rozhraním potřebných parametrů. Pro spojení s mobilním telefonem, přesněji řečeno ke spárování, můžete použít další velmi šikovnou utilitku obsahující rovnou všechny aktuálně podporované typy mobilních telefonů. Socket Bluetooth karta momentálně přímo podporuje mobily Ericsson R520/T39/T68m/T68i, Motorola Timeport 270C, Nokia 6210/6310/6310i a 7650/8910, NTT DoCoMo PALDIO 633S a Sony C413S, další modely budou přidávány podle verzí software. Socket Bluetooth CF karta je kompatibilní i s některými tiskárnami vybavenými rozhraním Bluetooth a různými Bluetooth tiskovými adaptéry (3Com, Anycom apod.), jako příklad za všechny uvedu třeba tiskárnu HP DeskJet 995C.Po spárování s mobilním telefonem nebo jiným zařízením můžete částečně upravit jeho parametry (název) a nastavit spárování jako stále aktivní/dostupné. Dostupný je samozřejmě i seznam jednotlivých služeb, respektive profilů podporovaných spárovaným zařízením (záložka "Services"), u mobilních telefonů si pak můžete vybrat i svého "favorita" používaného například pro defaultní připojení k internetu. V preferencích Bluetooth CF karty si dále můžete nastavit oblíbené zařízení pro přístup k síti, FAXu, jinému počítači apod. Po úspěšném nakonfigurování Bluetooth CF karty se ve všech programech podporujících Bluetooth rozhraní objeví položka "Bluetooth", kterou můžete využít typicky ke komunikaci s mobilním telefonem a dalšími Bluetooth kompatibilními zařízeními - screenshot je tentokrát ze špičkového programu "mPhone", jehož samostatnou recenzi si rovněž budete moci na našem serveru brzy přečíst. Mezi doplňkové dodávané softwarové vybavení patří i Socket Dialer pro rychlé vytáčení telefonních čísel z Pocket Outlooku (což samozřejmě umí i mPhone a různé další telefonní/SMS managery) a dle PDF dokumentace také zkušební verze tiskového balíku PrintPocketCE firmy Field Software , ten jsem ale během testů neměl k dispozici a bohužel bych ho ani neměl kde vyzkoušet.V krátkosti jsem otestoval i komunikaci kapesního počítače s notebookem s PCMCIA Bluetooth kartou značky 3Com (viz screenshot 3Com Bluetooth Connection Manageru). Opět lze pouze konstatovat, že vše fungovalo tak, jak mělo, pouze bezdrátovou synchronizace přes ActiveSync jsem během testování Socket Bluetooth Compact Flash karty nezprovoznil vinou poněkud "svérázných" driverů karty 3Com a virtuálnímu infraportu Windows XP (podrobné vysvětlení nemá smysl, je to zkrátka běs :-). Na experimentování už bohužel nezbyl čas, ale s jinou Bluetooth kartou by měla synchronizace přes ActiveSync a Socket Bluetooth CF kartu fungovat bez problémů. Přes PCMCIA redukci v ceně několika stovek (měl jsem k dispozici redukci značky PRETEC, Socket ale nabízí i svou vlastní) jsem v notebooku samozřejmě zkoušel i samotnou Socket Bluetooth CF kartu. Screenshoty už nepřikládám, ale stejně jako u software pro Windows CE 3.x musím až na některé chybějící Bluetooth profily pochválit programátory společnosti Socket, neboť kvalita dodávaných driverů i managerů Bluetooth Neighborhood, Object Editoru a vlastně celého balíku Bluetooth Software Suite je evidentně nadprůměrná a umožňuje velmi detailní nastavení celého Bluetooth rozhraní i jeho jednotlivých služeb.Bluetooth Compact Flash karta společnosti Socket je bezesporu vynikajícím doplňkem nejen pro kapesní počítače vybavené slotem pro CF karty, ale také pro notebooky s PCMCIA redukcí. Za únosnou cenu cca 200 EUR (v USA je karta v prodeji už za cca 120 USD) získáte relativně univerzální bezdrátové zařízení s dosahem max. 10 metrů a vynikajícím softwarovým vybavením, které může výrazně rozšířit komunikační schopnosti kapesního počítače či notebooku zejména ve spolupráci s mobilním telefonem vybaveným rozhraním Bluetooth. Za menší nedostatek považuji zatím chybějící komplexní podporu profilů pro bezdrátové headsety (a stejně tak některé chybějící varianty profilů LAN a Network, LAN přes ppp totiž nelze vždy použít), což by ale snadno mohl odstranit případný update firmwaru a driverů. Se Socket Bluetooth Compact Flash kartou tak zatím nelze poslouchat MP3ky na bezdrátovém Bluetooth kompatibilním headsetu, což jde například u Pocket LOOXu od Fujitsu Siemens Computers celkem bez problémů (záleží ale i na samotném sluchátku). Ocenit naopak musím spolehlivost Socket Bluetooth Compact Flash a nízký proudový odběr, při testování i poměrně častém několikatýdenním používání karty ve spolupráci s mobilním telefonem T68m jsem se nesetkal s žádnými problémy a vše fungovalo na jedničku s hvězdičkou.