Socket 56K CF Card modem - analogová komunikace na úrovni (2)

Konfigurace internetového připojení je na Pocket PC velmi podobná jako konfigurace inetového připojení ve Windows. Nejprve je třeba si vytvořit nové připojení s libovolným pojmenováním. V tomto novém připojení si můžete u Pocket PC 2002 nadefinovat hned několik typů připojení používajících různý hardware a jiná internetová konta. V případě Socket 56K CF Card modemu je pro nás je důležitý pouze konekce využívají tento modem. Samotnou konekci si samozřejmě také můžete libovolně pojmenovat a upřesnit řadu jejích parametrů. Nejdůležitější z nich je specifikace IP adresy a DNS serverů. IP adresa je většinou dynamická, takže jí nemusíte zadávat, DNS servery je ale obvykle vhodné zadat manuálně.Po upřesnění IP adresy a případném zadání DNS serverů (každý z internetových providerů má pochopitelně jiné DNS servery) můžete pokračovat v konfiguraci připojení. Telefonní předvolby není nutné zadávat u správně nastavených dial prefixů ("G" nebo "g") a postačí samotné tel. číslo pro daného providera. Čekání na oznamovací tón u našich ústředen raději vypněte. Chcete-li použít nějaké speciální AT příkazy (například pro rychlejší vytočení čísla, nastavení korekčních protokolů apod.), můžete je zadat v posledním requesteru. Při samotném připojování na internet je nejprve nutné zadat login, heslo a případně i doménu (většinou není zapotřebí), Pocket PC si umí heslo zapamatovat. Připojení na internet netrvá u Pocket PC 2002 se Socket 56K CF Card modemem díle než připojení z běžného analogového modemu. Po navázání konekce a ověření loginu + hesla už můžete používat všechny internetové aplikace webovým browserem počínaje přes ICQ nebo MSN Messenger až třeba po e-mailového klienta nebo on-line hry.Použití jakéhokoliv CF card modemu přináší ještě jednu záležitost, na kterou je třeba předem pamatovat. Protože u naprosté většiny kapesních zařízení s Windows CE a Compact Flash slotem nelze současně používat modem a Compact Flash paměťovou kartu, musíte si všechny programy, se kterými budete pracovat, nainstalovat do interní paměti kapesního počítače. Výhoda Pocket PC se dvěma různými paměťovými sloty (většinou CF a SD/MMC slot) je v tomto případě jasná.Celkové možnosti využití Socket 56K CF Card modemu jsou zřejmé na první pohled. Při cestě v autě, vlaku nebo autobusu není reálně možné modem nijak využít, například v pokoji hotelu, v kanceláři či doma je tomu ale zcela naopak. Nezbytnou nutností pro využití modemu je pochopitelně analogová telefonní linka, výsledkem použití modemu zase solidní rychlost připojení na internet. Modem také většinou nelze použít u typických klávesnicových handheldů, které mají CF slot vespodu (např. HP Jornada 6xx/7xx); u těch to ale většinou nevadí, protože většinou mají svůj vlastní analogový modem. Cena Socket 56K CF Card modemu v Evropě je zhruba o třetinu vyšší než v USA nebo Japonsku, až na Velkou Británii (UK verze modemu se prodává také) ale s sebou nebudete muset u evropské verze modemu vláčet po Evropě žádné speciální redukce.