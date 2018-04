Socket 56K CF Card modem - analogová komunikace na úrovni (1)

Analogový modem má patrně doma většina z vás, kteří se připojujete na internet. Ti šťastnější už možná používají jiné technologie, analogový modem ale (bohužel) stále patří mezi nejběžnější "internetové" periferie. Analogové modemy existují v několika variantách, jednou z nich jsou kapesní modemy s rozhraním v podobě Compact Flash karty.



Díky společnosti Moravia Consulting vám můžeme nabídnout recenzi Socket 56K CF Card modemu, jehož výrobcem samozřejmě není nikdo jiný než společnost Socket Communications.





Socket 56K CF Card modem je typický Hayes kompatibilní kapesní modem a používá běžné AT příkazy, stejně jako prakticky všechny další analogové modemy určené pro vytáčené připojení na internet. Modem na CF kartě používá i stejné korekční a kompresní protokoly a lze ho společně s Pocket PC použít jako vhodný doplněk na cestách i doma. Doporučená koncová evropská cena Socket 56K Modemu je 130 EUR bez DPH, v prodeji (ne u nás) jsou i další varianty modemu s odpovídajícími telefonními konektory (US, UK a japonská verze modemu).



Socket 56K CF Card modem je malá podlouhlá krabička s rozhraním v podobě Compact Flash karty typu I. U některých Pocket PC bez Compact Flash slotu (např. iPAQ) budete muset pro využití modemu použít externí kabátek, inteligentně navržená Pocket PC mají Compact Flash slot rovnou integrovaný. Rychlost připojení je limitována maximální rychlostí analogové linky, což je v České republice cca 56 kbps pro download a cca 33 kbps pro upload. S modemem lze s vhodným softwarem navíc přijímat a odesílat faxy s rychlostí maximálně 14,4 kbps.



Protože Socket 56K CF Card modem je zařízení typu Plug and Play, nemusíte u novějších Pocket PC instalovat žádné ovladače. Ty jsou totiž nedílnou součástí operačního systému Windows CE 3.x i některých starších verzí Windows CE. Jediné, co u Pocket PC 2000/2002 tedy musíte udělat, je zasunout modem do Compact Flash slotu a nakonfigurovat si internetové připojení. Dle dokumentace by měl modem fungovat se všemi kapesními zařízeními se standardním Compact Flash slotem a operačním systémem Windows CE 2.11 nebo vyšším. Na starších Pocket PC jsem bohužel nemohl funkčnost modemu ověřit, na několika Pocket PC 2002 fungoval modem bez sebemenších problémů. Nejdelší testy jsem z logických důvodů prováděl se svým vlastním Pocket PC (Fujitsu Siemens Pocket LOOX), ze kterého jsou také všechny screenshoty i jedna z fotografií. Modem by měl navíc bez externího driveru fungovat i na Casio BE300 i v notebooku s Compact Flash slotem (naprosté minimum modelů) nebo s PCMCIA CardBus slotem (3,3V) s patřičnou CF redukcí.



Před koupí či rovnou při koupi modemu si také předem ověřte, zde je kompatibilní s Intel XScale procesory (který mají všechna nová Pocket PC), starší verze Socket 56K CF Card modemu totiž s Pocket PC s CPU XScale nefungují. Ověření je velmi snadné a lze ho provést prostou kontrolou písmenek ve verzi modemu podle návodu na webových stránkách společnosti Socket Communications.





V dokončení recenze si ještě povíme, jak na Pocket PC 2002 nakonfigurovat internetové připojení využívající Socket 56K CF Card modem, a stručně zhodnotíme jeho celkové možnosti.