Sociální příspěvek na mobil odstartoval. Máte na něj ale nárok?

Až 200 tisíc lidí bude každý měsíc dostávat 200 korun jako slevu na telefonní účet. Daňové poplatníky tato vymoženost přijde na půl miliardy ročně. Tzv. mbilovné nahradí dosavadní příspěvek na paušál za pevnou linku, který dostávali zdravotně postižení.

Výše nové dávky je nižší, než činil původní bonus. „Rozhodli jsme se proto, že zdravotně postiženým doplatíme formou O 2 slevy příspěvek na pevnou linku do původní výše 403 korun,“ uvedl mluvčí Telefóniky O2 Martin Žabka.

Papírování mine pouze někoho

Lidé, kteří dosud měli bezplatnou pevnou linku, jsou také jedinou kategorií, která o mobilovné nemusí žádat. Ostatní čeká papírování. Nejprve potřebují potvrzení od pověřeného úřadu, že mají na slevu nárok. Teprve s ním mohou navštívit svého telefonního operátora, který jim případnou slevu uzná.

A právě cesta, jakou se dá mobilovné získat, je možná důvodem, proč o ně zatím požádalo jen velmi málo lidí. „Funguje to teprve krátce, evidujeme jen několik desítek žádostí,“ řekl Žabka.

U Vodafonu o bonus požádalo něco málo přes stovku zákazníků. „Snažíme se případné zájemce informovat také prostřednictvím letáků v prodejnách, aby všichni věděli, na co mají nárok,“ upozornil Jakub Hrabovský z Vodafonu.

Průkazka ZTP nestačí

O dvousetkorunovou slevu totiž mají zájem i lidé, kteří ji podle zákona nemohou získat. Zklamáni odcházejí například držitelé průkazu ZTP, kteří jej nedostali z důvodu úplné nebo praktické hluchoty. Ostatní kategorie zdravotně postižených s legitimací ZTP totiž dávku nezískají.

Sociálně slabí žadatelé pak musí splňovat podmínku, že nejméně půl roku pobírají dávky z důvodu sociální potřebnosti. Na ně vzniká nárok lidem, jejichž příjmy nedosahují životního minima.

Peníze na ruku nedostanete

Ti, kteří mobilovné získají, jej však nedostanou na ruku. O dvě stovky jim jejich operátor sníží měsíční účet za telefon. Proto také příspěvek nedostanou lidé, kteří mají paušál s nižší základní platbou, než je 200 korun.

Zkrátka přijdou také všichni, kteří nemají s operátorem uzavřenou smlouvu a telefon si dobíjejí. Na předplacené karty se totiž mobilovné nevztahuje.

Kromě O2, které navyšuje slevu zdravotně postiženým, nabízí bonus také T-Mobile. Všem dá do konce února navíc 20 volných minut volání do vlastní sítě a 20 volných zpráv do všech sítí. Zdravotně postižení budou mít na tento balíček nárok i po skončení akce.

Mobilovné se nepřiznává navěky. „Nárok je potřeba každý rok znovu doložit,“ vysvětlila Martina Kemrová z T-Mobilu.