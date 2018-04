Soccer Kid - hra, kterou si prostě zamilujete

Soccer Kid respektive jeho verze pro Pocket PC v mnohém připomíná značné množství akčních plošinkovek, které dříve byly velmi populární snad na všech herních a počítačových platformách a jejichž částečný úpadek přinesl teprve výkonný hardware umožňující provozovat 3D hry ve více či méně reálném prostředí. Obliba plošinkovek ale zdaleka nezmizela (i když v současné době se "pravých" plošinkovek objevuje čím dál tím méně) a jednou z plošinkovek pro Pocket PC je právě Soccer Kid s klasickým námětem mistrovství světa ve fotbale v roce 1994 a s doplňkovou sci-fi zápletkou v podobě vesmírného piráta Scaba, licencovaný od firem Krisalis Software Limited a Teque Software.



Co je Vaším úkolem? V roli nezbedného "čutálisty" Soccer Kida musíte dokopat, dokoulet či prostě jednoduše řečeno dopravit fotbalový míč krajinou z jednoho levelu do druhého. Soccer Kid Vás možná na Pocket PC překvapí zcela plynulou a detailní animací (prý až 50 snímků/s, to ale samozřejmě není možné ověřit...) a mimo jiné také nádhernou grafikou z plynulým scrollingem pozadí. Celkem musíte mičudu dokopat přes 15 levelů s desítkou různých grafických "prostředí", dalších 5 levelů je pak bonusových. Během hry Vás bude obtěžovat více než 40 různých nástrah ve formě motorkářů, jedoucích aut, postaviček všech možných velikostí a tvarů (odtučňovací kůra by mnohým z nich velmi prospěla :-))) a na konce každého levelu na Vás čeká opravdu slušné sousto v podobě "koncového" oponenta, jehož schopnosti jsou samozřejmě výrazně vyšší než schopnosti běžných protivníků ve hře. Mimo kvalitní grafiky obsahuje Soccer Kid i špičkový hudební doprovod skládající se místy z více než 20 kanálů (!), samozřejmostí jsou pak též jednotlivé zvukové efekty.



Soccer Kid není nijak náročná hra a vystačí si se 2 MB volné paměti, pro plynulou animaci ale budete potřebovat kapesní počítač standardu Pocket PC 2002 s procesorem StrongARM, Pocket PC s procesory MIPS totiž nedosahují takového výkonu a verze pro procesory SH3 zatím není k dispozici. Soccer Kid stojí 20 USD, k dostání je například na internetovém obchodu Handango nebo PocketGear.