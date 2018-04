Soccer Addict - první reálný fotbálek pro Pocket PC

Použitelné fotbalové simulátory pro Pocket PC a další kapesní počítače byste snadno spočítali na prstech jedné ruky, o mnoho lépe to nevypadá ani u kapesních herních konzol. Soccer Addict 2002 International Cup je však simulátor fotbalu z úplně jiného soudku a svými kvalitami patří stejně jako Tennis Addict na špičku sportovních her pro kapesní počítače a názorně demonstruje kvality celé série Sports Addict firmy Hexacto. Soccer Addict je stejně jako Tennis Addict navržen ke hraní v landscape módu (320x240 bodů) a nabízí velmi kvalitní grafiku i zvukové efekty. Nejzajímavější na celé hře není ale jen poměrně slušně provedená simulace skutečného fotbalu, ale také ovládání hry výhradně přes dotykový displej. K dispozici máte několik speciálních pohybů perem, které určují chování a pohyb jednotlivých hráčů, jejichž ovládání je ještě propracovanější než u Tennis Addict. Hrajete-li Soccer Addict poprvé, bude to pro vás nespíš menší šok a hned dostanete spoustu gólů, časem se ale lze ovládání celé hry (hlavně s pomocí vynikající nápovědy) naučit a vytřít soupeřům zrak.

























Sledovat miniaturní hráče a ještě menší míč chce trochu cviku a dobré oči, na kvalitním TFT displeji je ale celé hra dostatečně přehledná. Na výběr máte několik pohárových soutěží/turnajů a spoustu týmů (celkem 18) různých zemí, hrát můžete i exhibice nebo trénovat provádění pokutových kopů. Vybrat si dokonce můžete i stadion, na kterém budete hrát, pokud budete hrát příliš tvrdě, nestačíte se divit, kolik žlutých a posléze i červených karet na vás rozhodčí bez smilování vytáhne.Soccer Addict je stejně jako Tennis Addict naprosto bezkonkurenční sportovní hra, které až dosud a v takové kvalitě nebyly pro Pocket PC dostupné a které se s příchodem moderních Pocket PC 2002 doufejme budou objevovat stále častěji.