Sobotní noc nebude krátká, při přečíslování se Telecom zapotí

Je třetí víkend v září, blíží se sobotní půlnoc. Připravená bedna se šampaňským už čeká. Místo cinkání skleniček však zatím jen hučí zapnutý počítač. Místem děje není vinárna, ale kontrolní centrum Českého Telecomu.

Takto nějak bude zřejmě vypadat víkendová noc šéfa rozvoje sítě Jiřího Pavla. Jeho tým bude připraven řešit krizové situace. Desítky dalších lidí budou připraveny na ústřednách. „Přehrání nových čísel a nastavení ústředen by nemělo trvat déle než pár minut,“ říká Pavel. „Jedna ústředna, pokud to proběhne bez komplikací, by měla zabrat zhruba dvacet minut,“ odhaduje.

Ve sto čtyřiceti ústřednách už jsou totiž nové seznamy uloženy a stejně tak je i nastaven nový způsob volání. Zabývala se tím více než tři čtvrtě roku řada techniků Telecomu i dodavatelských firem, jako je například Alcatel a Siemens, od nichž dominantní český operátor má své telefonní ústředny.

Celá akce přečíslování se spustí po půlnoci a nesmí trvat déle než tři hodiny. Taková je představa telekomunikačního úřadu, který k přečíslování dal pokyn.

Začínat se bude však až ve chvíli, kdy mobilní operátoři potvrdí, že jsou připraveni na určenou dobu převzít provoz na tísňových linkách. Mobily bude v té době využívat jak policie, tak i záchranky a hasiči. V případě potřeby mobilní operátoři, v tuto chvíli Eurotel, zajistí telefonní přístroje pro ty, kteří je zatím nemají.

Může se stát, že Jiří Pavel a jeho lidé po třech hodinách otevřou lahve šampaňského, aniž by museli nějakou krizovou situaci řešit.

„Testy jsme samozřejmě provedli a dopadly dobře, stejné testovací volání provedeme i po přečíslování,“ říká Pavel. „Nikdo se ale nemusí bát, že bychom mu tak časně ráno volali. Máme automatická a některá nasmlouvaná čísla, na nichž kvalitu sítě i normálně ověřujeme,“ dodává.

Z pohledu technika je zvládnutí tak výjimečné akce velkou výzvou. „Z hlediska řešení takového problému je přečíslování lahůdka,“ míní Pavel.

U většiny zásahů do telefonních ústředen mohou technici v případě problémů využít funkce „návrat o krok zpět“ (stejná, jak ji lidé znají z počítačových programů). V případě přečíslování to však tak jednoduché nebude. „V jedné chvíli prostě zmizejí stará telefonní čísla a ústředna bude znát jen nová. Pokud se něco nepovede, není cesty zpět, která by se dala použít,“ říká Pavel.

Ústředna, která by měla starý seznam, by totiž nebyla schopna komunikovat s ostatními, které už budou znát jen nové seznamy. Kdyby se něco takového stalo, nešlo by se dovolat na telefony v postižené části republiky.

Technici Telecomu jsou však přesvědčeni, že se nic takového nestane.

V okamžiku, kdy nastanou problémy, nastoupí právě tým Jiřího Pavla. „Když poběží vše normálně podle předpokladu, půjde o normální rutinní záležitost, která nedává prostor k improvizaci. My budeme ke kreativnímu řešení problému voláni až v okamžiku, kdy nastanou komplikace. Podobně jako je to u lékařů,“ říká Pavel.

Přečíslování neznamená pro lidi z Telecomu jen prostou změnu telefonního seznamu, jehož ruční přepsání by trvalo několik let, ale souvisejí s ním i další věci.

Všechny ústředny musí umět hovory nasměrovat - tedy přepojit tam, kam člověk chce volat. Zároveň musí umět účtovat podle nových čísel a být schopny dohledat historii volání pro případné reklamace. K tomu je nezbytná také orientace ve starém telefonním seznamu.

Telecom musí po přečíslování zajistit nejen volání, ale i další služby. Ty, které jsou jakousi nadstavbou základní telekomunikační sítě (jako je záznamová služba, operátorské služby či internetové služby).

V souvislosti s úpravou nového telefonního seznamu se musí ústředny a účetní systémy Telecomu naučit účtovat místo meziměstských hovorů místní. Vyplývá to ze snížení počtu telefonních obvodů ze 159 na čtrnáct, uvnitř kterých bude platit místní cena. Ta bude stejná pro celý obvod, který ve většině případů kopíruje kraje.

Při minutovém volání ve špičce díky tomu člověk zaplatí až o korunu méně než dosud.