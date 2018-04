Univerzální systémovou utilitu Dashboard společnosti SnoopSoft znají a předpokládám že i používají hlavně majitelé kapesních počítačů Pocket PC značky iPAQ. Součástí externí softwarové výbavy většiny iPAQů totiž byl (a stále ještě je) právě Dashboard, který výrazně rozšiřuje možnosti "hlavní" obrazovky Today u Windows CE a přidává do ní několik zcela nových a velmi užitečných funkcí. SnoopSoft Dashboard 2.0 se prodává za 13 USD a existuje ve verzích pro Pocket PC s Windows CE 3.x (Windows CE 2.11 už nejsou verzí 2.0 podporovány), Pocket PC 2002 a Pocket PC 2003/Windows Mobile 2003. Program je k dispozici v několika jazykových verzích, čeština ale mezi ně bohužel nepatří.



Dashboard je plně skinovatelný a můžete si ho upravit dle libosti. Použití skinů zdaleka není největší přednost programu, neboť tvorba složitějších a graficky propracovaných skinů pro Dashboard je poměrně komplikovaná záležitost. Se skiny totiž můžete skoro kompletně změnit vzhled obrazovky Today včetně jejího ovládání a jednotlivých sekcí Dashboardu. Několik graficky dokonalých skinů je už součástí programu, další si můžete stáhnout zdarma nebo za drobný poplatek z různých internetových stránek (včetně stránek SnoopSoftu) a například ze serveru WinCustomize. Dashboard 2.x přichází s novými skiny, které jsou navrženy pro Windows Mobile 2003 a podporují například víceřádkové zobrazení úkolů a práci s kontakty přímo na obrazovce Today. Součástí nového Dashboardu je také hra logická PegMaster, o které mohu prohlásit je jen jediné - je stupidní.



Zatímco původní verze Dashboardu se k systému chovala poněkud sveřepě, verze 2.x už konečně sám do sebe podporuje i nativní Today plug-iny libovolných autorů (pro původní Dashboard byl zapotřebí speciální modul). Nový Dashboard tedy můžete zkombinovat například s vynikající a na Palmare už recenzovaným BatteryPackem, Calendar Plus nebo třeba neméně skvělým IP Dashboardem. Dashboard sám o sobě nemá žádný použitelný správce běžících úloh a pokud ho nutně potřebujete (jako že ve Windows CE určitě ano), můžete Dashboard dále zkombinovat s freewarovým WisBarem Advance - viz všechny v článku použité screenshoty.

































Systém vlastních plug-inů pro Dashboard se nazývá. V současné době existuje několik freewarových nebo komerčních modulů (ve formě DLL knihoven), které se prodávají za ceny od cca 10 USD výš. Nejužitečnější z nich je patrně modulrozšiřující práci s e-maily. Za zmínku stojí i další moduly jako napříklada jiné.Dashboard má vlastnína spouštění aplikací. Nejedná se přitom pouze o oblíbené aplikace, nýbrž o jakousi přímou náhradu menu Start v podobě unikátního desktopu přímo v obrazovce. Na desktopu tak můžete mít stejně jako například us jehozobrazeny všechny korektně nainstalované programy a hry tříděné v různých adresářích. Na desktopu nemusí být jen programy, ale můžet e si na něj přidat i odkaz na libovolý dokument. Ikonky mohou být zobrazeny ve dvou velikostech a mít též i textový popis s názvem daného programu, utility či hry. Desktop s kontakty bohužel není zatím příliš dokonalý a neumožňuje nijak efektivně používat kontakty v rámci aplikací jiných výrobců. Kontakt můžete pouze upravit, smazat nebo je přijímat či odesílat.Dashboard 2.x samozřejmě umí využívat vyhlazování fontůa můžete si v něm nastavit defaultní velikostí písma pro zobrazení kontaktů, agendy apod. Každá sekce programu je konfigurovatelná na úrovni jednotlivýchplug-inů a tak třeba u úkolů či kontaktů nemusí být zobrazeny jiné nativníplug-iny nebo DLL moduly Dashboardu.Při používání Dashboardu se budete muset smířit s tím, že se trochu zpomalí celý systém ovládání Pocket PC respektive obrazovky. Na nových PPC s rychlými procesory je ale zpomalení jen velmi malé a Dashboard tak právem patří mezi nejužitečnější aplikace pro kapesní počítače typu Pocket PC.