Microsoft snížil poplatky za Windows Phone. Některým výrobcům je prominul

Partnerství s řadou menších výrobců zaměřujících se na rozvíjející se trhy oznámil Microsoft v únoru na barcelonském veletrhu MWC. Podle portálu The Times of India pak minimálně dvěma společnostem poskytuje operační systém Windows Phone zcela bez nároků na licenční poplatky. Jsou jimi údajně indické společnosti Lava a Karbonn Mobiles.

Indický portál s odvoláním na zdroje seznámené s vyjednáváním s Microsoftem informoval, že jednání s indickými společnostmi probíhala již od loňského roku. Ty přitom údajně odmítly uzavřít dohodu, dokud americká společnost zcela neupustí od licenčních poplatků.

O možnosti bezplatného poskytování licence uvažoval již loni v prosinci sám šéf divize operačních systémů Terry Myerson (více čtěte zde). Nebylo přitom jisté, zda vedení Microsoftu na tento nezvyklý avšak logický krok přistoupí. Poskytování Windows Phone zdarma by znamenalo jeho přístupnost pro větší množství výrobců. Zařízení s Windows Phone by se tak dostala k většímu množství uživatelů, což by pro Microsoft ve výsledku znamenalo zvýšení příjmů za služby poskytované uživatelům.

Lákavý by v takovém případě byl operační systém především pro společnosti vyrábějící levné telefony pro rozvíjející se trhy. Do této skupiny patří i již zmíněné indické společnosti Karbonn Mobiles či Lava, která vyrábí smatphony Xolo. Mluvčí Microsoftu se odmítl k dohodám, které s dvojicí indických výrobců uzavřel, vyjádřit. Je pravděpodobné, že smlouvy jsou specifické pouze pro tyto dvě společnosti.

Podle informací portálu The Times of India bude prodejní cena WP smartphonů od společnosti Lava startovat na částce 6 a půl tisíce rupií (necelých 2 100 korun). Cena nejdražšího modelu by pak neměla překročit částku 8 a půl tisíce rupií (přibližně 2 700 korun). Prodej bude zahájen během července.

Vrchní ředitel společnosti Karbonn Mobile Pradeep Jain pak pro indický portál potvrdil čtveřici modelů s Windows Phone, jejichž prodejní ceny se budou pohybovat od šesti do 12 tisíc rupií (zhruba od 1 900 do 3 800 korun). Do prodeje by měly být uvedeny nejpozději začátkem června. Společnost navíc údajně připravuje i první smartphone s dvojicí předinstalovaných operačních systémů.

Dalšími společnostmi, s nimiž Microsoft údajně nedávno uzavřel dohody, jsou například i čínští výrobci Logncheer či Gionee. Tento krok je logickou reakcí na nasycenost segmentu špičkových smartphonů. V souvislosti s tím se předpokládá, že se boj o zákazníky přesune do segmentu low-endových chytrých telefonů určených pro rozvíjející se trhy (více čtěte zde).

Dosud však výrobci levných smartphonů dávali přednost konkurenčnímu Androidu od Googlu. A to patrně nejen kvůli jeho oblíbenosti mezi mobilními uživateli, ale i kvůli nižším licenčním poplatkům Googlu. Microsoft tak licenční poplatky za operační systém WP, které se pohybovaly v rozmezí od 20 do 30 dolarů (od zhruba 390 korun do 600 korun) za kus, snížil o výrazných 70 %. Nově účtuje pouze od šesti do devíti dolarů za kus (120 až 180 korun).

Podle analytické společnosti IDC má platforma od Microsoftu na indickém trhu se smartphony pouze 10% tržní podíl. Z pohledu celosvětových dodávek smartphonů pak v posledním čtvrtletí 2013 dosáhl Windows Phone pouze 3% podílu. Android měl podíl 78,1 %.