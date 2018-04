Sníh a mráz dělá problémy mobilním operátorům

Když začne hustě sněžit, nejlépe v kombinaci s velmi nízkými teplotami, začnou pracovníkům na dohledových centrech naskakovat vrásky na čele. Pokud na svých pozicích pracují už déle než rok, tak moc dobře vědí, že za několik hodin budou techniky a specialisty, kteří slouží v pohotovostních službách, honit po lesích a málo přístupných kopcích. Popsané povětrnostní podmínky totiž vůbec nesvědčí infrastruktuře mobilní sítě – především anténám, mikrovlnným spojům a energetickým systémům.

Tím nejmenším problémem, který může v důsledku velkého mrazu nastat, je přerušení spojení mezi mikrovlnnými spoji. Když se totiž na anténách vytvoří námraza, může se zejména u antén s malým průměrem stát, že přestanou komunikovat. Signál se různě odráží a tříští – zkrátka chybovost spojení je tak vysoká, že se nedá používat. V tu chvíli musí vyrazit technici do terénu a anténu od námrazy očistit. O tom, že to není jen romantický výlet do přírody, vás možná přesvědčí následující fotografie:

Uprostřed noci zjistilo dohledové centrum Eurotelu, že je problém v komunikaci s BTS umístěnou na Studničném vrchu v Jeseníkách (991 m n. m.). Specialistům nezbylo než naložit do terénního auta sněžný skůtr a vyrazit do hor. Po překonání posledního úseku cesty na skůtru se přebrodili závějemi až ke stožáru. Na místě zjistili, že problém je v námraze na anténách. Nezbylo jim nic jiného, než vylézt až nahoru a námrazu z antén oklepat.

Fotografie z BTS na Kelčském Javorníku (864 m n. m.) u Kroměříže už byly pořízeny v mnohem klidnější atmosféře. Pocházejí z pravidelné kontroly – která také ovšem odhalila silnou námrazu. Nicméně ta nebránila v komunikaci se sítí.

Podle Jana Kučmáše z Eurotelu působí mnohem více problémů než námraza výpadky v napájení elektrickou energií. Pokud možno všechny BTS jsou totiž primárně napájeny z elektrických sítí; baterie se používají jako záložní zdroje. Jenže námraza občas způsobí výpadek transformátorů a dálkových vedení u energetických společností, což dále způsobí výpadek v napájení – a to často pro celou oblast.

Základnové stanice by měly být připraveny na až osmihodinový chod při napájení z baterií. Jenže pokud by výpadek měl trvat déle, musí do základnové stanice operátor přivézt dieselový generátor a v každém případě musí zkontrolovat stav baterií a případně je dobít či vyměnit za nové. Takže i když technici energetických společností zprovozní rozvod elektrické energie (a k poruše stačí taková maličkost, jako je těžký sníh na drátech, které tíhu neudrží a vytrhnou se ze stožárů), operátoři stejně musí vyslat svoje specialisty do terénu – kvůli kontrole záložních systémů.

Až vám někdy v zimě – uprostřed vánice – vypadne signál mobilního operátora, nemá smysl se příliš rozčilovat nad kvalitou služeb. Větru a dešti totiž neporučíme a můžete si být jistí, že technici v terénu dělají co mohou, aby závadu odstranili. Určitě byste s nimi v tu chvíli neměnili. A zatím můžete doufat, že nevypadne i dodávka elektřiny – na elektrické vedení totiž působí sníh a mráz stejně jako na základnové stanice: velmi negativně.