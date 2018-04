SnapperMail - dravá ryba mezi PalmOS e-mailovými klienty

Máte-li už nějakou dobu pocit, že posílání mailů nepatří zrovna k nejsilnějším stránkám vašeho přístroje, pravděpodobně vás SnapperMail zaujme. Po několika rozpačitých pokusech tu je konečně rychlý a spolehlivý klient, schopný posílat i přijímat přílohy libovolného typu.







Vlastnosti a ovládání: solidní jistota



Program, který mimochodem zabírá pouhých 210 kB (bez přídavných modulů, o nichž bude ještě řeč), se prostředím i ovládáním od běžných mailových klientů v zásadě nijak neliší. Nejdříve je zapotřebí vytvořit si uživatelský účet - zadáte tedy své jméno, heslo a adresy serverů odchozí a příchozí pošty, tedy SMTP a POP3. V současném vývojovém stadiu SnapperMail nepodporuje jiné typy příchozí pošty než právě POP3, podpora IMAP4 by se měla objevit v dohledné době.



Na PalmOS klienta jsou možnosti nastavení pošty docela slušné. Program nabízí ověření serveru při odesílání pošty, poměrně široká je také nabídka způsobů, jak zprávy stahovat (lze zvolit určitý počet řádků, případně stáhnout pouze záhlaví či naopak čistý text zprávy). Při odesílání zpráv můžeme zadat alternativní adresu pro odpovědi, případně pro zasílání skrytých kopií. Registrovaní uživatelé mohou vytvořit více účtů a stáhnout z nich zprávy najednou, v trial verzi je tato funkce ovšem potlačena.



Jako v každém slušném e-mailovém klientu lze zvolit, zda se příchozí zprávy mají po stažení smazat z domovského serveru. Šikovnou, ale dnes víceméně standardní utilitkou je přímý vstup do nastavení síťového připojení v hlavním menu (Preferences) PalmOS - můžeme tedy v klidu napsat mail a pak se připojit a odeslat jej, aniž bychom prostředí SnapperMailu opustili. Po odeslání nebo stažení mailů se program umí automaticky odpojit od sítě, lze také zapnout zvukovou signalizaci došlých zpráv. Lahůdkou je automatické periodické stahování pošty, pro majitele GPRS připojení není nic snazšího než nechat svůj handheld na stole, věnovat se čemukoli jinému a čekat, až se ozve signál příchozí zprávy (výhodné zejména pro uživatele, kteří se z pevného počítače musí dosud připojovat přes dial-up :-)).



Slabinou programu zůstává zabezpečení, protože protokol SSL SnapperMail neumí. V budoucnu se plánuje implementace SSL pro OS5 a výše, uživatelé starších systémů mají bohužel smůlu.









Bez příloh to dnes nejde



Podpora příloh je v posledních měsících hlavním tématem vývojářů PalmOS e-mailových klientů a ostatně není divu, v této oblasti Palmy na PocketPC handheldy dosti výrazně ztrácejí. V tomto ohledu se u SnapperFish opravdu činili; SnapperMail dokáže odeslat i stáhnout soubory s libovolnou koncovkou, které lze následně uložit či přeposlat dále (ať již mailem či přes IrDA či Bluetooth).



Při stažení přijme program přílohy v původním tvaru, pokud si stáhnete soubor dejme tomu v některém z microsoftích obvyklých formátů a přepošlete jej do jiného stolního počítače s Windows, systém jej znovu bez problémů přečte. Jinou kapitolou bohužel zůstává, že PalmOS sám o sobě standardní MS formáty nepodporuje, takže třeba tabulku Excel si sice stáhnete, ale neotevřete. Dnes ovšem existuje poměrně dost formátů, které PalmOS programy přečíst dovedou.



Sem patří především obrázky. Pokročilé palmovské grafické editory jako AcidImage dokážou číst většinu známých formátů a SnapperMail je pro přenos obrázků vhodnější než cokoli, co se v PalmOS oblasti doposud objevilo. Po stažení přílohy se jediným klepnutím vyvolá menu, v němž lze zadat uložení daného souboru na paměťovou kartu, odkud jej grafický editor bez problémů přečte. Kromě obrázků lze takto bezproblémově přenášet i kancelářské dokumenty pro programy QuickOffice či DocumentsToGo. Schopnost odeslat či stáhnout více souborů najednou je dnes již samozřejmostí.







Dárky od cesty



Součástí balíčku s programem SnapperMail jsou dva velmi zajímavé bonusy. Program HanZipper již náš server představil, jde o klasický komprimační program typu WinZip. Druhý bonus má název JpegWatch a jde o jednoduchý prohlížeč obrázků - jak ovšem název napovídá, dokáže zobrazit pouze formát JPG. Co do kvality jej nelze srovnávat například se zmíněnou AcidImage, pro základní použití však stačí. Každopádně je to jediný program, v němž lze v současné době otevřít grafické soubory přímo z menu SnapperMail bez předběžného ukládání.



Po několika týdnech praktického užívání mohu SnapperMail vcelku pochválit: všechny funkce pracují, jak mají, stahování souborů je dostatečně rychlé, možnost nastavení na PalmOS programy velkorysé. Jediná vážnější potíž sem tam nastala při odesílání, kdy program zvládl ověřit SMTP server až napodruhé či napotřetí.







Budoucnost vypadá vcelku růžově



SnapperMail je zatím k dispozici pouze v betaverzi, ostrá verze by měla být hotová počátkem února. Hned zpočátku se chystá řada vylepšení - namátkou podpora IMAP4, SSL, další formáty obrázků či conduit pro synchronizaci s MS Outlookem. Mnohé zájemce však asi odradí cena - firma prodává dvě verze produktu, za základní podobu zaplatí zájemci 30 USD a mají nárok na jediný upgrade na ostrou verzi, verze s celoživotním free upgradem stojí 55 USD. Pokud se ale firmě s dravou zubatou rybkou ve znaku podaří uskutečnit všechna plánovaná vylepšení, asi budou i tyto vcelku vysoké částky stát za to.