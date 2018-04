Snapdragon 820 se prý přehřívá. Řídící jednotku přeprogramuje Samsung

Byl to přitom právě Samsung, který začátkem tohoto roku na problém přehřívání Snapdragonu 810 během interních testů upozornil (více zde). V důsledku toho se rozhodl u modelové řady Galaxy S6 nasadit výhradně vlastní čipovou sadu Exynos 7420, což byl bezpochyby rozumný krok. Exynos se totiž ukázal být výkonnější než tak trochu kontroverzní Snapdragon.

Verze 820 měla být pro Qualcomm úspěšným reparátem (více zde), který by dovolil na patálie předchozího čipu rychle zapomenout. Podle zpráv deníku KoreaTimes se však při testech nového čipu opět objevují problémy s přehříváním. Zajímavá je však informace, že by nápravu mohl sjednat právě Samsung, který pracuje na úpravě kontrolní aplikace procesoru.

Pokud by ani tento softwarový zásah přehřívání při zátěži neodstranil, pak je korejský elektronický gigant připraven do chystaného modelu Galaxy S7 integrovat trubice, které by nadměrné teplo z telefonu efektivně odváděly. Podle zpráv zmíněného korejského deníku chce Samsung problémy vyřešit a Snapdragon 820 u S7 použít za každou cenu.

Samsung podá pomocnou ruku

Avšak aktivita Samsungu v rámci optimalizace nového čipu konkurence je překvapivá jen na první pohled. Výrobce zřejmě již nechce spoléhat výhradně na vlastní čipy. Vždy totiž hrozí, že by z nejrůznějších důvodů mohl nastat výpadek výroby a Samsungu by pak při kompletaci čipy chyběly.

Druhým možným důvodem pomoci by mohlo být potvrzení dřívějších spekulací, že nové čipy Qualcommu budou vznikat právě v produkčních centrech Samsungu. Ta jsou velmi dobře technicky vybavena a aktuálně vyrábí třeba sady Apple A9 moderním 14nm FinFET procesem.

Vyladěný Snapdragon 820 by tak znamenal jednak vyšší prodeje Samsungu Galaxy S7 a pak i jistou zakázku na produkci čipových sad. Obě strany rovnice tak dávají smysl. Samsung plánuje čipy Qualcommu nasadit u produkce určené pro USA a Čínu, v ostatních regionech by měl být použit nový Exynos 8890 (dřívější označení M1), jehož hromadná výroba má být spuštěna už během prosince.

Galaxy S7 má být totiž podle posledních zpráv představen s předstihem už během ledna (více zde). Tedy téměř o dva měsíce dříve, než bylo letos představeno duo modelů Galaxy S6/S6 edge.



Procesor s vlastní architekturou

Zajímavostí je zcela nový typ 64bitového jádra podle vlastního návrhu, čímž se Samsung stane po Applu a Qualcommu třetím výrobcem s vlastním řešením procesoru. Dosud čipy Exynos používají známou architekturu ARM. Vývoj vlastní architektury je pak důkazem vysokých zkušeností, což bezpochyby povede k posílení Samsungu v segmentu polovodičových součástí.

Důkazem vysoké priority je i najmutí známého procesorového designéra Jima Kellera, jehož kariéra byla donedávna spjata s mikroprocesorovým gigantem AMD a který se podílel i na návrhu čipů A4 a A5 pro Apple. Dalším krokem má být návrh vlastního grafického čipu, který by u sad Exynos postupem času nahradil dosud užívané jednotky Mali z produkce britského ARM Holdings.

Qualcomm přehřívání popřel

Údajné přehřívání nového Snapdragonu 820 jen několik dnů po článku na serveru KoreaTimes Qualcomm popřel prostřednictvím zprávy na oficiálním účtu služby Weibo. Testování prý probíhá podle plánu a parametry čipu bezezbytku splňují požadovaná kritéria.

Čip obsahuje výkonné čtyřjádro vlastní 64bitové architektury Kryo o taktu maximálně 2,2 GHz. Snapdragon 820 má být díky tomu až dvakrát rychlejší a zároveň energeticky úspornější než verze 810. Podle zákulisních informací nejmenovaného čínského analytika má dokonce nový Qualcomm výkonem trumfnout i výborný Exynos 7420, a to o celých 50 procent.

S velkou pravděpodobností se potvrdí, že Snapdragon 820 bude skutečně 14nm FinFET procesem vyrábět Samsung a tento čip použije spolu s vlastním typem Exynos 8890 u chystaného Galaxy S7.