Vymažou váš obličej z cizích fotek. Po registraci automaticky

Čerstvý patent, kteří si podali lidé pracující na aplikaci Snapchat, možná brzy vyřeší vcelku zásadní problém ohledně uživatelského soukromí - bude možné se nechat „vymazat“ z cizích fotek. Patent má název „Aparát a metoda pro automatickou ochranu soukromí v šířených fotkách“.

Aplikaci Snapchat, která je zaměřená právě na komunikaci prostřednictvím posílání si fotografií, by takováto možnost vcelku prospěla. Pokud by totiž tuto funkci uživatelé mohli v budoucnu začít používat, čekala by sdílení fotek poměrně zásadní změna. Volbou v nastavení soukromí by mohl uživatel nejenom zakázat sdílet fotky, na kterých je vidět jeho obličej, ale také je například na požádání nechat rozmazat nebo zakrýt nějakým obrázkem.

Snapchat v poslední době vkládá velké naděje do technologie rozpoznání lidské tváře. Už teď je populární právě díky „filtrům“ fotografií, které na obličej uživatele přidá různé doplňky či dokonce animace (například duhu, psí uši, zvířecí čumák apod.). Doteď se však jednalo spíše o technologii „rozpoznání objektu“, v tomto případě obličeje v obecném slova smyslu, než rozlišení jednoho obličeje od druhého.

Pozitiva takové funkce jsou vcelku jasné - žádné sdílení fotografií, na kterých vás lze rozpoznat právě pomocí vaší tváře, bez vašeho svolení. Což je velké plus právě pro ty, kteří si rádi hlídají své soukromí. Jenže právě soukromí je do jisté míry zpětně narušeno tím, že Snapchat bude vlastnit celou databázi obličejů uživatelů. Což se může následně pojit s případnými úniky z databáze, předávání vašich dat třetím stranám a podobně.