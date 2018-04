Snap-On GSM adapter pro PalmPilota

Mobilní telefon už dnes není vůbec žádná vymoženost, o tom není sporu. S mobilem za pasem můžete spatřit dítě školou povinné, domlouvající si opisování domácího úkolu. Maminku s kočárkem, která vede diskuzi s jinou maminkou o tom, zda dát do polévky zásmažku nebo ne. Mobilní telefon zdobí i opasek důchodce, který si na poště vyřizuje penzi. Mobilní telefon neodmyslitelně patří také k podnikatelům a manažerům, prostě ke všem, kteří chtějí být dosažitelní a "mobilní".



Tento fakt si uvědomila firma OPTION international, která přišla na trh s výrobkem Snap-On. Jedná se o GSM adapter mezi PalmPilotem a mobilním telefonem bez integrovaného faxmodemu.



Školáci tudíž nemusí opisovat úkoly, prostě si jejich řešení napíšou do PalmPilota a pošlou přes mobilní telefon. Maminky si recepty pošlou s PalmPilotem pomocí SMS a o použití zásmažky už nemůže být pochyb. Dědula na svůj důchod určitě nezapomene, neboť si pomocí PalmPilota, adaptéru Snap-On a mobilního telefonu sesynchronizuje data a DateBook mu pípne, že má zajit na poštu pro důchod. Podnikatel pošle přes FAX objednávku a "top manažer" odešle mail do USA, že nestihne to ranní letadlo a přiletí až večer.



Někomu se může zdát, že přeháním. Já si naopak myslím, že vůbec. Proto jsem pro Vás připravil podrobný popis tohoto GSM adapteru. Pokud se Vám bude líbit a koupíte si ho, může se klidně stát, že výše uvedené řádky budou za čas doplněny např. o následující text:



Zapomětlivý(á) manžel(ka) marně přemýšlí, co to vlastně má koupit k večeři, když tu mu(jí) pípne mobil a na displeji PalmPilota se objeví zpráva: "Nezapomeň koupit ty ptáčky".







Snap-On je kompatibilní s Palm III.



Co vlastně dostanete

Option GSM adapter

Příručka pro GSM adapter

Jednu disketu s programem HandPhone SMS (ve verzi 1.0)

Příručku pro HandPhone SMS

Příručku Quick Installation Quide

Booklet s nabídkou SW od firmy SmartCode software

Dvě AAA Alkalické baterie (byly tam Duracellky)

Propojovací kabel mezi mobilním telefonem a adapterem Snap-On

Popis adapteru Snap-On

Provést mobilní HotSync a synchronizaci dat

Využit služeb Internetu (E-mail, WWW, News)

Posílání krátkých zpráv SMS

Editovat obsah SIM karty mobilního telefonu

Posílání FAXových zpráv

Před prvním použitím



Vložte do adapteru dvě AAA alkalické baterie (viz obrázek výše) - pozor na polaritu



Připojte adapter k PalmPilotovi . Pokud Snap-On dobře připojíte, musí Vám boční spony adapteru přesně zapadnout do bočních otvorů v PalmPilotovi a zakřivená hrana PalmPilota musí lícovat se zakřivenou stranou adapteru.







Zapněte mobilní telefon



Zasuňte část GSM kabelu zakončenou konektorem RJ11 do adapteru a druhý konec do mobilního telefonu. Proveďte nastavení PalmPilota pro HotSync



Zkontrolujte, zda máte přístupnou DATA/FAX službu u svého operátora.





HotSync s GSM adapterem

Ukažte v PalmPilotovi tužkou na ikonu Application vedle plochy pro psani Graffiti



Vyberte ikonu HotSync



Ukažte na tlačítko Modem Setup



Zobrazí se okno Preferences, ve kterém nastavte:



Modem: Standard Speed: 19.200 (Snap-On nepodporuje větší přenosovou rychlost)



Ukažte na OK, vrátíte se zpět do okna HotSync



Ukažte na tlačítko Enter phone #, pod ikonou Modem Sync



Zobrazí se okno Phone setup, ve kterém nastavte:



Phone #: telefonní číslo vzdáleného modemu Nezafajfkujte Dial Prefix, Use Calling, card and Call waiting. GSM nepodporuje tyto volby.



Okažte tužkou na tlačítko OK.



Pak už jenom stačí stlačit tlačítko HotSync na GSM adapteru.

Odpojení od PalmPilota

Indikátor slabých materií

Výměna baterií

nesnažte se ušetřit na laciných bateriích

vždy vyměňujte obě baterie současně

nevkládejte baterie do adapteru za pomoc násilí

zachovejte správnou polaritu (+-), která je nakreslena uvnitř krytu

Pokud baterie správně vyměníte, půjde kryt lehce zavřít.

Technické specifikace

závisí na provozovateli mobilní sítě

Panasonic G350, G400, G500

Siemens S4, S10

SONY CM-DX1000

Nokia 8110, 3110, 8148, 2110, 2110i, 6080

Ericsson GF/GH/GA 300 Series, 600/700 series,

Bang & Olufsen 9600

Sharp TQ-G400/450

Philips PR-747,PR747 II

Hitachi CR-D500

Bosch HP2711,HP2731 (7/98)

AEG TP 9070 DTFX (7/98)

Matra 2070 DTX, Matra2080,2082 (7/98)

Nortel N 911 EU, 920,922 (7/98)

Siemens S15/S16 (7/98)

Bosch GSM-Com 607, World-Com 718, Dual-Com 738 (7/98)

AEG 9080,9082 (7/98)

Panasonic G600 (7/98)

Nokia 5110, 6110 (konec 7/98)

Technická podpora

Dovozce Výrobce KOBE OPTION E-mail: Horáček Support

Hned na začátku bych rád upozornil na ten fakt, že GSM adapter Snap-On se musí kupovat pro konkrétní značku a typ mobilního telefonu. Já jsem jej testoval na své NOKII 3110.Dostane úhlednou zelenou krabičku, z níž jsem naskenoval úvodní obrázek. Na krabičce je z boku nalepena nálepka, na které je napsáno, pro jakou značku mobilního telefonu je Snap-On určen. Krabička obsahuje následující komponenty:GSM adapter Snap-On je nádstavec, který se k PalmPilotovi připojí podobně jako Pilot modem.Na přední části vpravo nahoře je umístěno tlačítko pro HotSync, podobně jako na kolébce. V pravé dolní části zespodu je umístěna zástrčka RJ11 pro připojení propojovacího kabelu od mobilního telefonu. V levé dolní části zespodu je 2mm zásuvka pro jack z napájecího zdroje. Po stranách jsou dvě tlačítka pro odjištění bočních spon od PalmPilota a následné odpojení adaptéru. K bateriím se dostanete, pokud odsunete čelní masku adapteru. Posledním místem je horní hrana adapteru. Tam najdete kontakty pro datové spojení adapteru s PalmPilotemOstatně nejlépe Vám to ukáže následující obrázek:GSM kabel (šestižilový) je na jedné straně ukončen koncovkou RJ11 (6 pinový eurokonektor). Na druhé straně je zakončen konektorem pro příslušnou značku mobilního telefonu bez kontaktu pro anténu. Jeho délka je 38cm.Po správném zapojení Vám Snap-On s příslušnými programy umožní:K tomu, aby Snap-On bezchybně pracoval musíte provést následující úkony:Pokud chcete s PalmPilotem a adapterem Snap-On využívat mobilního HotSyncu, musíte k tomuto účelu nastavit telefonní číslo, kam má PalmPilota volat a některé parametry důležité pro správnou komunikaci:Je intuitivní, přesto jej raději popíši. Snap-On se odpojuje od PalmPilota tak, ze jej chytíte do dlaně tak, abyste mohli současně palcem a ukazovákem stlačit dvě tlačítka po stranách adapteru. Tímto dojde k odjištění počních spon a Vy můžete adaptér odpojit.Pokud v GSM adapteru docházejí baterie, Snap-On krátce pípne. Pípnutí se zopakuje, pokud jsou už baterie úplně vybité. Pokud tento tón uslyšíte, neprodleně vyměňte v adapteru baterie.GSM adapter potřebuje pro svou činnost 2 AAA alkalické baterie. Tyto baterie jsou schovány pod čelním krytem, který lze za boční zoubky tažením k sobě poodsunout a následně sundat úplně. Pokud do GSM adapteru vkládáte nové baterie, dodržujte následující zásady:10bit, obsahující dat, start parity a stop bityPřenosová rychlost DTE 2400 až 57.600 bpsRockwellnadmořská výška: 0-7000 feetvlhkost: 8% až 80% (bez kondenzace páry)provozní: od 0°C až do 50°Cskladovací: od -30°C až do 65°CAsynchronníFull DuplexAutomatický nebo ruční volání (odpovídání)Přenosová 9600Rychlost DTE až 57.600 bpsTransparentní a netransparentní módITU V.22, ITU V.22 bis, ITU V.32, ITU V.29, ITU V.27 ter., SMS (ETSI GSM 07.05)A 3.0 - 3.3 V, 200 mA, doporučuje se stabilizovaný zdrojPozor na použití neschválených a pokoutně prodávaných zdrojů, může dojít k poškození adapteru6450,- Kč, s termínem dodání cca 2 týdnyTechnickou podporu by Vám měl zajistit prodejce, u kterého jste Snap-On koupili. V případě, že takto neučiní, máte možnost kontaktovat dovozce nebo přímo výrobce:Děkuji tímto firmě KOBE, která mi pro tento článek GSM adapter pro PalmPilota zapůjčila.