SNAILS aneb „WORMS“ pro POCKET PC

Ale ne nadarmo se asi říká, že v jednoduchosti je krása. Od té doby uběhla „spousta“ let, za která byly vydány další a další verze jak pro Amigu, tak pro PC. Když jsem však na internetu objevil demoverzi hry Snails, určené pro můj iPAQ (ale nejen pro něj), byl jsem unešen a prostě jsem si ji musel stáhnout.

Instalace

hry je typická jako u většiny programů pro POCKET PC. Po spuštění instalačního programu dojde k automatické instalaci z vašeho PC skrze synchronizační program AktiveSync a pokud vaše PDA splňuje minimální požadavky, kterými jsou 2MB ukládací (storage) paměti a 8MB programové paměti, neměl by se vyskytnout žádný problém.

Po kliknutí na ikonku, která vám po instalaci přibude v adresáři „games“, se otevře základní menu hry, které již svým grafickým zpracováním napovídá, že se bude jednat o opravdu kvalitně udělanou hru. Zde pak máte na výběr, kam budou vaše kroky v této hře nadále směřovat. Na virtuálním rozcestníku máte 6 variant následujícího pohybu, jak můžete také vidět na vedlejším obrázku. Já osobně jsem bohužel měl možnost testovat jen demoverzi a pravděpodobně z tohoto důvodu mi byl odepřen vstup do sekce „Missions“, ale to bylo jediné omezení, které na mne v tento okamžik čekalo.

Nastavení

Nejprve jsem (asi ze zvyku) vstoupil do sekce „Options“ neboli nastavení, kde jsem si mohl vybrat od nastavení hudby a zvukových efektů v pozadí, přes nastavení síly zbraní, až po jeden šikovný zlepšovák, kterým byla možnost nastavení tzv. „Left handed“ módu, jehož výběr způsobil otočení obrazovky o 180°, a tím pádem se hra stala lépe hratelnou i pro leváky.

Po nastavení všech parametrů jsem se vrátil zpět do hlavního menu, kde jsem si vybral variantu Deathmatch, což je hra proti počítači.

Hned po kliknutí se zobrazí obrazovka, kde si můžete vybrat počet šneků… Ano, opravdu se jedná o šneky, a ne o červy, jak tomu bylo u hry Worms. Ti se však od svých předchůdců, když nepočítám ulitu v barvě týmu, téměř ničím neliší. Dále si zde můžete nastavit obtížnost hry a počet peněz, které později budete potřebovat na nákup nadstandardních zbraní. Tím možnosti výběru v této obrazovce končí a po kliknutí na tlačítko „Done“ se před vámi otevře další obrazovka s výběrem kola.

V demoverzi jsou bohužel dostupné jen první dvě úrovně, ale i ty stačí k dobrému vyzkoušení vlastností hry, a to už proto, že jsou obě posazeny do naprosto jiného prostředí (venkovská farma a podmořský vrak korábu). Díky tomu si můžete snadno všimnout změn v chování jak vašich zbraní, tak vašich šneků při pohybu na obrazovce, a to zejména v závislosti na síle a směru větru (proudu vody), ale to bychom předbíhali.

Nákup zbraní

Přejděme teď k další obrazovce, ve které si můžeme vybírat, lépe řečeno nakupovat nadstandardní zbraně. V demoverzi je přístupná jen polovina zbraní (tj. 10 z 20), které jsou z většiny přinejmenším podobné zbraním, které byly k vidění u již zmiňované hry Worms. Kredit, za který je možno nakupovat zbraně, se pohybuje od 500 do 2500 NUSD, za které se již dá koupit vcelku slušný arzenál, ze kterého váš protivník určitě nebude mít velkou radost. Ale to už není váš problém, že ano? Po dokončení nakupování již na vás čeká poslední klik na tlačítko DONE, po kterém se konečně dopracujete k samotné hře.

Rozmístění

vašich šneků po obrazovce je věcí čistě náhodnou, a tak záleží jen na štěstí, zda vás počítač (nebo spíše PDA) rozmístí po hrací ploše rovnoměrně, nebo vám nahustí všechny hráče těsně vedle sebe, čímž se stanete snadným terčem pro vašeho protivníka.

Ovládání hry

je velmi jednoduché, skoro bych řekl intuitivní a během chvíle si na něj zvykne i ten, kdo hru tohoto typu hraje poprvé v životě. V horní části obrazovky se nacházejí čtyři ikony, jež slouží k základnímu ovládání hry. Jsou to ikony „Menu“, „Look“, „Move“ a ikona „Aim“. U prvních tří ikon je anglicky mluvícím uživatelům asi zřejmá jejich funkce (menu, pohled a pohyb), ale u poslední ikony se pravděpodobně programátorům vloudila chybička, a vzhledem k funkci, kterou ikona zastupuje, bych na ní čekal spíše slovo Arm. Ikona totiž slouží k přepnutí do módu výběru zbraní. V závislostí na tom, na kterou z těchto ikon kliknete, se pak změní menu ve spodní části obrazovky. Zde si pak vybíráte, kterou zbraň chcete použít (po kliknutí na ikonu „Aim“), kam se chcete přesunout (po kliknutí na „Move“), atd.

Hratelnost hry

je velmi dobrá, je jen škoda, že váš protivník (pokud je jím počítač) používá téměř pořád dokola dvě stejné zbraně, a to bazuku a napalm gel, z nichž ta druhá je to v 80% případů. Je to asi tím, že její účinnost je při dobré trefě stoprocentní, a tudíž protivníkovi stačí jedna rána na jednoho šneka. No a v případě, že jste na začátku kola rozmístěni již zmiňovaným nešťastným způsobem, nemáte pak příliš velkou šanci na přežití.

Co se týká ostatních zbraní, rozebírat zde, co která z nich umí a jakou má účinnost, by asi bylo na dlouho, a tak to nechám přímo na vás. To by asi bylo z varianty „Deathmatch“ vše. Nevím, zda má ale cenu pouštět se takto dopodrobna i do sekce „2 Player“, a to už proto, že možnosti jsou zde naprosto stejné jako u předchozí varianty. Jediný rozdíl je ten, že vaším protihráčem již není počítač, nýbrž někdo, kdo právě sedí (nebo stojí) vedle vás.

A co říct na závěr? Hra Snails je skvěle graficky zpracovaná a i v demoverzi nabízí spoustu zábavy (především pro dva hráče). Pokud v plné verzi bude mít některé ty mušky, které jsou ve stávající verzi, vychytané, pak nevidím jediný důvod, proč si hru nekoupit… Snad jen ty peníze. Ale přeci jen si nemyslím, že by částka 11,95 dolarů byla ve srovnání s ostatními originálními hrami příliš vysoká. A to už proto, že tuto hru můžete mít kdykoliv u sebe.