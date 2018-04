Snadná práce s kancelářskými dokumenty na iPhonu se blíží

iPhonu se vyčítá špatná práce s kancelářskými dokumenty. To by se mělo v dohledné době změnit, jelikož společnost DataViz oznámila, že připravuje svoji aplikaci Documents To Go pro iPhone.

Aplikace Documents To Go je známá z širokého spektra chytrých telefonů používajících operační systém Symbian, Windows Mobile nebo BlackBerry a umožňuje číst a editovat dokumenty ve formátech Word, Excel a PowerPoint.

DataViz prozatím neoznámil, kdy svoji aplikaci pro iPhone nabídne. Zájemci o Documents To Go pro iPhone se mohou zaregistrovat na této stránce pro odběr novinek o připravované aplikaci.