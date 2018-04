Smuggers - nový Pacman pro Psion

Svůj vzor si akční bludišťovka Smuggers bere z legendárního Pacmana, kterého jsem kdysi hrával už na ZX-Spectru. Kvalitních her pro Psiony na motivy Pacmana není zase tak mnoho, namátkou připomenu třeba skvělý Pac-Man od Neuonu. Smuggers z produkce PocketIQ Software sice není tak dokonalý jako Pac-Man, pro odreagování a ukrácení dlouhé chvíle ale nenajdete mnoho lepších her.











Plná verze hry obsahuje 40 bludišť, ve kterých je vaším jediným úkolem sesbírat co nejvíce bodů a pokud možno se vyhnout několika neodbytným a svéhlavým sloním mutantům. Když v roli Pacmana vysbíráte (míněno zhltnete) všechny bodíky, můžete přejít do dalšího levelu, jehož vchod představuje malý pavouček, který začne po sesbírání všech bodů blikat. Poté máte 10 vteřin na to, abyste se dostali k pavoučkovi, jinak o vstup do dalšího levelu přijdete a musíte začít znovu. V preferencích si můžete nastavit hlasitost zvukových efektů, počet hráčů (jeden nebo dva, vždy ale může hrát pouze jeden hráč), obtížnost, level a plynulost/kvalitu animací. Smuggers se dovede přizpůsobit velikosti respektive rozlišení displeje, takže funguje prakticky na všech Psionech.





Ovládání Smuggers klávesnicí (perem hru ovládat nelze...) je nastaveno poněkud podivně, naštěstí si jednotlivé klávesy můžete předefinovat podle svého. Hra obsahuje i oblíbené High Score, ve kterém se můžete "poměřovat" s dalšími hráči.Autor Smuggers plánuje i barevnou verzi hry pro Series 7 / netBook, součástí plné verze by v budoucnu měl být i editor jednotlivých levelů a samozřejmě i další hotové levely (maximálně jich může být 999). Smuggers není špatná 2D bludišťovka, vzhledem k relativní jednoduchosti celé hry ale po čase začne nudit. I tak se ale jedná o další přírůstek do sbírky kvalitních aplikací pro Psion, které doufejme budou vyvíjeny i nadále.1.0angličtinaPsion Revo, Revo Plus, Psion Series 5, Series 5mx, Ericsson MC218, Osaris, Geofox Onedemoverze cca 300 kB10 GBP+ akční bludišťovka- po čase poměrně stereotypníUžitné vlastnosti: 1Zpracování a uživatelská přívětivost: 7Rychlost a stabilita: 8Dokumentace a nápověda: 9Poměr cena/výkon: 5Celkové hodnocení: 5