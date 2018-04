SMSoperator.cz nabízí textové zprávy dlouhé až tisíc znaků zdarma

Nová SMS brána umožňuje posílat dlouhé textové zprávy a to zcela zdarma. Vkládá do nich totiž reklamu. Polovinu zprávy tvoří text zadaný uživatelem, druhou polovinu vyplní reklamní text. SMS chodí do všech sítí a brána spolupracuje s programem DreamCom.