SmsMachine zatočí s vašimi textovkami

V minulých dnech jsme vydali recenzi komfortního softwarového záznamníku sAnswer a dnes se zaměříme na aplikaci z podobného soudku. SmsMachine by určitě neměla ve vašem chytrém telefonu se systémem Series 60 chybět.

Jak již sám název napovídá, jedná se o aplikaci pro pohodlnou a automatickou práci s textovými zprávami. SmsMachine vám totiž promění mobilní telefon v soukromý "textovkový odpovídač". Dokáže proházet příchozí textovky, třídit je podle předem nadefinovaných pravidel a automaticky na ně odpovídat. Textové zprávy lze třídit podle tří základních pravidel:

Black List - zde zadáte jména či telefonní čísla lidí, jejichž textové zprávy budou při příchodu ignorovány

- zde zadáte jména či telefonní čísla lidí, jejichž textové zprávy budou při příchodu ignorovány Defaults - základní skupina lidí, kterým se bude posílat automatická odpověď, která bude pro všechny stejná.

- základní skupina lidí, kterým se bude posílat automatická odpověď, která bude pro všechny stejná. Customs - zde můžete personalizovat automatickou odpověď rozdílnou pro každého z odesílatelů.

Jak tedy vše funguje? Pokud je aplikace SmsMachine aktivní, přebere automaticky každou příchozí textovku. Nejprve zkontroluje, zda odesílatel této zprávy není zařazen na Black Listu. Pokud ne, pokusí se aplikace najít odesílatele v Default seznamu. Je-li s vyhledáváním úspěšná, odešle odesílateli této textovky předem připravenou zprávu, kupříkladu "Právě mám poradu, na vaši zprávu odpovím co nejdříve". Je-li odesílatel této textové zprávy nalezen v Custom listu, odešle mu aplikace textovku připravenou přímo pro něj.

Mobily se Series60 Seznam chytrých mobilních telefonů s operačním systémem Series60 si můžete prohlédnout na stránkách konsorcia Symbian.



Zatímco tedy všem ošklivým kolegům, manželkám a nechtěným milenkám můžete automaticky odpovídat něco o důležité poradě, kamarádům z party můžete automaticky psát, že sedíte v hospodě Na růžku a že se mohou klidně zastavit. A při tom všem nemusíte na svůj mobil ani sáhnout. Nemusíte se také bát zacyklení v případě, že na telefonu odesílatele bude aplikace SmsMachine také nainstalována - aplikace totiž posílá na každé číslo v každém sezení pouze jedinou textovku.

A to ještě není vše. Jednotlivých seznamů (tedy Black List, Defaults, Custom) můžete mít hned několik a lze je vázat na již existující profily, či si vytvářet profily vlastní. Není tedy problém mít předpřipravená pravidla pro nejrůznější situace - kupříkladu pro dobu jízdy v autě, pro obchodní jednání nebo pro zkoušku či přednášku. Samozřejmostí je také komfortní logovací funkce, s jejíž pomocí budete mít vždy přehled o tom, kdo a co vám poslal a co a kdy mu váš mobil odpověděl.

Jak jsme již naznačili, SmsMachine společnosti Symbianware je stejně jako sAnswer aplikace, kterou zkrátka musíte mít. Jedinou vadou na kráse tohoto programu je skutečnost, že se jedná o aplikace komerční. Pokud se vám tedy demoverze zalíbí, budete muset za plnou verzi zaplatit necelých deset euro, což určitě není mnoho.