SMSky zdarma v rámci věrnostního programu - med od O2 pro předplacenkáře

Jediné, co pro jejich získání musíte udělat, je to, co děláte běžně. Tedy volat, smskovat a datovat se svým telefonem - a zejména dobíjet svůj kredit. Za každou dobitou kačku dostanete do věrnostního programu jeden bodík.

Na konci kalendářního měsíce se vaše získané body sečnou a dle jejich počtu vám operátor přizná odpovídající bonus. Ten lze získat již za 300 korun měsíčně v podobě každé šesté SMSky zdarma. Pro účast ve věrnostním programu je však tato částka také minimální.

Pokud tak za jeden měsíc dobijete méně, žádné body se vám nepřičtou a na bonus tak nebudete mít nárok. V opačném případě si SMS zpráv zdarma užijete celý následující měsíc, v němž můžete opět střádat nové body stejným principem.

Body do věrnostního programu můžete získat i v mimořádných akcích operátora, případně za věrnost, kterou operátorovi projevíte. Za pět let účasti v Benefit programu ale získáte směšných 150 bodů. Ty vám k hodnotnějšímu dárečku příliš nepřispějí.

A kam se až můžete dostat? Intervaly bodového hodnocení jsou odstupňovány po pětistovce. Dostat se tak můžete až k nejvyšší metě, na které na vás čeká zdarma každá druhá SMS. Dobít však musíte minimálně 2000 korun za měsíc. - více o službě zde

Ostatní operátoři mají ve své nabídce věrnostní programy pro zákazníky s předplacenou službou také. T-Mobile výhody získávané stejným způsobem jako u O2 průběžně mění, aktuálně lze získat víkendová volání v rámci vlastní sítě za jednu korunu za minutu.

Vodafone žádné bonusy v podobě volných či zvýhodněných jednotek v rámci věrnostního programu u předplacenek nenabízí.