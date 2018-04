SMSky pomohou řidičům

Řidiči ve švédských velkoměstech Stockholm, Göteborg a Malmö budou napříště varováni před nehodami, dopravními zácpami a dalšími komplikacemi na silnicích pomocí krátkých textových zpráv SMS. Na mobilní telefony bude kromě momentální situace možné přijímat zprávy o prognóze na příštích patnáct minut, možnostech objížděk a dalších užitečných detailech.

"Není mi známo, že by podobný systém fungoval jinde na světě," řekl k tomu ČTK vedoucí vývojového projektu Tomas Julner, výzkumník dopravy v rámci Státního úřadu pro silniční dopravu Vägverket, který má ve Švédsku na starosti provoz na veškerých pozemních komunikacích. "I jinde ale velmi pravděpodobně přemýšlejí v podobných dimenzích jako my," dodal.

Páteří nové služby je počítačový dopravní systém pro řízení obchvatů velkých měst, který Švédové převzali podle holandského vzoru. Severská velkoměsta vlastními investicemi systém zdokonalí tak, aby řidiči dostali co nejdetailnější a nejspolehlivější informace o všech důležitých dopravních aspektech.

Vývoj zatím platí švédský stát, začátek provozu bude spolufinancován i z komunálních rozpočtů. "Zatím nevíme, zda budou řidiči muset za službu platit. Nejdřív ale musíme prokázat, že systém funguje, a pak se uvidí i další," dodal Tomas Julner.

Ve Stockholmu by měl projekt využívat další technickou novinku, spojenou s plánem na elektronický výběr mýtného při vjezdu automobilem do centra města. Stockholmskou dopravu bude mapovat nejméně 500 kamer a 800 dalších detektorů. Řidiči pochopitelně nemusí vědět vše o všem - předem si však budou moci pomocí počítače objednat zprávy jen pro trasy, jimiž jezdí nejčastěji, především do zaměstnání.

Počítačově zadán bude i údaj, jak dlouho mu taková cesta obvykle trvá, aby mu technika případně mohla navrhnout kratší či efektivnější způsob jízdy. "Esemesky" však budou rozesílány až v okamžiku, kdy bude řidiči hrozit nečekané zdržení.