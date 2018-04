SMSGate nabízí další služby

Služba Gate, nebo přesněji SMSGate provozovaná Mobil serverem spolu se společností Compu-Shack Praha, se staly během několika měsíců, kdy jsou zájemcům k dispozici, poměrně populární. Za tu dobu se počet aktivních uživatelů Gate vyšplhal k sedmi tisícům.

Co to Gate vlastně je? Jde o aplikaci, která přeposílá na mobilní telefon emaily. Služba nabízí dva režimy - jedním je vybírání POP3 schránky, druhým pak přijímání přeposlané adresy, to v závislosti na tom, jaký způsob umožňuje mailserver uživatele nebo jeho obsluha.

Přeposlání emailu samozřejmě není jedinou službou Gate - to by byla služba značně primitivní. Gate umožňuje emailové zprávy filtrovat podle odesílatele, příjemce nebo podle textu v emailu či v subjektu. V nové verzi je filtrace ještě přepracována tak, aby poskytovala ještě větší pružnost a možnost ještě sofistikovanějšího třídění zpráv na nedůležité a důležité. Nově si totiž můžete nastavit, do kolika částí chcete email rozdělit - nyní si například nastavíte, že od svého účetního chcete dostat email až do délky 10*160 znaků, zatímco od ostatních lidí vám stačí získat anotaci hlavičky, tedy jen 1*160 znaků.

Tuto podmínku můžete samozřejmě aplikovat globálně - tedy každý email, který vám Gate přeposílá na mobilní telefon nebo na pager, může být rozdělen do předem definovatelného počtu částí a odeslán. Je jen na vás, zda chcete být zavaleni spustami SMS zpráv...

Gate také rozšířila podporu telefonů - kromě předvolby 0606 EuroTelu je podporována nově i 0604 RadioMobilu. Další funkcí, po které uživatelé Gate volali, je možnost nastavit si, kdy mají být emaily přeposílány a kdy je Gate na telefony a pagery doručovat nemá. Nově tedy přibyla funkce kalendáře, díky níž si uživatelé mohou nastavit intervaly, kdy jim nemá být pošta na mobilní telefon přeposílána. Typické využití: v době, kdy jste v práci na pevné lince, je pro vás zbytečné nechat si počtu zasílat na mobilní telefon.

Kalendář může po určitou dobu přeposílání pošty zastavit, nebo je posunout do doby, kterou si zvolíte - typicky na dobu, kdy se probudíte. To je dobřé v případě, že nevypínáte telefon.

Dále bylo vylepšeno jádro služby Gate a několik dalších, méně viditelných maličkostí. V souhrnu řečeno došlo k zajímavým vylepšením Gate, v nichž bylo reagováno na četné přiupomínky a požadavky uživatelů. A co je na Gate nejlepší? Že celý tento komplex služeb pro váš mobilní telefon je k dispozici zdarma. Službu Gate najdete na adrese http://mobil.idnes.cz/