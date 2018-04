SMS zprávy na Nokia 7110

SMS zprávy

Funkce SMS zpráv je dnes čím dál oblíbenější a stojí za to se u ní pozasavit právě u telefonu Nokia 7110. Spokojím se s konstatováním, že 7110 podporuje SIM Toolkit verze 2, na SMS zprávy se ale podívejme blíže.

Psaní SMS zpráv je bezproblémové a dobře řešené v tom, že telefon automaticky první písmeno nastaví velké a pak přeřadí na malá písmena (to uměl již Philips Fizz, ale ostatní výrobci na to přicházejí až nyní). Stejně tak po tečce telefon nasadí velké písmeno. Chytré.

Telefon má vestavěnou technologii T9 pro rychlejší psaní, český slovník ale chybí. Podle oficiálního prohlášení firmy Nokia je ale čeština jako jazyk v druhé vlně lokalizace slovníků, takže z T9 bychom se mohli těšit již na jaře. Pokud se to firmě podaří, bude to významný důvod, proč si 7110 nebo i jiný Nokia telefon koupit, protože T9 pomáhá rychlému psaní podstatně. Zatím se můžete telefon pokusit učit češtinu s T9 sami a vytvořit si slovník svých slov, je to ale hrozná práce...

Nepříjemnost nastává ale při psaní SMS, pokud máte na telefonu zapnutou češtinu. Telefon má pro češtinu implementovanou i diakritiku a tak nešťastně řešené psaní, že pokud chcete napsat například E, tak musíte místo obvyklých 2 stisků absolvovat 3. To je dáno tím, že po D nenaskočí písmeno E, ale Ď. Tato nepříjemnost, na kterou většina uživatelů není zvyklá, se dá obejít zapnutím angličtiny na tomto telefonku. Tato skutečnost zřejmě vznikla při lokalizaci (že by totální lokalizace?) a v nových verzích firmware už by se neměla objevit.

Specifickou vlastností je také posun kurzoru během psaní SMS zprávy. Pokud chcete kurzor přesunout na nějakou pozici v SMS zprávě bez mazání nebo vkládání mezer, nedělá se to tak snadno. Musíte si během psaná zprávy přepnout v menu do Move cursor nebo posunour Navi-Roller nahoru a tam si vybrat šipečky pro posun. Navi-Roller totiž primárně slouží k psaní písmen. Jenže psát s ním písmena není nic příjemného - musíte rolovat jak zběsilí, abyste se od A dostali k M a s žádnou rychlostí to nemá nic společného. Zdálo by se logičtější Navi-Roller vyhradit proposun v textu vpřed a vzad, ale Nokia to již vyřešila takto. Řím promluvil, diskuse skončila.

Zase něco příjemnějšího. Můžete použít 10 předdefinovaných SMS zpráv, které si můžete upravit podle svého a pak je jen rozesílat dle potřeby. Příkladmo si můžete udělat zprávu "Jsem na jednani, zavolam pozdeji!" a rozesílat ji těm nedovtipům, kteří nepochopí, že když hovor nepřijmete, patrně něco důležitého máte a stále dokola zkoušejí se vám dovolat.

Trochu škoda je, že v seznamu nepřijatých nebo realizovaných hovorů nemůžete přímo vybrat jako možnost nechat na číslo poslat SMS zprávu - na číslo můžete zpět jen zavolat, nebo si číslo pro SMS zprávu můžete vybrat v telefonním seznamu, případně si ho musíte pamatovat. Takto by použití template mohlo být ještě maličko jednodušší.

Další trochu jobova zpráva - to, že můžete mít v telefonu až 50 SMS zpráv v různých složkách (složky lze i vytvářet podobně jako v email klientu) má značný vliv na rychlost. Pokud si čtete SMS zprávu a zvolíte položku Options, SMS zpráva se nejdříve překopíruje do Inboxu (Došlá pošta) a to chvilku trvá. Pokud si nyní z Options zvolíte smazání nebo cokoliv jiného, zase to chvíli trvá. Pokud si vyskočíte do seznamu SMS zpráv, tento seznam se neúměrně dlouho generuje rychlostí cca. 1 SMS zpráva za vreřinu. Naštěstí se na displej vejdou 4 SMS zprávy nad sebe. Pokud ale chcete vymazat větší množství SMS zpráv, docela to trvá, protože nelze smazat další SMS zprávu bez toho, abyste si počkali na vypsání seznamu SMS zpráv.

SMS zprávy lze specializovanými programy přehrát do Psiona nebo Palm/Pilota přes infraport. Pokud takto přenesete i dosud nepřečtené zprávy, nezmizí ikonka nepřečtených zpráv, byť jsou již přečtené a z paměti 7110 smazané; toť další bug telefonu.

Se SMS také souvisí podpora OTA - Over the Air interface specifikovaného pro WAP a podobného smart messagingu a TTML. Mnoho věcí na Nokia 7110 se tak dá konfigurovat přes SMS zprávy - můžete si nechat posílat zvonění, ale i nastavení pro WAP. Jenže se zatím nikomu ve firmě Nokia nepodařilo od toho uvolnit specifikace a tak je třeba čerpat z návrhů WAP fóra a doufat v jednotnost.

I zde je bug ve firmware - telefon umí přijmout logo operátora, pokud ale máte SIM toolkit kartu nebo nějaké speciální funkce na SIM kartě, logo operátora se nezobrazí.

Pokračování recenze je zde

1. Design, displej a baterie - 2. Ovládání telefonu, zvonění a profily - 3. Telefonní seznam a práce s ním - 4. SMS zprávy, jejich možnosti - 5. IrDA, datové přenosy a další funkce Nokia 7110 - 6. Podpora WAPu - Nokia 7110 hlavní strana