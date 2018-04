SMS zprávy jsou skutečným luxusem. I za korunu jsou předražené

Populární esemesky vznikly původně jako doplněk systému GSM. Byly nabízeny jako alternativa ve své době velmi populárních pagerů. Operátoři je v mnoha zemích vůbec nenabízeli, nebo byly zdarma. Dnes přinášejí operátorům nemalé zisky. SMS je 140 bajtů dlouhá textová zpráva. Aby mohla být přenesena datovým kanálem, musí být její abecední znaky (jednotlivá písmena a symboly) zakódovány do tvaru jedniček a nul. Původní GSM abeceda bez diakritiky je kódována po sedmicích bitů. Do 140 bajtů (osmic) se tedy vejde 140*8 = 1 120 bitů a do těchto 1 120 bitů se vejde 1 120/7 = 160 znaků (sedmibitových symbolů abecedy). Jakmile je použita diakritika, kódování se změní. Namísto sedmibitového kódu použije telefon automaticky šestnáctibitový. V rámci jedné SMS tak bude přeneseno pouze 1 120/16 = 70 znaků. Kódovacích schémat se používá řada, svůj vlastní formát mají např. svého času velmi oblíbená loga operátorů nebo speciální vyzváněcí tóny. Vlastní schémata mají i jiné služby, které pro svou funkci SMS používají, např. OTA. Vždy ale platí, že uživatelská data jedné zprávy zaberou 1 120 bitů.