SMS zprávy: historie, přítomnost a budoucnost III. - video putuje přes MMS

Předchozí dva díly povídání o SMS zprávách jsme věnovali stávající technologii SMS a technologii EMS na ní založené. Ukázali jsme si slabiny i silné stránky obou typů zpráv.

S očekávaným příchodem sítí třetí generace se ovšem považují možnosti nabízené SMS i EMS za překonané. Obecně se požaduje, aby bylo možné odesílat i video nebo audiozáznam podobně jako SMS zprávu.

Ponechme nyní stranou, zda výraz „obecně se požaduje“ zahrnuje jen marketingová oddělení operátorů a výrobců mobilních telefonů nebo i uživatele. Soustřeďme se na to, jak požadavek definovaný jako „audio a video přenosy“ zrealizovat na infrastruktuře sítě GSM či UMTS.

Technologie, která umožní off-line audio i video přenosy, se jmenuje MMS – Multimedia Messaging Service. Z hlediska uživatele jde o ekvivalent služby SMS, rozšířený o požadované technické inovace, tedy o možnost přenosu videa, audionahrávek a formátovaného textu, z hlediska mobilní sítě jde o službu zásadně se od SMS lišící. Z uživatelského hlediska MMS zachovává výhody SMS zpráv a snaží se odstranit jejich nevýhody. Tím si ovšem vynucuje několik technologických změn. To znamená, že kromě telefonů vyhovujících MMS specifikaci je třeba provést zásadní úpravy i v mobilní síti.

Pro přenos MMS zpráv je třeba mobilní síť vybavit zařízeními MMS Relay pro předávání zpráv, MMS Server pro jejich uskladnění, MMS User Database pro informace o uživatelích a novou WAP bránou.

MMS není kompatibilní se SMS formátem – MMS zpráva odeslaná na starý telefon, který není vybaven podporou MMS, nemůže být nijak zobrazena.

Hlavním důvodem zpětné nekompatibility MMS není ani tak odlišný formát přenášených dat, ale principiálně odlišný způsob přenosu dat. Zatímco SMS zprávy putují signalizačním kanálem, MMS data putují klasickým datovým kanálem. To však také znamená, že MMS zprávy nemusí nutně fungovat pouze v 3G sítích jako je UMTS, ale v případě podpory GPRS lze MMS implementovat již v GSM sítích. To je rozhodující poznatek při úvahách o rozšíření MMS do mobilních terminálů.

V následující tabulce si nejdříve porovnejme SMS a MMS zprávy.

Funkce SMS MMS Uložení a předání zprávy offline, tedy ne v reálném čase Ano Ano Potvrzení doručení zprávy Ano Ano Typ komunikace Mezi dvěma osobami Mezi dvěma osobami Podporovaná data Textová a binární Různé, textové, video i audio. Způsob transportu dat Signalizačním kanálem Datovým kanálem Protokol Specifický pro SMS – SMPP Internetové standardy jako MIME a SMTP. Technické vybavení SMS centrum MMS Relay a další

Už z letmého pohledu na tabulku je jasné, že zatímco SMS přenos je v podstatě specifická aplikace, MMS přenosy jsou klasická datová aplikace vystavěná na standardních internetových protokolech. Z toho také plyne nutnost podpory GPRS – internet je packetová záležitost a běžná GSM síť by si neuměla s takovou aplikací poradit.

MMS v praxi

Podívejme se, jak takový MMS přenos funguje v praxi.

Uživatel se rozhodne, že na jiný mobilní telefon vybavený MMS službou odešle fotografii a doplní ji zvukovým záznamem. Na svém mobilním telefonu vstoupí do editoru multimediálních zpráv, vytvoří fotografii pomocí kamery vestavěné v telefonu a připojí k ní zvukový záznam. Pak zvolí číslo adresáta a MMS zprávu odešle. To je celý proces viditelný pro uživatele. Vše je vlastně shodné s dosavadním posíláním SMS zpráv.

Pro samotnou síť ale přichází podstatná změna. Celý datový záznam se packetově (přes GPRS) odesílá pomocí SMTP na MMS Relay. Ten zjistí, zda cílový adresát je přihlášen v síti. Pokud ano, pokusí se mu zprávu doručit. Pokud adresát v síti není, uloží se soubor na MMS Serveru a pokus se později opakuje. V podstatě tedy nejde o nic jiného, než o packetový přenos dat doplněný o server pro uložení těchto dat v okamžiku, kdy adresát není přihlášen do sítě.

Důležité na technickém principu je, že se používají internetové standardy a pokud bychom místo mobilního čísla adresáta zadali jeho email, celý přenos bude fungovat. Samozřejmě za předpokladu, že operátor infrastrukturu dovybaví o bránu pro přístup na internet.

Tím jsme se dostali až na samotný konec povídání o MMS formátu a měli bychom se podívat na možnosti jeho technické realizace a architekturu podrobně. To si ale necháme do zřejmě již posledního dílu našeho povídání o budoucnisti zpráv v mobilních sítích.