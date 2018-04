SMS zprávy: historie, přítomnost a budoucnost II. - EMS přichází

První díl našeho třídílného seriálu o SMS zprávách jsme věnovali shrnutí toho, co SMS zprávy umí – tedy z pohledu vývojářů minulosti SMS zpráv ( SMS zprávy: historie, přítomnost a budoucnost I. ). Nyní je na čase povědět si něco o novém standardu, který by se letos měl dostat do mobilních telefonů. Jde o EMS, tedy Enhanced Messaging Service, rozšířenou službu zpráv.

Standard EMS rozšiřuje schopnosti SMS zpráv o možnost zasílat formátovaný text, obrázky, zvuky a jednoduché animace. Nyní by bylo možno namítnout, že podobnou sadu funkcí nabízí definice SmartMessagingu od firmy Nokia. To je sice pravda, SmartMessaging se ale nikdy nestal standardem a i mezi jednotlivými telefony Nokia se jeho podpora výrazně různí. EMS oproti tomu je standard podporovaný všemi výrobci, takže obrázkovou EMS zprávu bude možno poslat z jednoho typu telefonu na konkurenční značku podporující EMS. O tom ale bude více řeč později.

Všechny výše zmíněné nové prvky přitom může EMS zpráva integrovat do sebe. Například pokud při čtení textu narazíte na vložený speciální znak, je přehrán zaslaný zvuk, konec zprávy je doprovozen malou animací atd.

EMS zprávy jsou kompatibilní se SMS zprávami, a to zpětně – pokud pošlete SMS zprávu na telefon vybavený EMS standardem, zobrazí se tato SMS zpráva bez problémů. Opačně to funguje s tou výhradou, že místo prvků, které SMS nepodporují, se zobrazují formátovací a definiční značky. To také naznačuje, že EMS je jen formátovacím rozšířením stávajícího SMS standardu a že je jinak funkčně shodný se SMS zprávami. EMS v podstatě zachovává všechny výhody a nevýhody SMS zpráv a přidává pouze nové prvky. Samotná EMS zpráva je přenášena přes SMS centrum a signalizačním kanálem stejně jako SMS zprávy. Dokonce nejsou potřeba speciální úpravy SMS center, pokud již podporují 8bitový přenos zpráv – což podporují všichni naši operátoři.

Nové funkce definované EMS

Jak jsme řekli, EMS rozšířilo SMS standard o několik nových funkcí. Podívejme se tedy, o jaké jde.

Formátování textu

EMS na rozdíl od SMS podporuje formátování textu, takže můžete definovat, zda se má zobrazovat vycentrovaný, zarovnaný nalevo nebo napravo. Můžete také definovat tučné písmo, italiku (kurzívu), proškrtnutné či podtrhnuté písmo a také velký, malý nebo normální font.

Obrázky

EMS podporuje tři obrázkové režimy:Malý – 16x16 bodůVelký – 32x32 bodůProměnlivý – libovolná velikost až do rozměru 96x64 bodů, zde ale bude záležet na velikosti displeje a systému, jak se telefon vyrovná s větším obrázkem, než jaký má displej, zda jej ořízne nebo zmenší.Momentálně je definována pouze jednobitová barevná hloubka, tedy černá a bílá, nepoužívají se stupně šedi.Může být doručeno i více obrázků, které se mohou na displeji zobrazit spojeně dohromady.

Zvuky

V EMS je standardně předdefinováno deset zvuků, které jsou uloženy v mobilu, a tedy se nepřenášejí. Tyto zvuky připomínají zvuky z Windows, reprodukujeme jejich anglické názvy, nemaje hudební vzdělání netuším moc, o jaké zvuky jde. Obecně jde ale o nejrůznější znělky, oznamovací a varovné zvuky. Jde například o Ding, TaDa, Claps, Drum a Notify. Pokud si s tímto výběrem nevystačíte, můžete si složit vlastní melodii – připravovaná definice zvuku využívá iMelody definici používanou Ericssonem.

Animace

EMS podporuje dvě velikosti animací:Malá – 8x8 bodůVelká – 16x16 bodůJe doporučeno, aby výrobci mobilních telefonů implementovali metodu pro cyklické opakování animace (jako je známe například z reklamních bannerů).Standard rovněž předepisuje několik přednastavených animací majících základ především ve smajlících. Předdefinované animace nejsou zasílány sítí, jsou použity animace uložené v telefonu. Uživatel si samozřejmě může vytvořit svoje animace, počítá se ale spíše s jejich tvorbou mimo mobilní telefon, například v počítači. To ovšem záleží na výrobci mobilního telefonu.

Návrh EMS v sobě nezakryje skutečnost, že jeho předkladatelem je firma Ericsson. Ta přišla na myšlenku využívat SMS zprávy pro přenos hudebních a obrazových informací zhruba ve stejné době jako firma Nokia. Jenže Nokia na standardizaci nečekala a vytvořila si vlastní SmartMessaging, zatímco Ericsson svůj návrh předložil ETSI/3GPP ku standardizaci.

Situace je tedy dnes taková, že návrh je součástí definice 3G TS 23.040, týkající se technické realizace SMS zpráv. Faktem také je, že podporu EMS vyslovili již všichni výrobci mobilních telefonů s výjimkou firmy Nokia, která se k EMS vyjadřuje zatím stále zdrženlivě.

Kdy přijdou EMS telefony na trh?

Výše uvedené napovídá, že Nokia nebude s podporou EMS spěchat a velmi pravděpodobně, byť se k EMS oficiálně přikloní, bude dlouho spolu s EMS souběžně existovat i SmartMessaging. Je velmi pravděpodobné, že již na CeBITu 2001 budou představeny mobilní telefony podporující EMS, a to od firem jako Ericsson, Panasonic, Sony a Samsung, velmi pravděpodobně i od Siemensu. Podpora u Sagemu, Alcatelu a Benefonu se očekává o něco později. Situace ale není zdaleka tak jednoduchá – konkrétně Ericsson používá části specifikace SmartMessaging ve svých telefonech s podporou WAPu pro online updaty prostřednictvím sítě. Jedná se o OTA, over-the-air definici. Mimo WAP ale SmartMessaging Ericsson nepoužívá a dá se tedy očekávat, že se bez výhrad přikloní k sebou navrženému standardu.

O úspěchu EMS rozhodne čas, kdy se na trh dostanou mobilní telefony jej podporující a jak masového rozšíření se dočkají. Pro EMS je důležité, aby bylo napříště standardně nasazováno do všech mobilních telefonů a nestávalo se to, co známe od implementací do telefonů Nokia, kdy některé funkce ve vyšších či nižších modelech, byť novějších, nejsou implementovány.

Jedinou podstatnou potřebou pro upgrade SMS center je otázka účtování. Záleží na tom, zda operátor bude EMS zprávy pojímat jinak než SMS zprávy, protože například delší EMS zpráva s připojeným zvukem a animací zabere několik zpráv, během nichž je přenášena – technický limit 140 bajtů platí stále. Bude tedy na operátorovi, zda pro přenos EMS zpráv nastaví jinou tarifní politiku, než pro SMS zprávy. Důležité ale také je, že pro uživatele nebude mezi EMS a SMS prakticky žádný viditelný rozdíl, protože jak SMS zpráva, tak EMS zpráva se bude odesílat z editoru zpráv. Rozdíl bude jen v možnostech, které budou oba formáty nabízet.

Závěr

EMS zprávy jsou předvoj pro skutečné multimediální zprávy MMS – a jsou logickým stupněm vývoje SMS zpráv. EMS zprávy využívají stávající technické prostředí SMS zpráv a maximalizují výtěžnost ze SMS zprávami poskytované přenosové kapacity. Do skutečných multimediálních zpráv mají samozřejmě daleko, jsou ale rychle implementovatelné a nevyžadují přehnaně vysoké kapacitní nároky na síť.

Je potřeba si ale uvědomit, že o úspěchu EMS rozhodne hlavně implementace v mobilních telefonech a její provedení. Tu budeme moci posoudit snad již na letošním CeBITu, takže uvidíme, co na nás výrobci mobilů přichystali.

Tím jsme ale prozradili, čím náš seriál zakončíme. Ano, příště bude řeč o MMS, Multimedia Message System, multimediálních zprávách, které nás čekají v UMTS sítích. A pokud budeme hodní, možná i v GSM sítích…