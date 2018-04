SMS zprávy: historie, přítomnost a budoucnost I.

Jaká ale je budoucnost tohoto stále oblíbenějšího druhu mobilní komunikace? Jak vypadají SMS zprávy dnes a jak budou vypadat ve své modernější formě zítra?

První část povídání o SMS zprávách nutně obnáší rekapitulaci současného stavu. Nebudeme hovořit sice přímo o protokolech, o tom jsou jiné články u nás, budeme ale rekapitulovat, co současný standard pro SMS zprávy umožňuje a co již je nad jeho síly.

První SMS zpráva byla poslána v prosinci roku 1992, a to z osobního počítače na mobilní telefon v britské síti Vodaphone. Byla to obyčejná, jednoduchá textová zpráva. Dnes již všechny mobilní telefony zvládají příjem a odesílání SMS zpráv, a to zpravidla jak v osmibitovém formátu, tedy s rozlišením 256 znaků a s možností poslat zprávu o délce 140 znaků (tedy například i s diakritikou), nebo v sedmibitovém formátu, a tedy s rozlišením 128 znaků klasického ASCII a s délkou 160 znaků. Pro přenos klasických textových práv se nejčastěji používá právě sedmibitové kódování, které nepřenáší znaky s diakritickými znaménky, zato umožní poslat SMS zprávu o délce 160 znaků.

Již dnes však existují mechanismy pro takzvané Lenght SMS (to je paradoxní spojení, když si uvědomíme, že první S ve slově SMS znamená Short...). V takovém případě jde o speciální označení návaznosti jednotlivých SMS za sebe tak, aby je mobilní telefon mohl spojit do jednoho delšího textu. Principiálně jde ale o úpravu softwaru v mobilním telefonu, nikoliv o úpravu samotného SMS protokolu, protože taková dlouhá SMS je účtována jako více SMS zpráv a stejně tak je přenášena.

Výhody stávajících SMS zpráv

Uložení a doručení zprávy

To také znamená, že například na rozdíl od GPRS (které je často považováno za největšího nadcházejícího soupeře SMS zpráv) má největší podíl na doručení zprávy SMS centrum, nikoliv koncové zařízení uživatele. Tím je možno snížit transakční náklady na straně uživatele.

Potvrzení o doručení

Nevýhody stávajících SMS zpráv

Limitovaná délka zprávy

Omezení délky SMS zprávy vyplývá z omezení signalizačního rozhraní MAP (Mobile Application Layer), pomocí něhož jsou SMS zprávy transportovány.

Paketové služby typu GPRS zjednodušují transport nehlasových zpráv skrze síť, neboť objem přenášených dat může být díky použitému transportnímu kanálu podstatně vyšší než v případě SMS zpráv. Transakční náklady jsou tedy pro GPRS podstatně nižší než u SMS zpráv a přenos může být efektivnější. To SMS zprávy znevýhodňuje v případě nutnosti přenosu multimediálních typů zpráv, například obrázků, zvuků a animací.

Nízká flexibilita struktury zprávy

Oproti tomu specifikace pro 3G sítě počítá s tím, že struktura zprávy bude flexibilní a jednotlivé položky budou označovány svými tagy neboli značkami. Také množství informací předávaných jednotlivými tagy není omezeno. To umožní flexibilní vývoj aplikací i pro budoucnost a nezávislost na současném návrhu.

Relativně pomalý signalizační kanál GPRS nebo USSD má podstatně nižší latenci (odezvu) než SMS zprávy. Signalizační kanál, jímž jsou SMS zprávy posílánz, je využíván i pro mnoho dalších účelů, jako je lokalizace telefonu v rámci sítě nebo sestavení hovoru. To znamená, že kapacita přenosu SMS zpráv nemůže efektivně růst - s výrazným nárůstem SMS zpráv v některých sítích nastal občasný problém s kvalitou ostatních služeb právě pro zahlcení signalizačního kanálu.

Ostatní přenosové služby jako GPRS nepoužívají signalizační kanál, ale klasický datový kanál. Díky tomu je možno přenést více dat v kratším čase.

Nutné ukládání a předání zpráv

Závěr

Důvodem usilovné práce na zlepšení služeb a tedy prodloužení morální životnosti SMS zpráv v moderních mobilních sítích je jejich bezprecedentní boom a vysoká míra zisku, kterou operátorům generují. V srpnu roku 2000 bylo přenešeno ve všech mobilních sítích přes 9 miliard SMS zpráv, jen v Evropě pak 6 miliard zpráv. V lednu 2001 to již bylo 20 miliard SMS zpráv a nepředpokládá se, že by se růst zastavil před rokem 2004. Je navíc potřeba si uvědomit, že ve většině států stojí SMS zpráva jako půl minuty hovoru, zatímco její náklady na přenos jsou podstatně nižší. SMS zprávy jsou tak sice předraženou, ale velmi oblíbenou komoditou všech mobilních sítí.

Zvýšením atraktivity SMS zpráv se bude zaobírat další část tohoto článku věnovaná EMS (Enhanced Message System) a již zmíněnému systému MMS (Multimedia Message System).