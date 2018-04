SMS ze zemí Evropské unie zlevní, budou stát necelé tři koruny

Od léta příštího roku by mohly v rámci zemí Evropské unie platit nové ceny za posílání SMS v roamingu. Oproti současným 29 centům by měla jedna zpráva ze zahraničí přijít na centů 11. To znamená, že oproti současným zhruba sedmi korunám vyjde české cestovatele po Evropě jedna zpráva na méně než tři koruny.

Na této změně, o které se již delší dobu hovořilo, se dnes v Bruselu dohodli ministři členských států EU zodpovědní za sektor telekomunikací. Zatím však jde pouze o návrh, který musí ještě ministři dopracovat a postoupit jej ke schválení.

Čeští operátoři se k pokračující regulaci pochopitelně staví negativně. "Jsme přesvědčeni, že další regulace telekomunikačního trhu je zbytečná, trh už je teď přeregulovaný," říká Martina Kemrová z T-Mobile a pokračuje: "Právě v době hospodářského útlumu by EU měla podporovat společnosti ochotné investovat, a ne je naopak omezovat."

"Více než regulaci věříme přirozenému konkurenčnímu prostředí, díky němuž ceny za volání i esemesky dlouhodobě klesají. Takto razantní regulace cen za zahraniční esemesky potěší párkrát v roce omezenou skupinu zákazníků, pro všechny zákazníky může ale znamenat zpomalení rozvoje nových domácích služeb a s tím spojené snižování cen pro všechny koncové zákazníky," upozorňuje na možný dopad regulace na ceny služeb na lokálním trhu Mirek Čepický, tiskový mluvčí operátora Vodafone.

Podobné hlasy zaznívají i ze strany O2. "I nadále zastáváme názor, že k regulaci roamingových cen dat a SMS v rámci EU není důvod. Ceny v oblasti roamingu klesaly přirozeně i bez regulace a lze se domnívat, že tomu tak bude i nadále. Silná konkurence jako hybná síla trhu existovala na mobilním trhu i před Eurotarifem a jistě bude podobně fungovat i po roce 2009." uvedla Radka Spiesová z tiskového oddělení operátora.

Varovný tón je cítit ze závěru jejího vyjádření: "Nejnovější vývoj týkající se telekomuniační reformy v tuto chvíli vyhodnocujeme a zvažujeme možný dopad navrhovaných změn," zakončila Spiesová.