SMS zdarma na 20 let – O2 představilo nový tarif O2 Kůl

Až dosud to měli mladí lidé do 26 let jednoduché, tarif Bav se neměl prakticky konkurenci. Nyní ovšem přichází poměrně razantní odpověď ze strany O2 v podobě tarifu s poněkud komplikovaným názvem O2 [:kůl:].

Ten nabízí za o něco vyšší měsíční paušál – tedy 250 korun – o deset volných minut více (celkem 60) a navíc neomezené množství SMS do vlastní sítě.

Neprovolané minuty se převádějí do dalšího měsíce, což u O2 zase není úplně pravidlem. Účtuje se ale dle tarifikace 60+60, tedy po jedné minutě.

Tarif je určen všem mladým lidem ve věku 6 až 26 let, pokud jej tedy aktivují rodiče šestiletému prvňákovi, může mít 20 let SMS do vlastní sítě zadarmo. Tarif bude možné aktivovat do konce prázdnin (31. 8. 2008) se smlouvou na 24 měsíců. Všem, kteří si ho aktivují, samozřejmě zůstane i po tomto datu; až do 27 let.

Bav se má konkurenta

Na rozdíl od Bav odpovídá O2 [:kůl:] současným trendům a nerozlišuje volání ve špičce či mimo špičku ani do vlastní či cizí sítě. Po vyčerpání volných minut stojí minuta volání do všech sítí 4,50 Kč, což je o 86 haléřů méně než u konkurenčního tarifu Bav se.

Přesto O2 [:kůl:] vychází ze srovnání jako méně výhodný a to kvůli použité minutové tarifikaci. V praxi budou totiž hovory dražší, jelikož Bav se účtuje dle systému 60+1, tedy po první minutě po vteřinách. Volání do vlastní sítě a na pevnou je navíc u Bav se levnější o 33 haléřů ve špičce a dokonce o 2,24 Kč mimo ni.

O2 [:kůl:] T-Mobile Bav se Měsíční paušál 250 Kč 226,10 Kč Počet volných minut 60 50 Počet volných SMS všechny do vlastní sítě 100 Minuta volání 4,50 Kč 2,26 Kč až 5,36 Kč SMS 1,50 Kč 1,19 Kč MMS 5,90 Kč 5,95 Kč

(3 zdarma) Videovolání 7,80 Kč

(promo 1 Kč) nenabízí

ceny jsou uvedeny včetně DPH

SMS je oproti konkurenci dražší o 31 haléřů, všechny zprávy zaslané do vlastní sítě jsou ale zdarma. Bav se konkuruje pouze stovkou volných SMS zpráv do všech sítí. Do ostatních sítí se u O2 platí 1,50 koruny za jednu zprávu, u T-Mobilu stojí jedna SMS nad limit 1,19 Kč.

MMS stojí v tarifu O2 [:kůl:] 5,90 Kč a minuta videovolání v promo akci 1 Kč, po jejím skončení bude stát 7,80 Kč. Bav se nabídne v rámci paušálu tři MMSky zdarma, za každou další pak zákazníci zaplatí 5,95 korun.

Kůl dostane i "cool" propagaci

Součástí propagace nového tarifu bude i několik doplňkových akcí. První bude Čarodějnický slet v O2 žlutých lázních 30. 4. 2008 a hned druhý den se v rámci O2 [:kůl:] tour 2008 rozjede do regionů [:kůl:] bus, který bude zajišťovat dopravu na festivaly, do letního [:kůl:] kina s bezplatným večerním letním promítáním či na [:kůl:] disco. Od května do srpna jsou připraveny na různých kulturních nebo sportovních akcích po celé ČR soutěže o skvělé ceny.

Skoro se zdá, jako by si v O2 vzali k srdci naši kritiku a začali se o zákazníky pořádně přetahovat. Faktem ale je, že stále více světových operátorů konstruuje tarify tak, že uživatel zaplatí měsíční paušál a nic dalšího už neplatí. Třeba se tak i v Česku dočkáme tarifu, který nabídne volání a SMS jen za paušál. Pro operátora to je obvykle docela výhodné, i když se totiž najde pár uživatelů, kteří tarif "vyždímají“ na maximum, většina si pořídí takový tarif z pohodlnosti, protože se nechce starat o to, jak často a jak dlouho volá. Dokazují to zkušenosti s O2 Volno či Nonstop pro pevnou linku, a nakonec i se službou Vodafone Kamarádi. Nedávno se s neomezeným voláním na pevné linky vytáhl i Skype.