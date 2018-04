SMS za pár sekund a jedním tahem. Je tu revoluční technologie Swype

O technologie Swype všichni hovoří jako o revoluční a mnozí jen v superlativech. Zcela mění způsob, jakým uživatelé doposud psali textové zprávy. Hlavními přednostmi jsou rychlost, jednoduchost a svým způsobem i originalita.

Uživatel pomocí Swype píše nikoliv dotyky prstu nebo stylusu, nýbrž nepřerušovaným tahem po jednotlivých klávesách QWERTY klávesnice. Prediktivní slovník pak odhadne slovo, které by mohl chtít napsat.

Podezřívavost vystřídá úžas

Zpočátku vypadá Swype jako kouzlo, nebo jako nějaký trik. Zdá se totiž nemožné, že by algoritmus dokázal bezchybně určovat slova jen na základě velice nepřesného a zběžného spojování písmenek klikyháky. Podezřívavost vystřídá úžas. To když si vyzkoušíte na vlastní prsty, že i dlouhá a složitá slova jsou rychle rozpoznána.

Teprve v praxi zjistíte, že pro Swype jsou problematičtější naopak slova krátká, protože zde je obvykle víc možností, jak váš tah po obrazovce interpretovat. Když si Swype není jistý, nabídne vám seznam nejpravděpodobnějších možností.

Swype nabízí komplexní řešení psaní a zvládá velice dobře i jednoduchou interpunkci: stačí přetáhnout ze znaku skrývajícího čárku, vykřičník, otazník nebo tečku na mezerník, a příslušná interpunkce je tam. Příjemné překvapení tvůrci uchystali možností napsat jedním tahem i smajlíky.

Důležité také je, že kdykoli můžete místo tažení jednoduše mačkat jednotlivá tlačítka klávesnice a používat ji tak jako jakoukoli on-screen dotykovou klávesnici. Velkého písmena docílíte zajímavou fintou: začnete tah na počátečním písmenu, vyjedete ven z klávesnice, vrátíte se a slovo dopíšete. To vše vás ostatně naučí tutorial, který je součástí novějších verzí Swype.

V praxi je nový program velice svižný a brzy jsme s ním dosáhli rychlosti převyšující psaní na běžné on-screen klávesnici. Rychlosti hardwarové klávesnice sice nedosahuje, ale blíží se jí nejvíc ze všech klávesnic, které jsme zkoušeli.

Se zapeklitou češtinou si poradí

Česká verze Swypu nás potěšila už jen svou existencí. Nebývá obvyklé, že se nová technologie tak brzy objeví i v naší složité mateřštině. Chybovost byla nízká. Zlepšení bychom tu do budoucna čekali u slovníku. Zdálo se, že neobsahuje mnohá křestní jména. Dále nás iritovala nemožnost přepínat mezi klávesnicemi QWERTY a QWERTZ.

Celkově je Swype po dlouhé době inovativní metodou zadávání textu s originálním nápadem a těžko uvěřitelným, leč snadno pochopitelným principem.

Swype telefony Samsung Omnia II, Samsung Galaxy S, HTC HD 2, myTouch 3G, Motorola CliqXT, Motorola i1, Motorola Droid X

Swype byl poprvé uveden na mobilním telefonu Samsung Omnia II a nyní je k dispozici na několika dalších modelech. Ve svých telefonech ho nabízejí především výrobci Samsung a Motorola.

Zájem o tuto technologii však mají i jiné společnosti. Na jejím financování se od začátku podílí také například finská Nokia. Swype lze dále stáhnout do jakéhokoliv přístroje s operačním systémem Google Android, objevují se i programy pro Windows Mobile. Otázkou je, zdali si ho někdy vyzkouší uživatele iPhonů. Swype sice aplikaci pro integrování této speciální klávesnice vyvinul, Apple ji však do svého obchodu s programy zatím nevpustil.

Swype pokořil světový rekord

Zkušení uživatelé ušetří s pomocí Swype až desítky sekund. Svědčí o tom i fakt, že díky jeho použití byl vytvořen světový rekord v rychlosti psaní SMS.

Nejrychlejší pisatel textovek na světě se jmenuje Franklin Page a je členem vývojového týmu popisované technologie. Právě s její pomocí byl rekord v čase 35 sekund a 54 setin proveden.

Textová zpráva měla maximálně možných 160 znaků a zněla takto: "The razor-toothed piranhas of the genera Serrasalmus and Pygocentrus are the most ferocious freshwater fish in the world. In reality they seldom attack a human.”