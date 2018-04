SMS z Vodafone parku jsou nyní dražší a volné zprávy z balíčků tu neplatí

Kdo byl zvyklý posílat SMS z Vodafone parku v rámci volných jednotek svého tarifu, má nyní smůlu. SMS do jiných sítí než Vodafone jsou účtovány bez ohledu na počet volných zpráv, které jsou v rámci balíčku případně k dispozici.

A to navíc novou sazbou, v některých případech dražší než standardní. U Nabitých tarifů a tarifů Naplno je to 1,20 Kč, u Tarifů na míru, Karty na míru, tarifu Odepiš a Dohoda s Vodafone 1,80 Kč, a v případě Divoké karty 2,40 Kč.

Zádrhel je ovšem v tom, že toto se zákazník dosud dozvěděl až po odeslání první zpoplatněné zprávy. Jinak byla změna patrná pouze v obchodních podmínkách, které si jen tak pro nic za nic asi nikdo nepřečte, a dále v několika drobných upozorněních na stránkách Vodafone parku. O dražších cenách se zákazník až dosud jinak než zpětně dozvědět nemohl.

Například v popisu SMS a MMS brány jste si dosud přečetli: "Můžete posílat SMS do sítě Vodafone zdarma a do cizích sítí podle vašeho tarifu." "Podle tarifu" by ovšem většina lidí pochopil tak, že cena bude stejná jako v tarifu, což u některých tarifů pravda není, a dále tak, že volné jednotky zůstanou volnými i v případě odeslání z Parku, a to pravda není rovněž. Vodafone uvádí, že na odstraňování zavádějících informací pracuje a v brzké době by mělo být vše v pořádku.

Oči pro pláč tak mohly zbýt těm, kteří si ani informaci po odeslání zprávy řádně nepřečetli a měli za to, že zprávy se stále počítají do volných jednotek, nebo že stojí stejně jako v tarifu. Podle některých čtenářů se dokonce zprávy účtují již několik dní, a to bez upozornění, které se začalo po odeslání zprávy zobrazovat až nyní.

"SMS z Vodafone parku do sítě Vodafone jsou zdarma, do jiných sítí jsou placené a nevztahují se na ně balíčky, které zákazníci využívají v mobilu. V budoucnu na Vodafone parku přineseme zvýhodněné nabídky, jimiž volně navážeme na úspěšnou vánoční kampaň, kdy mohli zákazníci posílat SMS z internetu do všech sítí zdarma," řekl k tomu Miroslav Čepický z Vodafone.

Zároveň se omlouvá za špatné informování a zákazníkům, kterým uškodila vyšší cena zprávy, nabízí kompenzace: "Bohužel došlo k případům, kdy byla SMS z Parku pro zákazníka dražší, aniž bychom ho o tom informovali. Za to se velmi omlouváme a všechny zákazníky, kterých se to dotklo, žádáme, aby nám napsali na adresu park@vodafone.cz, kde jim zajistíme individuální kompenzace."

Vodafone park tak u mnohých jistě ztratí na popularitě, kterou nabral úspěšnou vánoční akcí. Nezbývá než počkat si, jakou další nabídku Vodafone přinese.