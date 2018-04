SMS z ciziny ode dneška za 3,50

Posílání SMS ze zahraničí do Česka ode dneška zlevňuje. A to hodně. Zatímco dříve si operátoři účtovali za jednu textovku okolo deseti korun, teď její poslání vyjde zhruba na 3,50 Kč. To je u některých tarifů stejná částka, jaká se platí za poslání zprávy po Česku. Operátorům přikázala zlevnění Evropská komise, která už předloni začala regulovat ceny za volání.

Abyste mohli posílat ze zahraničí levné zprávy, nemusíte v telefonu ani u operátora nic nastavovat, levný tarif získáte automaticky. Pokud však míříte na dovolenou do Chorvatska, Tuniska či Egypta, nové nařízení vám nic neušetří a budete muset spoléhat na nabídky operátorů. Na tyto země se evropská regulace nevztahuje. V případě cestování do Chorvatska to ještě jde. Operátoři tam nabídnou zvýhodněný tarif. Ale v ostatních zemích může zavolání domů přijít pěkně draho. Například T-Mobile si účtuje za minutu hovoru z Egypta více než 53 korun, přijetí hovoru pak stojí přes 41 korun. Poslání SMS z těchto zemí pak u všech operátorů stojí kolem deseti korun.

Operátoři zlevnění pocítí i na svých tržbách. "Ročně pošlou Češi z ciziny okolo 450 milionů zpráv," říká mluvčí T-Mobilu Martina Kemrová. Oproti loňsku také zlevňují ceny za volání ze zemí Evropské unie. Čeští zákazníci to však nepoznají, slevu "vymazalo" oslabení koruny vůči euru.

Češi jsou při volání z ciziny opatrní

Kdo v cizině vytáhne mobil z kapsy, ten z ní o pár týdnů později vysype i mnohem více peněz při měsíčním vyúčtování. Přestože už dva roky platí regulace cen roamingových hovorů v zemích Evropské unie, Češi zatím používají mobil v cizině způsobem, který přesně odpovídá tomuto pravidlu. Tedy s nejvyšší obezřetností. "Zavedení regulovaných cen zatím ke zvýšení provozu nevedlo," říká Radka Spiesová z Telefóniky O2. Podobně se vyjadřují i zástupci dalších operátorů.

K větší aktivitě možná přiměje Čechy výrazné zlevnění SMS ze zahraničí. Zatímco dosud přišlo poslání jedné textovky na zhruba deset korun, ode dneška za ni zaplatíte zhruba 3,50 Kč. Regulace se však týká pouze zemí Evropské unie a několika dalších států, míjí však nejoblíbenější dovolenkové destinace Čechů. Kdo vyráží na prázdniny do Chorvatska či Tuniska, bude muset i nadále pečlivě zvažovat, pro jaký tarif se rozhodne.

Přijetí hovoru za desetihaléře

Dneškem se také snižuje cena za volání. Odchozí hovor z českého čísla, které se právě nachází v zahraničí, bude stát 43 eurocentů bez daně za minutu, příchozí pak 19 centů. Kvůli meziročnímu oslabení koruny však změnu zákazníci nepocítí. Důležitou novinkou je také změna v účtování hovoru. Nově si budou moci operátoři započítat pevnou cenu pouze za první půlminutu, cokoliv nad ni pak budou muset účtovat po sekundách.

U příchozích hovorů budou pravidla ještě přísnější – po vteřinách se bude účtovat už od začátku volání. Krátký vzkaz volajícímu vás tak může stát třeba jen pár desítek haléřů. V Česku se přitom zpravidla započítává první minuta celá a účtování po kratších časových úsecích nastává až u delších hovorů. Operátoři na této novince prodělají.

"Účet za tak krátký hovor zdaleka nepokryje náklady za vytvoření spojení, které si firmy navzájem účtují," vysvětluje Martin Zikmund, publicista zabývající se mobilními technologiemi. Pevnou částkou za první minutu hovoru si tak operátoři kompenzovali náklady, které platili za vyhledání čísla v cizí síti i v případě, že se hovor nakonec neuskutečnil. Podle Zikmunda si mobilní firmy tyto ztráty nepřímo vynahrazují i na českých zákaznících. "Příkladem je třeba pomalé rozšiřování sítí třetí generace.

Co je v cizině standardem, tak u nás teprve překračuje hranice velkých měst," uvedl Zikmund. Sami operátoři tvrdí, že zdražovat kvůli roamingu nebudou. T-Mobile však odhaduje ztráty způsobené zlevněním roamingu až na půl miliardy korun, Vodafone pak na sto milionů. "Dopad na domácí ceny může regulace mít. Nikoliv však ve smyslu zdražování, ale možná tak, že nebude další prostor pro snižování cen," vysvětluje Spiesová z Telefóniky.