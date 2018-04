SMS z ciziny musí zlevnit o dvě třetiny. Operátoři protestují

Viviane Redingové se podařilo protlačit politickým zákulisím už druhou velkou regulaci cen roamingu, používání mobilu v zahraničí. Pokud vše půjde tak jako doposud, mohli by lidé již v létě ze zahraničí posílat SMS za tři koruny, popisuje v rozhovoru pro MF DNES.

Dosud je to víc než trojnásobek. Komise totiž navrhuje dát strop pro ceny zaslaných textových zpráv z ciziny domů podobně jako u volání. Pro operátory představuje Viviane Redingová noční můru, pro lidi však její počínání představuje významné úspory. Ostatně nastavení takzvaných roamingových stropů bylo jedno z nejpopulárnějších opatření Evropské komise. Omezení cen SMS a datových přenosů slibuje další kladné body.

Počet lidí vlastnících mobilní telefon v Evropě stále roste. Přežívají telekomunikace krizi ve zdraví?

V době krize, kdy mnoho odvětví přichází o peníze, telekomunikační obor pořád roste. Nezapomeňte, že telekomunikační trh tvoří tři procenta HDP a obrat telekomunikačních firem loni meziročně vzrostl o 1,3 procenta, což překračuje tempo růstu ekonomiky. Ono si totiž v krizi dvakrát rozmyslíte, jestli si koupíte nové auto, a spíše počkáte. Komunikovat naopak potřebujete více než předtím, a i proto celý tento průmysl šlape. A proto potřebujeme, aby v Evropě fungoval skutečně jednotný telekomunikační a konkurenceschopný trh třeba jako v Česku. Vy máte fungující konkurenční trh v mobilních telekomunikacích, máte zahraniční operátory, mohli vstoupit, mohou u vás fungovat a konkurovat si. A naopak váš český operátor by měl mít možnost jít i na jiné trhy. A to drhne. Ne každá země má konkurenční trh. Špatným příkladem je třeba Německo.

Vám přijde český trh dostatečně konkurenční? Máme v něm jen tři velké operátory...

Ano, máte tři velké, ale přišli zvenčí a konkurují si. Hodně firem si stěžuje na jiné země, někdy je velmi těžké se tam propracovat a přinést novou konkurenci. A já chci, aby Evropa byla jedno velké hřiště, jako je český trh.

Takže byste Čechům nic nevytkla?

Ale ano. Český spotřebitel má na výběr mezi třemi operátory, ale kdyby si chtěl přenést číslo jinam, trvá to u vás moc dlouho, 13 až 15 dní. Já navrhuji, aby to v EU fungovalo podle nejlepších a těm to trvá pouhý den jako v Irsku nebo na Maltě. Chci, aby to tak měli všichni občané EU, jen tak můžete bystře využívat nabídky konkurence. Máte nástroje na to, abyste dotlačila operátory v Česku, aby své chování změnili? Zatím máme jedinou garanci a tou je přenositelnost telefonního čísla. Do nových pravidel, která dolaďujeme s parlamentem a českým předsednictvím, chceme přidat garanci přesunu v rámci jednoho dne. Protože technicky je to možné.

Viviane Redingová Evropská komisařka pro informační společnost a média pochází z Lucemburska. Do politiky vstoupila v roce 1979, od roku 1989 zasedala deset let v Evropském parlamentu a v roce 1999 se stala eurokomisařkou – nejprve odpovídala za vzdělávání a od roku 2004 patří do její sféry ostře sledovaný sektor telekomunikací. Je vdaná a má tři děti.





Co náklady na změnu operátora?

To je jen administrativa, není to otázka nákladů. Nedávno jsem byla v Hongkongu a tam si můžete operátora změnit během dvou hodin. Ale jeden den je fér.

Za jak dlouho by to mohlo platit?

Pokud se na tom shodne Evropská komise, Evropská rada i parlament, stane se z toho v příštích měsících zákon, který musí Česko dostat do vlastní legislativy dejme tomu do 18 měsíců. Shoda může přijít tento týden, v těchto dnech.

Ale je ještě další oblast, ve které Česko pokulhává, a to je přístup k širokopásmovému internetu...

I když ho přibývá, je ho méně, než je průměr EU, což je 23 procent. Česko má jen 17 procent a máte i méně pokryté vesnické oblasti. Samozřejmě, můžete si říct, že jste na tom lépe než Poláci, Maďaři a Slováci, ale to neplatí pro všechny nově příchozí. Pobaltí je na tom daleko lépe. V tomto u vás konkurence pokulhává.

Minule jsme se bavily o tom, jak jste snížila ceny volání v zahraničí, roamingu. Nyní s odstupem – funguje to?

Víte, co se stalo po nařízení o snížení cen volání v zahraničí? Ceny šly dolů o 65 procent a lidé začali o třetinu více volat. Dříve se lidé báli volat ze zahraničí, teď volají více. V těchto dnech chystáme druhou regulaci, tentokrát však přenosu dat v zahraničí. Na vašem trhu lokálně funguje konkurence, ale jakmile se vydáte do zahraničí a používáte mobil třeba na posílání SMS, platíte kolem deseti korun. V čem je logika, když ta SMS při návštěvě Německa putuje po síti Deutsche Telekom? Vůbec to nedává smysl, aby ta cena byla tak vysoko. Chceme to snížit z 25 na 11 eurocentů (na tom se Evropská komise předběžně dohodla s Evropským parlamentem, pozn. red.). Cena by pro českého spotřebitele měla klesnout o 60 procent čili zhruba na tři koruny. Za hranicemi prostě tržní mechanismy drhnou, a tak musíme regulovat my.

Já se ptám na fungování roamingu proto, že u nás začali operátoři zdražovat SMS poslané na zahraniční číslo. Udělal to O2 a nyní i T-Mobile...

Tohle musí vychytat konkurence na domácím trhu, máte ještě třetího operátora a vy jako spotřebitel se můžete rozhodnout, kam jít. A proto by mělo být snadné číslo lehce a brzy změnit.

To ano, pokud ovšem nezdraží i ten třetí... Cena roamingu se teď mnohde zvedá, protože se počítá v eurocentech a v mnoha zemích lokální měny oslabily, čili i operátoři mohou své ceny za zahraniční volání zvednout. Jaké řešení máte pro takovéto případy?

Mám řešení, přejděte rychle na euro a problému se zbavíte (pobaveně). Ale samozřejmě, víme o tom, i srovnávání je těžší. Přemýšlíme o tom, že budeme tu nejvyšší cenu přepočítávat častěji než nyní, jednou ročně, ale o tom zatím debatují experti.

Mobilní operátoři z vás nejsou nadšení, nejsou rádi, že jim nařizujete snižovat zahraniční ceny. Na měřítku od jedné do deseti, jaký pociťujete z jejich strany tlak?

Desítku.

Jak se za uplynulý rok změnil stav telekomunikací v Evropě?

Používání mobilů v Evropě stále roste a jako kontinent je na špici světa. Průměrně má v každé zemi sto lidí 119 mobilů, naopak v USA je to jen 87 procent lidí. A ve vaší zemi jde o mimořádně vysoký podíl 131 procent. Zároveň v Evropě sledujeme pokles cen za volání nebo přenos dat. V pětiletém srovnání je dnes volání přes mobil o 35 procent levnější.