SMS jsou za vrcholem, ale rozhodně neumírají. Slaví čtvrtstoletí

Oficiálně první textovou zprávu v historii odeslal 3. prosince 1992 Neil Papworth, zaměstnanec společnosti Sema Group, která tehdy na implementaci nové služby pracovala společně s operátorem Vodafone.

Papworth ovšem neodesílal zprávu z mobilního telefonu, ten byl pouze na straně příjemce. Tím byl tehdejší technický ředitel britské skupiny Vodafone Richard Jarvis. Přístrojem, na který zpráva dorazila, byl Orbitel 901, tedy ještě přístroj téměř kufříkového typu. Mimochodem, tento mobilní telefon standardně SMS nepodporoval, konkrétní Jarvisův kus měl speciálně upravený firmware. I proto dnes například sběratelé, kteří tento mobilní telefon vlastní, nedovedou zlomový moment zreplikovat.

Proč 160 znaků Maximální velikost jedné SMS zprávy je 1120 bitů. K zakódování jednoho znaku (písmena nebo číslice) je třeba sedm bitů, takže do jedné textovky se vejde nanejvýš 160 znaků. Při použití diakritických znamének či jiných speciálních symbolů se délka SMS zkrátí na 70 znaků. K zakódování každého znaku je totiž v takovém případě potřeba 16 bitů místo sedmi. zdroj: ČTK

Než se SMS dostala ze stádia testování do běžného provozu, docela to trvalo. Službu definoval francouzsko-německý tým vývojářů už v roce 1984 a jen o rok později se tato technická novinka dostala přímo do standardu GSM sítí, jež tehdy vznikal. I proto musela SMS na své prvopočátky čekat. První GSM síť byla totiž spuštěna až v roce 1991 a u takových raných pokusů zatím nikdo o implementaci SMS coby služby s nejistým přínosem neuvažoval. Hlavní bylo rozběhnout hlasové služby, pak teprve přišla řada na možné nové experimenty. Ty u řady operátorů probíhaly právě v roce 1992 a komerční spuštění čekalo až na moment, kdy byly k dispozici první terminály s podporou SMS. Ty se na trhu objevily až v průběhu roku 1993.

Za první komerčně odeslanou SMS je všeobecně považována ta od Brennana Haydena ze 7. června 1993. Hayden ji odeslal „doma“ v USA a znění zprávy bylo opět stručné: obsahovala citoslovce „Burp“, tedy anglický výraz pro zvuk říhnutí.

Mimochodem, z počátku fungování SMS někteří mobilní operátoři nabízeli tuto službu zcela zdarma. Důvod byl vcelku jednoduchý, ačkoli síť technicky službu podporovala, operátoři na ni neměli připraveny své systémy účtování. Rychle ovšem tento nedostatek napravili a to i proto, že popularita SMS začala rychle dramaticky stoupat. A to znamenalo, že operátorům tak bezplatným poskytováním SMS unikají zisky.

Konkrétní statistiky množství odeslaných SMS se v různých pramenech liší, ale čísla nárůst popularity ilustrují dostatečně dobře. V roce 2002 odeslali uživatelé na celém světě přes 250 miliard textových zpráv, už v roce 2005 dosáhl počet odeslaných SMS mety jednoho bilionu (10 na 12). V roce 2010 už to bylo 6,1 bilionu SMS. O rok později to bylo 7,4 bilionu a vrchol podle některých pramenů nastal v roce 2015, kdy bylo odesláno 8,3 bilionu textovek.

Dnes popularita SMS postupně klesá a ačkoli dopisování přes rozhraní operátora nahrazují různé messengery (Whatsapp, Viber, Facebook Messenger a mnoho dalších), SMS rozhodně nejsou služba na vymření. Stále jsou hojně využívané a mají svůj význam. Jsou spolehlivé a jasně cílené, což využívají samosprávy při oslovování občanů a marketingové firmy při lákání zákazníků. Operátoři navíc v konkurenci různých messengerů v řadě tarifů nabízí neomezené SMS v ceně, takže uživatel se nemusí ohlížet na to, kolik zpráv pošle.

Používáte ještě SMS?