SMS via teletext na NOVĚ

Asi mnohým z vás neuniklo, že na teletextových stránkách TV Nova (880) přibylo SMS fórum společnosti EuroTel. Je tu k dispozici seznamka, bazar a chat. Nechci psát o tom jak na to. Psali o tom jiní a na teletextu je vcelku podrobný návod. Spíš bych rád poukázal na zkušenosti s touto službou a její omezení, slabiny.

BAZAR - fungoval bezvadně, jen je škoda, že stránek pro bazar je pouze pět. Co z toho plyne? Že když se na obrazovku vleze asi 4-5 inzerátů v průměru, je ten Váš za 15minut vytlačen ven.

CHAT - Tak tady jsem došel velkému zklamání. Z pěti odeslaných SMS se objeví v průměru jedna v lepším případě dvě. Když uvážím že jedna SMS stojí 2.20 (normální tarif) 3.30 (GO), tak se takové chatování pěkně prodraží. Je to smutná bilance, ale je tomu tak. Na to, že je to placená služba a plno zpráv končí v neznámu je to ostuda.

Celí nadšení se posadíte před obrazovku vaší TV a chcete si pokecat, nebo někomu něco napsat. Za 15minut ale zjistíte že vaše konto je podstatně tenší a že telefonát s dotyčným by byl lacinější :-(. Taky vaše reakce na napsanou zprávu se objeví (když se objeví) poměrně za dlouhou dobu, takže dotyčný si myslí že už nemáte zájem. Možná se zde až příliš projevuje vliv cenzora...

Co z toho plyne? Že bazar je bezvadná věc jen by mohl mít aspoň 30 podstránek ne 5. A chat? Je tu zas pro ty movitější...