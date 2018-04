SMS v zahraničí zlevní. EU chystá další regulaci

Operátoři se nepodřídili požadavku Evropské komise na snížení cen SMS posílaných ze zahraničí, komisařka Viviane Redingová tak splní svou hrozbu a cenu bude regulovat. Podle jejích představ by se měla cena SMS pohybovat mezi 11 a 15 eurocenty.

To je podle dnešního kurzu a včetně daně mezi 3,1 a 4,1 koruny. Čeští operátoři nyní chtějí za poslání SMS ze zahraničí osm až deset korun, což je mírně nad průměrem EU.

Eurokomisařka "vyhrožovala“ operátorům už od února letošního roku, kdy na světovém mobilním kongresu v Barceloně na setkání se šéfy velkých evropských telekomunikačních firem vyslovila požadavek na razantní snížení ceny SMS.

"Průměrná cena roamingové SMS v Evropské unii byla letos v lednu 29 eurocentů a do června se nesnížila ani o cent. Operátoři komisi úplně bojkotovali a její požadavky nesplnili, eurokomisařka tak tento týden oznámí, že eurotarif rozšíří i na SMS,“ řekl LN úředník Evropské komise, který si nepřál být jmenován. Komise spustí rovněž internetové stránky, na kterých si budou Evropané moci spočítat, kolik nyní za SMS z ciziny platí u svého operátora a kolik by případně ušetřili s "euroSMS“. Regulace SMS by mohla vstoupit v platnost zřejmě koncem roku.

Operátoři jakoukoli regulaci označují za nepotřebnou. Asociace GSMA, která sdružuje takřka všechny významné operátory, tvrdí, že ze zisků z roamingových hovorů financuje nabídky mířené na méně majetné zákazníky. Direktivní snížení cen hovorů a SMS si tak mohou operátoři podle asociace vynahradit jinde.

Dánsko: Operátoři mají nepřiměřené zisky

Podle zdroje LN z Evropské komise se při konzultaci s národními telekomunikačními úřady drtivá většina vyslovila pro regulaci SMS, opatrnější už byli ale při plánované regulaci datového roamingu, tedy stahování e-mailů či prohlížení internetu v zahraničí. Cen za data se tak připravovaná regulace zatím nedotkne, komise je chce dále analyzovat a zkoumat nabídky operátorů.

Zatím nejaktivněji vystupují ve věci unijní regulace roamingu Dánové. Dánský telekomunikační regulátor dal Redingové k dispozici svou vlastní studii, kterou vypracoval v prvním pololetí letošního roku. "Ukazuje se, že cena za posílání SMS či MMS ze zahraničí je velmi vysoká, ať už v porovnání s vnitrostátní cenou nebo z hlediska nákladů na provozování této služby. Ceny na velkoobchodní i maloobchodní úrovni výrazně převyšují náklady,“ píše se v dánské studii. Podle závěrů studie jsou koncové ceny SMS devětkrát vyšší než reálné náklady a MMS až šestkrát vyšší, "z dánského pohledu tu tak existuje silný důvod pro regulaci těchto služeb,“ uvádí tak studie.

Po letošních prázdninách se také dále sníží hovorné zákazníkům využívajícím eurotarif. Dojde ke snížení cen na 46 centů za odchozí hovor a 22 centů za příchozí. Díky razantně sílící koruně čeští zákazníci pocítí toto snížení více – cena spadne na asi 13 korun za odchozí a přibližně na 6 korun dvacet haléřů za příchozí hovor včetně DPH.