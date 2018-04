Telefony v letadle duchů se mohly hlásit, ale teď už to nikdo nezjistí

Záhada zmizelého Boeingu Malaysia Airlines pokračuje. Oproti původním předpokladům letadlo nezmizelo nad Jihočínským mořem mezi Malajsií a Vietnamem, ale otočilo se na západ, proletělo zpět přes malajskou pevninu a nad Malackým průlivem se stočilo na sever v letovém koridoru na Indii, Střední východ a Evropu. Pak ale stopy končí, přestože letadlo pravděpodobně letělo někam dál (více zde).

Podle servisní komunikace se satelitem letadlo fungovalo ještě osm hodin po startu. Bohužel z komunikace nelze přesně určit, kde v tu chvíli bylo. Ze vzdálenosti letadla od satelitu (to jediné se podařilo určit) jsou známé jen dvě oblasti, které jsou velmi široké. Severní se táhne od severní hranice Thajska po Kazachstán, jižní pak jde od Indonésie po jižní oblast Indického oceánu západně od Austrálie (více zde).

Po světě se množí spekulace, že trasa letadla by se dala podrobněji určit podle registrace mobilů pasažérů do mobilních sítí. A ano, dala, jenže je zde mnoho zádrhelů.

Nejprve ale musíme připomenout, že výše uvedené nemá cokoliv společného s původními spekulacemi, že telefony pasažérů vyzváněly tři dny po havárii (více zde). To bylo následně operátory vyvráceno.

Satelitní telefon na palubě nebyl Mnoho dálkových letadel je vybaveno satelitním telefonem, který je buď v každém sedadle nebo na vyhrazeném místě pro použití cestujícími. Boeingy 777 malajsijských aerolinií ale telefony vybavené nejsou. U Malaysia Airlines jsou telefony jen v první třídě v letadlech Airbus A380.

Zpět k registraci mobilů do sítě v průběhu letu. Mobily se opravdu mohou při letu přihlásit do mobilní sítě na pevnině pod nimi. Registrace je náhodná, záleží na mnoha faktorech, ale děje se to. A to i při letu v obvyklé letové hladině 11 000 metrů. Občas se i podaří doručit SMS, například uvítací s informacemi o roamingu. Nelze na to však spoléhat, mobilní sítě nejsou nastavené tak, aby vysílaly signál do nebe a tak jde spíš o náhodu. Samozřejmě, čím níže letadlo letí, tím je pravděpodobnost přihlášení do sítě vyšší.

Nutno dodat, že i když se mobil do sítě přihlásí, tak telefonovat nelze. Důvodem je jednak rychlost letadla a za druhé opět problém se signálem v letové hladině letadla. Za určitých okolností a se štěstím by se dala odeslat SMS.

Samotné přihlášení do sítě by ale problém s identifikací letu boeingu mohlo pomoci vyřešit. Operátor, do jehož sítě by se mobil přihlásil, ví přesně, v které buňce (BTS) byl telefon registrovaný. Pokud by mobil patřil někomu, kdo je nad daným územím v roamingu (třeba Číňan nad Malajsií), tak domácí operátor majitele se dozví po přihlášení mobilu, v jaké síti a v jaké oblasti byl telefon přihlášený. Oblast je pak větší celek, v kterém jsou desítky i stovky jednotlivých BTS. Pro přesnější identifikaci by se musel domácí operátor optat toho operátora, v jehož síti se mobil přihlásil.

Byl to únos? Podle dostupných informací někdo (pravděpodobně zkušený pilot, ať to byl kdokoliv) vyřadil z provozu komunikační systémy letadla a i odpovídač, kterým se letadlo hlásí na sekundárním radaru. Pokud byl únos záměrným činem, tak lze předpokládat, že útočník mohl vědět, že za určitých okolností by o situaci na palubě mohl někdo podat zprávu pomocí mobilu (letadlo prý chvílemi letělo i velmi nízko, kdy by odeslání SMS rozhodně nemuselo být nemožné). Můžeme spekulovat, že útočník byl připraven a v kabině letadla použil rušičku mobilního signálu (test zde). To je sice ilegální zařízení, ale především od asijských výrobců lehce obstaratelné s cenou v řádu desítek dolarů. Z technologického hlediska by stačilo rušení pásma 900 MHz, které by nemělo ovlivnit komunikační systémy letadla, které pracují na výrazně nižších frekvencích (ACARS, HF a VHF). Pak by k žádnému přihlášení mobilů do sítě dojít nemohlo.

Pak může domácí operátor na číslo odeslat informativní SMS o roamingu. Ovšem to nemusí platit u všech operátorů po světě (jako to funguje u českých operátorů) a SMS také dorazit nemusí, pokud například konkrétní číslo bylo ve stejné síti registrováno chvíli před tím, třeba před odletem letadla.

Pro určení směru, kterým zmizelý boeing letěl, by stačila základní registrace mobilu do mobilní sítě. Možná by stačila alespoň jedna, aby bylo jasné, jestli letadlo letělo z Malackého průlivu na sever nebo na jih. Což je nyní hlavní otázka.

Je zde však několik problémů. Na palubě letadel mají být mobily vypnuté a každá letecká společnost na to pasažéry před startem důrazně upozorňuje, a to většinou vícekrát. Je pravděpodobné, že z 237 lidí na palubě si někdo telefon nevypnul, ale byly to pravděpodobně jen jednotky maximálně malé desítky případů.

Závažnější problém je v tom, že údaje o přihlášení do sítě operátoři kvůli obrovskému množství dat ukládají jen po určitou dobu, která se podle Štěpána Hrušky, manažera pro roaming a signalizaci operátora O2, počítá na hodiny, maximálně na pár dnů. Déle se podle Hrušky ukládají informace o uvítací roamingové SMS, ale to záleží na požadavcích národního regulátora. V Česku to pak platí jen pro uvítací roamingové SMS v rámci Evropské unie a eurotarifu.

Pro vyšetřovatele by nejlepší variantou byla přijatá či odeslaná standardní SMS. Informace o ní operátoři ukládají déle, ale opět záleží na konkrétním operátorovi, lokálních zákonech a předpisech.

Z výše uvedeného vyplývá, že dnes se už asi vyšetřovatelé o případných přihlášených mobilech na letu MH370 nic nedozví. Pokud tak neučinili ihned po zmizení, základní data už operátoři ve své databázi nemají. Samozřejmě je možné, že třeba u čínských operátorů (odkud pocházela většina pasažérů letu) to může být jinak, ale je to málo pravděpodobné.

Satelitní snímky údajně zobrazují trosky zmizelého letadla: